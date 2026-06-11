Adolescentes envolvidos em vandalismo no Terminal de Rio Preto vão para a Fundação Casa

A Vara da Infância e Juventude de Rio Preto determinou que três dos cinco menores infratores envolvidos na ocorrência de depredação da arquibancada do Terminal Urbano da cidade sejam encaminhados para a Fundação Casa. O caso, registrado como dano ao patrimônio, aconteceu no dia 3 de junho.

A medida socioeducativa, aplicada contra um adolescente de apenas 14 anos e dois de 17, foi cumprida nesta quarta-feira, 10, pela diretora da casa de semiliberdade, onde os três eram acompanhados.

Por meio de videomonitoramento, a Guarda Municipal flagrou um grupo de jovens danificando uma arquibancada localizada na praça suspensa do Terminal Urbano.

Alguns menores tentaram se afastar do local ao perceberem a chegada das viaturas, mas acabaram detidos.

Durante a abordagem, os adolescentes negaram ter causado os danos, alegando que a estrutura já estava quebrada anteriormente. No entanto, conforme relato dos agentes, as imagens do sistema de monitoramento mostraram os envolvidos arrancando e quebrando partes de madeira da arquibancada, causando prejuízos ao patrimônio público.

Havia ainda outros adolescentes no local no momento da ocorrência, mas apenas parte do grupo pôde ser identificada pelas imagens.

Na ocasião, como a infração não envolveu violência ou grave ameaça, os adolescentes não permaneceram apreendidos.