Motociclista morre após colisão com carro no trevo de Cedral

Uma motociclista morreu após a colisão com um carro na manhã desta quarta-feira, 29, em Cedral.

Segundo informações apuradas, o acidente aconteceu por volta das 6h40 no entroncamento entre a avenida Irineo Beolchi e a alça de acesso para a pista Norte da rodovia Washington Luís (sentido Cedral / Rio Preto).

A mulher transitava sentido a Rio Preto quando foi atingida por um Gol que trafegava na direção contrária e invadiu a pista. O motorista, de 37 anos, teria dormido ao volante. Ele afirmou que retornava do trabalho.

Já a mulher seria moradora de Cedral. Ela deixa três filhos.

Viaturas da Polícia Militar Rodoviária preservaram o local para trabalhos periciais da Polícia Científica. O trânsito foi parcialmente interditado no trecho.

Em nota, a Ecovias Noroeste Paulista informou que o trecho do acidente está sob administração do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), fora da área de concessão. "Ainda assim, nossas equipes se deslocaram ao local e prestaram atendimento", constou.