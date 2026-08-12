Suzana Vilela e Cristina Barbosa Maia estão na Coluna Social de hoje

Eterna gratidão

Ontem foi um dia triste em Rio Preto com a partida do querido Dr. Norberto Buzzini, aos 95 anos. Partiu um verdadeiro pilar da nossa história, homem de elegância ímpar, cultura vasta e uma dedicação profunda à nossa comunidade. Da juventude dedicada ao trabalho no comércio da família ao topo do jornalismo regional com o Diário da Região e a rádio FM Diário, ele transformou a comunicação e registrou, com integridade e amor, os passos da cidade que tanto honrou. Sua atuação na advocacia, na política e no esporte, especialmente no comando do Palestra Esporte Clube, deixa marcas perpétuas em todos nós. Aos filhos Débora, Fabiano e Luciana, aos netos, irmãos e a toda a família, envio minhas preces e o meu abraço mais fraterno. Dr. Norberto parte para a eternidade, mas sua luz e seu legado jamais se apagarão dos nossos corações. Vá em paz, querido amigo.

Poesia

A Revista Bem-Estar, do Diário da Região, está de portas abertas para novos poetas e apaixonados pela escrita. Quem quiser compartilhar seus versos pode enviar um poema, foto de perfil, nome e profissão para [email protected]. Os textos selecionados poderão ganhar espaço nas páginas da publicação. A iniciativa tem a proposta de aproximar novos talentos dos leitores da revista, fazer a poesia circular e alcançar novos públicos.

Expo

A segunda etapa das InterTechs Agro movimenta a 63ª Expo Rio Preto, no Recinto de Exposições, até 15 de agosto, com palestras gratuitas sobre gestão, inovação, tecnologia e sustentabilidade no agronegócio. A programação reúne especialistas e produtores para discutir temas como sucessão familiar, avicultura, aquicultura e pecuária leiteira. O ciclo também terá um encontro dedicado ao protagonismo feminino. A Expo Rio Preto segue até 16 de agosto, com entrada e estacionamento gratuitos.

Imersão

No sábado tem o 12º Workshop Fameca, promovido pela Faculdade de Medicina de Catanduva. O evento reúne atividades práticas, oficinas e interação com acadêmicos e profissionais da instituição e é direcionado a interessados em seguir carreira na saúde. A programação é das 8h às 19h. As inscrições estão disponíveis no site oficial do evento. Os inscritos também receberão lanche e almoço gratuitos, além de brindes.

Conquista

O corretor de imóveis Guilherme Neilly, de Rio Preto, conquistou a categoria Corretor Destaque Sudeste do Real Estate Awards, uma das principais premiações do mercado imobiliário brasileiro. A cerimônia foi realizada há alguns dias, em São Paulo, reunindo nomes como Flávio Augusto, Caio Carneiro e Joel Jota. Além de destacar a trajetória e a atuação de Neilly no setor, a premiação também coloca Rio Preto em evidência no cenário nacional do mercado imobiliário.

Figurinos

O Riopreto Shopping recebe hoje, às 19h, o coquetel de lançamento da exposição sobre Ney Matogrosso. A mostra reúne peças icônicas e trajes desenhados pelo próprio artista, revelando a trajetória estética e o processo criativo de um dos maiores nomes da MPB. O evento acontece na Praça 6 de Eventos, em frente à Riachuelo.