Welington e Marcelma Borin Zacharias estão na Coluna Social de hoje

Dermatologia em alta

Rio Preto ganha na próxima quinta-feira uma luxuosa clínica de Dermatologia e Estética. Este novo empreendimento, bastante aguardado, receberá o nome de Clínica Garetti, e terá a médica e estudiosa Beatriz Garetti no comando. A coluna deseja sucesso.

Afeto

O Riopreto Shopping preparou uma programação especial para o Dia das Mães, com oficinas criativas, espaço instagramável gratuito e exposições culturais que celebram o vínculo entre mães e filhos. Entre os destaques estão a mostra “Para Sempre, Hebe”, com talk de Marcello Camargo no dia 7 de maio. A agenda inclui ainda as Oficinas Riopreto Shopping Kids e o evento “Mães que empreendem, histórias que inspiram”, no dia 19 de maio, às 9h, com inscrição gratuita pelo Sympla.

Na agenda

A 4ª edição do Sunset Solidário Aquarela já tem data: 17 de setembro, no Amicci Gastronomia, em Rio Preto. Mantendo a proposta intimista, o evento reúne 450 mulheres em um fim de tarde especial, com música, encontros e, claro, muita solidariedade. Toda a renda será revertida para o Projeto Aquarela, que faz um trabalho com crianças e adolescentes. O tema deste ano é Texas.

Cinema

A 21ª edição da Mostra Internacional do Cinema Negro retorna ao SESI-SP com programação gratuita entre 6 e 27 de maio, passando por Rio Preto. Reconhecido por valorizar a cultura negra, o evento reúne filmes nacionais e internacionais que destacam representatividade, memória e resistência. Além das exibições, a mostra promove espaços de reflexão sobre identidade, ancestralidade e justiça social. Com entrada gratuita, a programação pode ser acessada no site do Sesi.

Novos rumos

O Museu Ferroviário de Rio Preto inaugura amanhã o Espaço de Uso Múltiplo “Novos Rumos”, com programação gratuita aberta ao público. A iniciativa marca uma nova fase do museu, com atividades educativas, culturais e de reflexão sobre a memória ferroviária. Realizado pela Rumo, por meio do Instituto Rumo e em parceria com a Prefeitura, o projeto reforça o compromisso com a preservação histórica. A programação segue até 2027, com oficinas, rodas de conversa e apresentações voltadas à comunidade.

Ponto de encontro

O Quinta do Golfe Clube se prepara para mais uma edição do seu Aberto, que movimenta o calendário e o ambiente esportivo da cidade nos dias 14, 15 e 16 de maio. A Newe Urbanismo Integrativo patrocina o torneio em 2026, alinhando sua marca a experiências exclusivas e de alto padrão.