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CRIMINALIDADE

Região de Rio Preto tem 801 presos liberados em 'saidinha' temporária

PM montou esquema especial de monitoramento dos detentos em liberdade temporária

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 17/06/2026 às 11:51Atualizado em 17/06/2026 às 11:57
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Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Rio Preto (Arquivo/Diário)
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Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Rio Preto (Arquivo/Diário)
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A Justiça liberou 801 detentos de seis unidades prisionais da região de Rio Preto para saída temporária até o dia 22 de junho.

A Polícia Militar, em conjunto com outras forças de segurança da cidade, montou esquema especial de monitoramento dos detentos em liberdade temporária.

Como já é padrão devido ao regime de cumprimento de pena, o Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Rio Preto concentra a maioria das liberações. Foram 631 beneficiados apenas na unidade, o que representa quase 80% do total registrado em todo o balanço regional. Ainda em Rio Preto, o Centro de Ressocialização Feminino (CRF) contabilizou a saída temporária de 40 reeducandas.

Balanço nas cidades vizinhas

Nas demais cidades que compõem o sistema carcerário regional, as liberações se dividem entre quatro unidades de segurança. O município de Icém aparece em segundo lugar no volume geral de saídas, com 62 detentos beneficiados no Centro de Detenção Provisória (CDP).

Já a cidade de Riolândia, que abriga dois polos de detenção distintos, somou 56 saídas temporárias. Desse montante, a maior parte (39) saiu pelo CDP, enquanto os outros 17 deixaram a penitenciária do município.

Fechando os números da região, a unidade prisional de Paulo de Faria registrou o menor número de liberações do relatório, com a saída de 12 detentos.