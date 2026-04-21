Silvana Bueno está na Coluna Social de hoje

Na Europa

Fiquei bastante lisonjeada com o convite que recebi das amigas Maura Attab, Célia Vettorasso, Ana Cristina Jalles Guimarães, Maristela Cury Queirós, Aninha Cury Arantes, Cristina Urbinatti Dalul, Sônia Facchini e Mara Loes, que inclui uma temporada por alguns países da Europa, com embarque agendado para meados de junho. Apesar de ser tentador, não poderei participar.

Saúde em pauta

Rio Preto entra no radar nacional da neurologia nos dias 1º e 2 de maio, com a realização do 5º Simpósio de Epilepsia. Promovido pela Funfarme e Famerp, o encontro reunirá especialistas para discutir avanços no diagnóstico e tratamento da doença, que ainda carrega estigmas e impacta a qualidade de vida de milhares de pacientes. As inscrições já estão abertas.

Criatividade

O World Creativity Day 2026 movimenta o Riopreto Shopping entre hoje e quinta-feira, com 30 atividades. Ao todo, serão mais de 55 ações com participação de 70 inspiradores, conectando profissionais, empresas e lideranças. A edição cresce em estrutura e engajamento, com 46 voluntários na organização e expectativa de público ampliada. Outro destaque é o uso de energia 100% renovável, com certificação internacional I-REC viabilizada pela Tereos.

Tema em alta

O branding é um dos temas mais esperados do World Creativity Day 2026. Lucas Tavares, da Transbrand, vai ministrar a palestra “Branding: sua reputação, seu maior ativo”, na quinta-feira, a partir das 17h, no Rio Preto Shopping. A partir de exemplos reais e aprendizados de mais de 15 anos de atuação, o profissional vai mostrar como marcas fortes são construídas, percebidas e lembradas. As inscrições estão abertas.

Leitura

A 11ª Semana Senac de Leitura, entre 27 e 30 de abril, traz o tema “Raízes e Saberes: a cultura brasileira em palavras”. O evento terá o carnavalesco Milton Cunha, que, no dia 29, às 19h30, vai falar sobre literatura, samba e resistência cultural. Outro destaque é o autor Wesley Barbosa, no dia 27, também às 19h30, em um bate-papo sobre a escrita como ferramenta de expressão e transformação social. Oficinas, rodas de conversa, exposições e atividades inclusivas completam a agenda aberta ao público, no Senac Rio Preto.

Jornada literária

A Cia. Apocalíptica realiza, a partir de amanhã até 26 de abril, o FrESTA — Jornada Literária, festival gratuito com atividades presenciais e on-line para toda a família. A programação ocupa espaços como o Terminal Urbano, a Apae, o Instituto dos Cegos e o Sesi. A abertura será às 20h, no Colégio Santo André. Esta edição conta com uma coordenadoria de acessibilidade, iniciativa inédita no festival, que também vai exibir filmes produzidos por autores cegos.