Wagner e Karina Chiarato estão na Coluna Social de hoje
Maravilhoso espetáculo
Depois de alguns dias em estado de graça, as milhares de pessoas que participaram e aquelas que aplaudiram o grande espetáculo que foi a 28ª edição do Rio Preto Country Bulls jamais vão esquecer tudo o que viram e viveram. O grande “todo-poderoso” de tudo isso foi mesmo o meu amigo Paulo Emílio Marques. Eu, que acompanho este evento desde a 1ª edição, fiquei deslumbrada com tudo o que vi e participei. Posso afirmar que esta foi a edição mais bonita de todas. Foi esplendorosa. Os camarotes, onde os patrocinadores recepcionavam seus convidados, foram um show à parte, principalmente aqueles que serviram verdadeiras delícias gastronômicas durante todas as noites. A solidariedade também foi um dos destaques deste acontecimento, e Paulo Emílio só recebeu elogios pela iniciativa. A grade de shows foi uma das melhores já apresentadas nesses 28 anos. Agora, é só aguardar 2027, que promete ser ainda melhor. Parabéns a todos os envolvidos por esse grande sucesso.
Saudável
Mirassol ganha sua primeira unidade da Mr. Fit, rede especializada em refeições ultracongeladas. A loja é comandada pela empresária Michelle D. A. Bassan e integra uma das maiores redes de alimentação saudável do país, com cardápio que inclui opções low carb, caldos, sucos detox e sobremesas sem açúcar e sem lactose. O atendimento é feito por delivery e vendas via WhatsApp, levando praticidade e sabor a moradores da cidade e região.
Formação
Faltam poucos dias para a 11ª edição do Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista (Cienp), que será realizada nos dias 22 e 23 de julho, na Cidade Universitária da Unifev, em Votuporanga. Com o tema “Infância, Vínculos e Aprendizagem”, o evento reunirá educadores e especialistas de todo o país, com palestras de Leo Chaves, Monja Coen e André Curvello, além de oficinas, minicursos e painéis voltados à formação de profissionais da educação.
Fique sabendo
A Estância Turística de Olímpia realiza até o dia 31 de julho, a primeira edição do Festival Gastronômico Sabores de Olímpia. O evento reúne 16 restaurantes, que criaram pratos exclusivos tendo a mandioca como ingrediente-tema. Além de valorizar a culinária regional, a iniciativa convida moradores e turistas a percorrer uma rota gastronômica com experiências, avaliações e premiações.
Concertos de inverno
Mirassol recebe a partir de sexta-feira, a 4ª edição dos Concertos de Inverno, idealizada pela pianista Jussara Pinto ao lado do pianista Vinicius Talhaferro Bota, com direção musical do contrabaixista Alexandre Rosa. A abertura será às 20h, na Igreja Paróquia Nossa Senhora do Carmo, com apresentação da própria Jussara Pinto ao lado do Quarteto Calêndula e da mezzo-soprano Verônica Rosa. No sábado, às 20h, a Praça da Matriz recebe o espetáculo “Noite na Ópera”, ao ar livre. O encerramento é no domingo, às 11h, também na Praça da Matriz. A entrada é 1 kg de alimento não perecível.
Umas e outras
O médico Ben Hur Barreto Braojos está fazendo pós-graduação em Geriatria, no Albert Einstein.
O amigo Eleusinho Paiva, pré-candidato a Deputado Federal, circulava, no último final de semana, pelos camarotes do Rio Preto Country Bulls, sempre acompanhado pelo secretário de Habitação, Jorge Menezes.
Loreni Fernandes vai posar de anfitriã na noite do dia 31 próximo, quando promove, no hotel Saint Paul, o 18º aniversário da Academia Riopretense de Letras e Cultura (ARLEC), da qual é presidente.
O último domingo foi mais do que especial para o nosso Prefeito Cel. Fábio Cândido, que comemorou mais um aniversário. Parabéns.
A 3ª edição Premium da Feijuca da Ana já tem data marcada: será no dia 25 de julho, no Villa Maraca, em Rio Preto.
Fundada há 45 anos por Creusa Manzalli, a Farmácia de Manipulação Grindélia comemora a data com um café da manhã especial para clientes, amigos e parceiros. A celebração será no dia 20 de julho, das 8h às 10h, na unidade matriz.
Nos dias 20 e 21 de agosto, no Hotel Fairmont Copacabana, no Rio de Janeiro, o Lide Global realizará o 25ª Fórum Empresarial.
Entre os dias 1 e 9 de agosto, acontece o 62º Festival do Folclore de Olímpia (FEFOL), um dos maiores e mais tradicionais eventos de cultura popular do país, com mais de 70 grupos.