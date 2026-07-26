Sandra Pitta, Ana Paula Sales e Jociane Fleury estão na Coluna Social de hoje

Propósito

A Associação dos Voluntários do Hospital de Base (AVOHB) inaugurou dias atrás a Boutique AVOHB, um espaço solidário no complexo Funfarme para arrecadar recursos para projetos sociais da entidade. Toda a renda das vendas será revertida para ações de humanização e acolhimento de pacientes e acompanhantes atendidos pela instituição. A boutique funciona no térreo do prédio administrativo.

Incentivo à saúde

Dias atrás, o presidente da Unimed Rio Preto, Marcelo Lucio de Lima, anunciou os vencedores do Oscar da Saúde, programa de incentivo à qualidade de vida por meio de atividades físicas. Os exercícios são registrados no Strava e, ao final de cada ciclo, os 25 colaboradores mais bem colocados são premiados. O último ciclo teve entre os vencedores os médicos cooperados Dr. Luiz Antonio Gubolino e Dr. Marcial Barrionuevo Silva, membros do Conselho de Administração.

Fique sabendo

Grazy Campos e Lucas De Lucca se preparam para o lançamento do IN.Fluência — Comunicação e Protagonismo, em 18 de agosto. O evento é para empresários, líderes e profissionais que construíram competência e trajetória e querem ocupar espaços maiores. Grazy levará ao encontro a expertise em arquitetura e inteligência de comunicação, e Lucas, em protagonismo e engenharia de influência. As inscrições já estão abertas.

Dia do sim

Estarão se unindo em casamento Maria e Guilherme. Ela é filha de Marcelo Marin e de Samantha Dallapria. Ele é filho de Marcelo Augusto da Fonseca e de Ana Maria Hernandes da Fonseca. A cerimônia religiosa será em 8 de agosto, na Basílica Menor Nossa Senhora Aparecida, seguida de recepção no Buffet Félix Petrolli.

Solidário

O próximo sábado é dia da tradicional Feijoada Solidária a Três Mãos do Instituto Alarme, em Rio Preto. O evento beneficente terá feijoada tradicional, light e vegetariana, além de atrações musicais. Toda a renda será destinada à manutenção dos programas educacionais e sociais da instituição, que atende a mais de 430 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Feijoada

A Feijoada do Quinta, um dos eventos mais tradicionais da região, é no próximo sábado, 1 de agosto, no Clube Quinta do Golfe, a partir das 13h. A programação reúne gastronomia, música ao vivo e estrutura premium para uma tarde de confraternização. Moradores dos condomínios Quinta do Golfe e golfistas têm 10% de desconto na compra dos ingressos diretamente na secretaria do clube de golfe.