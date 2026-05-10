FIOS SEMPRE BELOS

Se a pele envelhece, não poderia ser diferente com os cabelos. Estudos científicos mostram que ele atinge seu “auge” por volta dos 30 anos e, com o passar do tempo, o diâmetro diminui, bem como a densidade capilar; pode surgir alopecia androgenética e a pigmentação pode cair — os famosos cabelos brancos e calvície. Os fios também ficam mais próximos do couro cabeludo e menos hidratados, tornando-se mais fracos e opacos.

A boa notícia é que dá para prevenir os sinais das décadas nos cabelos. “É essencial procurar um profissional de confiança e evitar receitas caseiras ou dicas de internet sem orientação. Também é importante consultar um médico especialista para avaliar a saúde do couro cabeludo”, orienta Silvio Amaral, cabeleireiro do Bioma Laces, de Rio Preto.

Giovana Vicentini, tricologista, cita que há terapias para revitalizar os fios e desacelerar o envelhecimento, como terapia capilar com ativos antioxidantes e anti-idade, microagulhamento com fatores de crescimento, ozonioterapia, além das tecnologias de laser e LED capilar, que estimulam a circulação e a nutrição do folículo, que devem ser escolhidas de forma estratégica e personalizada.

É importante ressaltar, no entanto, que o simples funciona e cuidados básicos fazem toda a diferença.

O que prejudica os fios?

De acordo com a tricologista Giovana Vicentini, vários fatores potencializam o envelhecimento das madeixas. “Exposição solar sem proteção, uso excessivo de químicas, ferramentas de calor como chapinha e secador, má alimentação, noites mal dormidas, tabagismo, estresse crônico, uso de medicamentos e desequilíbrios hormonais estão entre os principais aceleradores”, enumera a especialista.

Silvio Amaral cita ainda os processos químicos, como colorações, descolorações e escovas progressivas, que podem levar à perda de massa, ressecamento, queima do couro cabeludo e até queda, porque alteram a estrutura da fibra e fragilizam os fios.

Garantir cabelos sempre bonitos, saudáveis e encorpados passa, necessariamente, por exames médicos. Giovana lembra que deficiências de nutrientes como vitaminas C, B12, B5 e de minerais como zinco, cobre e tirosina contribuem para a perda de vitalidade e cor dos fios.

A haste capilar é queratinizada e “morta”, mas a raiz que comanda seu crescimento e determina sua vitalidade depende do bom funcionamento do nosso organismo. É por isso que não dá para ter fios incríveis com deficiência de vitaminas, por exemplo, ou porque, quando a pessoa está doente, os fios tendem também a ficar mais opacos.

“Hábitos como lavar o cabelo com água muito quente e higienização inadequada do couro cabeludo agravam o estresse, intensificando o processo de envelhecimento”, destaca a tricologista.

Ela orienta sempre a escolher produtos adequados ao tipo de couro cabeludo: “Por exemplo, quem tem couro cabeludo oleoso deve optar por shampoos adstringentes com ativos como ácido salicílico ou zinco, que ajudam no controle da oleosidade sem agredir”, cita.

E, acima de tudo, entender que cada cabelo é único, ressalta a especialista. Não existe fórmula mágica. O segredo está na rotina, no comprometimento e no respeito à sua individualidade capilar.”