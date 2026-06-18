Tarcísio Basso Barbosa e a esposa Geovana estão na Coluna Social de hoje

Protagonismo

Recebi o convite para acompanhar a posse de Cláudia Bassitt como secretária municipal de Desenvolvimento Econômico de Rio Preto, marcada para amanhã, às 10h30, no Ciesp Noroeste Paulista. A nomeação chama a atenção também pela trajetória de sua mãe, Yolanda Chibily Bassitt, que ocupou o mesmo cargo e foi uma das mais importantes lideranças femininas da história da cidade. Cláudia Bassitt esteve à frente de iniciativas no varejo, presidiu a AMICC e teve atuação junto à ARCD e ao Rotary Club Palácio das Águas. Parabéns.

Conexão

O Grupo Impper promoveu ontem um encontro com corretores de imóveis da região, profissionais considerados estratégicos para o crescimento da marca nos últimos anos. O evento reuniu cerca de 300 convidados e apresentou condições comerciais exclusivas para produtos em estoque, além do lançamento da campanha “Produto Premiado”, que reconhecerá o desempenho dos parceiros comerciais com premiações mensais, trimestrais e anuais, de acordo com o volume de vendas.

Café com Pedal

O Ecivitas Amazonas será ponto de encontro para os apaixonados por bicicleta neste sábado, a partir das 7 horas. A Emais Urbanismo realiza o Café com Pedal, uma manhã especial com café da manhã, brindes e novidades do universo do ciclismo. A proposta é receber os ciclistas que percorrerem a rota do empreendimento em direção a Guapiaçu. O evento conta com o apoio da S2 Bike Shop Rio Preto, que apresentará lançamentos do setor.

Abuso

Alguns proprietários de estacionamentos no entorno do Mercadão de Rio Preto estão sorrindo à toa. Para estacionar por apenas 30 minutos, em locais sem cobertura, com piso de terra, poças de água em dias de chuva e sem serviço de manobrista, há quem esteja cobrando R$ 14. Valor semelhante ao praticado em algumas regiões de São Paulo, mas com uma diferença: lá, o cliente costuma encontrar mais comodidades.

Em evidência

As melhorias recentes realizadas pela Hugo Fabbri Incorporadora no Parque Urbano Fred Navarro reforçaram o espaço como uma das áreas mais agradáveis da cidade. Com ambientes para leitura, lazer infantil, piqueniques e convivência ao ar livre, o parque valorizou ainda mais o entorno do bairro Reserva da Mata. De olho nesse movimento, a incorporadora prepara para as próximas semanas o lançamento do Cambuí Reserva da Mata, que terá entre seus diferenciais uma piscina de borda infinita com vista para o parque.

Homenagem

A presidente do Projeto Ninho do Bebê, Dra. Cláudia Janete Boutros Carvalho, representou a entidade na cerimônia de entrega do Prêmio Sueli Kaiser, promovida pelo Rotary Club Eco e realizada ontem na Câmara Municipal de Rio Preto. A homenagem reconhece o trabalho desenvolvido pela instituição que, há nove anos, acolhe gestantes, mães e famílias em situação de vulnerabilidade na cidade e na região.