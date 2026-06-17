Região de Rio Preto tem 801 presos liberados em 'saidinha' temporária

A Justiça liberou 801 detentos de seis unidades prisionais da região de Rio Preto para saída temporária até o dia 22 de junho.

A Polícia Militar, em conjunto com outras forças de segurança da cidade, montou esquema especial de monitoramento dos detentos em liberdade temporária.

Como já é padrão devido ao regime de cumprimento de pena, o Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Rio Preto concentra a maioria das liberações. Foram 631 beneficiados apenas na unidade, o que representa quase 80% do total registrado em todo o balanço regional. Ainda em Rio Preto, o Centro de Ressocialização Feminino (CRF) contabilizou a saída temporária de 40 reeducandas.

Balanço nas cidades vizinhas

Nas demais cidades que compõem o sistema carcerário regional, as liberações se dividem entre quatro unidades de segurança. O município de Icém aparece em segundo lugar no volume geral de saídas, com 62 detentos beneficiados no Centro de Detenção Provisória (CDP).

Já a cidade de Riolândia, que abriga dois polos de detenção distintos, somou 56 saídas temporárias. Desse montante, a maior parte (39) saiu pelo CDP, enquanto os outros 17 deixaram a penitenciária do município.

Fechando os números da região, a unidade prisional de Paulo de Faria registrou o menor número de liberações do relatório, com a saída de 12 detentos.