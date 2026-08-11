Sophia Tarraf Conte e João Victor Petroli de Oliveira estão na Coluna Social de hoje
Retorno
Meu amigo Amaury Jr. concedeu entrevista à Folha de S.Paulo, no último domingo, em que falou sobre a trajetória e os novos projetos na televisão. Sempre com boas histórias, o jornalista relembrou momentos marcantes da carreira e mudanças de hábitos ao longo dos anos. Contou que deixou o cigarro, bebe com moderação e que mantém uma rotina mais saudável. Falou ainda sobre 50 anos de carreira e o retorno ao trabalho. A entrevista mostra que, aos 75 anos, o querido amigo segue cheio de energia e de história para contar.
Renovação
A Dra. Camila Motta e o Dr. Rodrigo Motta apresentam o novo momento da Belledevi, com a inauguração do Belledevi Asian Spa. Será nesta sexta-feira, dia 14, às 19h. Com um coquetel, serão apresentados novos ambientes e experiências, além de tecnologias como a Vectra XT e a Density, de origem coreana.
Tradição
O Hotel Nacional de Rio Preto completa 48 anos no dia 15 de agosto, celebrando uma trajetória marcada pela tradição na hotelaria da cidade. Para comemorar a data, o hotel promoverá, amanhã, um coquetel especial. Ao longo dos anos, o empreendimento vem se renovando e se atualizando para acompanhar os novos tempos, sem abrir mão da tradicional hospitalidade que sempre marcou sua história. Parabéns.
Sucesso
O 62º Festival do Folclore de Olímpia chegou ao fim no final de semana com números que impressionam. O evento reuniu cerca 180 mil pessoas durante os nove dias. Só no sábado, quase 39 mil pessoas lotaram o Recinto do Folclore. Foram mais de 100 apresentações de grupos folclóricos e parafolclóricos de 20 estados das cinco regiões do Brasil. Não à toa, o Fefol é um dos maiores eventos de cultura popular do Brasil.
Tecnologia
O estande da Fex Engenharia no Rio Preto Tech Summit 2026, evento realizado na Swift, dias atrás, se destacou ao apresentar soluções como modelagem BIM, rastreabilidade em tempo real, tecnologias que já fazem parte de seus processos e o Áuri, lançamento imobiliário da empresa. Com mais de 80 obras entregues e dez canteiros simultâneos em execução na cidade, a Fex vem ampliando o uso da tecnologia na engenharia.
Marco
A Tarraf deu início às entregas do Platz by Tarraf, empreendimento na Avenida JK. Com conceito de quadra aberta, o projeto reúne 389 unidades, praça central, mall, espaços de interação e áreas de lazer. O paisagismo é assinado pelo renomado Burle Marx, primeiro projeto do escritório no noroeste paulista. Outra novidade é que, de quarta a domingo, a fachada ganha iluminação especial.
Umas e outras
O Dia Nacional do Rádio é 25 de setembro e para celebrar, Cyribrands, AESP e Plaza Shopping realizam, entre 15 de setembro e 4 de outubro, o 1º Shopping Live Radio. O evento, com 13 emissoras da região - entre elas a FM Diário -, terá exposição, palestras e shows acústicos.
Fabricia Roweder Antônio chegou da Alemanha a tempo de comemorar mais um aniversário, que aconteceu ontem. Parabéns da coluna.
Após oficializarem a união, Sophia Tarraf Conte e João Victor Petrolli de Oliveira já têm data para a celebração: 15 de janeiro de 2027, em Rio Preto.
O casal começou a compartilhar o save the date da aguardada festa.
No dia 17 de outubro, a Chácara Viva 5 vai receber uma grande festa em comemoração ao aniversário de Andrea Ferreira, com shows de Rafa & Nando, Makal, Margoth Killer, GPlay, Edy Carlos e outras atrações.
A escritora Ariane Amorim promove, amanhã, às 19h, uma noite de autógrafos do livro “Método Infinito ELO”, na Livraria Empório Cultural do Rio Preto Shopping.
O nutricionista Ronan Nakau e o médico do esporte Dr. Matheus Lemos acabam de lançar o Projeto Centenário, podcast sobre saúde, qualidade de vida e longevidade, pelo YouTube.
Renan Santos, fundador do Movimento Brasil Livre (MBL) e candidato à presidente pelo Partido Missão estará hoje no Restaurante Jangada, em Rio Preto, para um almoço-debate. Será das 12h às 14h.
Com quase 70 anos de história, a Americanflex lançou o Eclipse Black, um colchão de edição limitada. Depois de esgotadas as unidades, o modelo não voltará ao portfólio da marca.
Um baile temático promete marcar a memória de um grupo de mais de 250 idosos, hoje, no Espaço Kids da Expo Rio Preto. Eles também irão visitar a Fazendinha.