Sophia Tarraf Conte e João Victor Petroli de Oliveira estão na Coluna Social de hoje

Retorno

Meu amigo Amaury Jr. concedeu entrevista à Folha de S.Paulo, no último domingo, em que falou sobre a trajetória e os novos projetos na televisão. Sempre com boas histórias, o jornalista relembrou momentos marcantes da carreira e mudanças de hábitos ao longo dos anos. Contou que deixou o cigarro, bebe com moderação e que mantém uma rotina mais saudável. Falou ainda sobre 50 anos de carreira e o retorno ao trabalho. A entrevista mostra que, aos 75 anos, o querido amigo segue cheio de energia e de história para contar.

Renovação

A Dra. Camila Motta e o Dr. Rodrigo Motta apresentam o novo momento da Belledevi, com a inauguração do Belledevi Asian Spa. Será nesta sexta-feira, dia 14, às 19h. Com um coquetel, serão apresentados novos ambientes e experiências, além de tecnologias como a Vectra XT e a Density, de origem coreana.

Tradição

O Hotel Nacional de Rio Preto completa 48 anos no dia 15 de agosto, celebrando uma trajetória marcada pela tradição na hotelaria da cidade. Para comemorar a data, o hotel promoverá, amanhã, um coquetel especial. Ao longo dos anos, o empreendimento vem se renovando e se atualizando para acompanhar os novos tempos, sem abrir mão da tradicional hospitalidade que sempre marcou sua história. Parabéns.

Sucesso

O 62º Festival do Folclore de Olímpia chegou ao fim no final de semana com números que impressionam. O evento reuniu cerca 180 mil pessoas durante os nove dias. Só no sábado, quase 39 mil pessoas lotaram o Recinto do Folclore. Foram mais de 100 apresentações de grupos folclóricos e parafolclóricos de 20 estados das cinco regiões do Brasil. Não à toa, o Fefol é um dos maiores eventos de cultura popular do Brasil.

Tecnologia

O estande da Fex Engenharia no Rio Preto Tech Summit 2026, evento realizado na Swift, dias atrás, se destacou ao apresentar soluções como modelagem BIM, rastreabilidade em tempo real, tecnologias que já fazem parte de seus processos e o Áuri, lançamento imobiliário da empresa. Com mais de 80 obras entregues e dez canteiros simultâneos em execução na cidade, a Fex vem ampliando o uso da tecnologia na engenharia.

Marco

A Tarraf deu início às entregas do Platz by Tarraf, empreendimento na Avenida JK. Com conceito de quadra aberta, o projeto reúne 389 unidades, praça central, mall, espaços de interação e áreas de lazer. O paisagismo é assinado pelo renomado Burle Marx, primeiro projeto do escritório no noroeste paulista. Outra novidade é que, de quarta a domingo, a fachada ganha iluminação especial.