Wagner e Karina Chiarato estão na Coluna Social de hoje

Maravilhoso espetáculo

Depois de alguns dias em estado de graça, as milhares de pessoas que participaram e aquelas que aplaudiram o grande espetáculo que foi a 28ª edição do Rio Preto Country Bulls jamais vão esquecer tudo o que viram e viveram. O grande “todo-poderoso” de tudo isso foi mesmo o meu amigo Paulo Emílio Marques. Eu, que acompanho este evento desde a 1ª edição, fiquei deslumbrada com tudo o que vi e participei. Posso afirmar que esta foi a edição mais bonita de todas. Foi esplendorosa. Os camarotes, onde os patrocinadores recepcionavam seus convidados, foram um show à parte, principalmente aqueles que serviram verdadeiras delícias gastronômicas durante todas as noites. A solidariedade também foi um dos destaques deste acontecimento, e Paulo Emílio só recebeu elogios pela iniciativa. A grade de shows foi uma das melhores já apresentadas nesses 28 anos. Agora, é só aguardar 2027, que promete ser ainda melhor. Parabéns a todos os envolvidos por esse grande sucesso.

Saudável

Mirassol ganha sua primeira unidade da Mr. Fit, rede especializada em refeições ultracongeladas. A loja é comandada pela empresária Michelle D. A. Bassan e integra uma das maiores redes de alimentação saudável do país, com cardápio que inclui opções low carb, caldos, sucos detox e sobremesas sem açúcar e sem lactose. O atendimento é feito por delivery e vendas via WhatsApp, levando praticidade e sabor a moradores da cidade e região.

Formação

Faltam poucos dias para a 11ª edição do Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista (Cienp), que será realizada nos dias 22 e 23 de julho, na Cidade Universitária da Unifev, em Votuporanga. Com o tema “Infância, Vínculos e Aprendizagem”, o evento reunirá educadores e especialistas de todo o país, com palestras de Leo Chaves, Monja Coen e André Curvello, além de oficinas, minicursos e painéis voltados à formação de profissionais da educação.

Fique sabendo

A Estância Turística de Olímpia realiza até o dia 31 de julho, a primeira edição do Festival Gastronômico Sabores de Olímpia. O evento reúne 16 restaurantes, que criaram pratos exclusivos tendo a mandioca como ingrediente-tema. Além de valorizar a culinária regional, a iniciativa convida moradores e turistas a percorrer uma rota gastronômica com experiências, avaliações e premiações.

Concertos de inverno

Mirassol recebe a partir de sexta-feira, a 4ª edição dos Concertos de Inverno, idealizada pela pianista Jussara Pinto ao lado do pianista Vinicius Talhaferro Bota, com direção musical do contrabaixista Alexandre Rosa. A abertura será às 20h, na Igreja Paróquia Nossa Senhora do Carmo, com apresentação da própria Jussara Pinto ao lado do Quarteto Calêndula e da mezzo-soprano Verônica Rosa. No sábado, às 20h, a Praça da Matriz recebe o espetáculo “Noite na Ópera”, ao ar livre. O encerramento é no domingo, às 11h, também na Praça da Matriz. A entrada é 1 kg de alimento não perecível.