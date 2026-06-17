Polícia Militar de Rio Preto inicia operação 'Impacto Alta Visibilidade'

A Polícia Militar de Rio Preto, em parceria com outras forças de segurança, iniciou nesta quarta-feira, 17, a operação "Impacto Alta Visibilidade".

Segundo a PM, a operação consiste em reforçar o patrulhamento preventivo na cidade, saturando as áreas com maior incidência de crimes contra o patrimônio, realizando a fiscalização de presos em saída temporária e aumentando a percepção de segurança por parte de toda a população.

"É uma operação que reúne todas as forças de segurança, com objetivo de aumentar a sensação de presença, intensificar a fiscalização de guarda patrimonial e também observar a saída dos sentenciados da Justiça que estão em saída temporária," disse o coronel Paulo Beltrami. "Estamos presentes em toda a cidade, nos principais pontos, com a finalidade de trazer segurança e proteção. O objetivo é atuar preventivamente para que nenhum tipo de delito ocorra."