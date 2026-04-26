Sandra Mussi e Maria Helena Meirelles estão na Coluna Social de hoje

Contagem regressiva

Olímpia já está em ritmo de Festival do Folclore de Olímpia, que acontece de 1º a 9 de agosto e é um dos maiores encontros da cultura popular brasileira. Nesta edição, o estado do Rio de Janeiro é o homenageado, levando ao Recinto do Folclore Professor José Sant’anna toda a riqueza da cultura fluminense. A entrada é gratuita.

Aprendizagem

A Tereos abriu inscrições para o Programa Aprendiz SENAI 2026 nas usinas São José e Vertente, voltado a jovens de 18 a 22 anos. Em parceria com o SENAI, a formação inclui Mecânica Agrícola e Veículos Pesados com prática industrial. A iniciativa prepara novos talentos para o setor agroindustrial, unindo capacitação técnica e experiência real. As inscrições seguem até 31 de maio, com vagas para cidades da região.

Criatividade

Continua neste domingo, em Rio Preto, a 5ª edição da Verve.Co. O encontro reúne mais de 20 artistas no Espaço de Eventos anexo ao Cultura Del Grano, na Redentora, com entrada gratuita. A proposta valoriza a conexão entre público e criadores, destacando peças originais, design e identidade regional. Hoje, a programação acontece das 13h às 18h, com sugestões exclusivas para o Dia das Mães.

Lançamento

O jurista e escritor rio-pretense Durval de Noronha Goyos Jr. lança, na terça-feira, a obra “O Regime Internacional dos Direitos Humanos e o Sul Global”, que propõe uma análise crítica sobre a construção e as contradições do sistema internacional de direitos humanos, com foco nas dinâmicas que envolvem países do Sul Global. A noite de autógrafos será realizada na OAB Rio Preto, a partir das 19h. Os exemplares estarão à venda no local, com renda integral destinada à Comissão de Direitos Humanos da instituição.

Rota Cervejeira

Termina hoje a programação de lançamento da Rota Cervejeira de Rio Preto no Complexo Swift. O evento reúne mais de 30 rótulos artesanais, além de praça de alimentação, shows e espaço kids. As atividades começam às 16h, com entrada gratuita e clima de despedida. A organização sugere a doação de 1 kg de alimento, reforçando o caráter solidário.

Parceria

O Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto ganha novo fôlego com a retomada da parceria entre a Prefeitura de Rio Preto e o SESC São Paulo. Referência nacional nas artes cênicas, o FIT reafirma seu papel na promoção e democratização da cultura. A edição de 2026 reunirá artistas do Brasil e do exterior em dez dias de programação gratuita pela cidade. O lançamento oficial, com datas e atrações, será apresentado em junho.