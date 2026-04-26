Sandra Mussi e Maria Helena Meirelles estão na Coluna Social de hoje
Contagem regressiva
Olímpia já está em ritmo de Festival do Folclore de Olímpia, que acontece de 1º a 9 de agosto e é um dos maiores encontros da cultura popular brasileira. Nesta edição, o estado do Rio de Janeiro é o homenageado, levando ao Recinto do Folclore Professor José Sant’anna toda a riqueza da cultura fluminense. A entrada é gratuita.
Aprendizagem
A Tereos abriu inscrições para o Programa Aprendiz SENAI 2026 nas usinas São José e Vertente, voltado a jovens de 18 a 22 anos. Em parceria com o SENAI, a formação inclui Mecânica Agrícola e Veículos Pesados com prática industrial. A iniciativa prepara novos talentos para o setor agroindustrial, unindo capacitação técnica e experiência real. As inscrições seguem até 31 de maio, com vagas para cidades da região.
Criatividade
Continua neste domingo, em Rio Preto, a 5ª edição da Verve.Co. O encontro reúne mais de 20 artistas no Espaço de Eventos anexo ao Cultura Del Grano, na Redentora, com entrada gratuita. A proposta valoriza a conexão entre público e criadores, destacando peças originais, design e identidade regional. Hoje, a programação acontece das 13h às 18h, com sugestões exclusivas para o Dia das Mães.
Lançamento
O jurista e escritor rio-pretense Durval de Noronha Goyos Jr. lança, na terça-feira, a obra “O Regime Internacional dos Direitos Humanos e o Sul Global”, que propõe uma análise crítica sobre a construção e as contradições do sistema internacional de direitos humanos, com foco nas dinâmicas que envolvem países do Sul Global. A noite de autógrafos será realizada na OAB Rio Preto, a partir das 19h. Os exemplares estarão à venda no local, com renda integral destinada à Comissão de Direitos Humanos da instituição.
Rota Cervejeira
Termina hoje a programação de lançamento da Rota Cervejeira de Rio Preto no Complexo Swift. O evento reúne mais de 30 rótulos artesanais, além de praça de alimentação, shows e espaço kids. As atividades começam às 16h, com entrada gratuita e clima de despedida. A organização sugere a doação de 1 kg de alimento, reforçando o caráter solidário.
Parceria
O Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto ganha novo fôlego com a retomada da parceria entre a Prefeitura de Rio Preto e o SESC São Paulo. Referência nacional nas artes cênicas, o FIT reafirma seu papel na promoção e democratização da cultura. A edição de 2026 reunirá artistas do Brasil e do exterior em dez dias de programação gratuita pela cidade. O lançamento oficial, com datas e atrações, será apresentado em junho.
Umas e outras
Petrô e Patrícia Stival recepcionaram, dias atrás, com um jantar, os amigos e empresários paulistanos Odair Gomes e Felippe Pagliarini, da The Client Turismo.
O festeiro Juliano Guerta estará promovendo um festão para brindar a chegada do amigo Marcos Lima, conhecido como Caxambu, que reside há muitos anos em Liverpool.
Patrícia Reis Buzzini vai comemorar no dia 24 de maio o seu aniversário, como almejou, será ao lado do marido Fabiano Buzzini e da filha Alice, que cumpre temporada de estudos na França..
Fabricia Roweder Antônio encontra-se na Alemanha. Depois de visitar o neto, aproveitou e o levou para a Suíça. Já o marido Júlio e o filho Léo estão participando de uma feira em Barcelona.
A Comunic será a responsável pela assessoria de imprensa do Festival Internacional de Teatro de 2026.
O pagode ganha protagonismo inédito na 71ª Festa do Peão de Barretos 2026, reunindo Belo, Turma do Pagode e Pixote no Palco Amanhecer.
A loja Renner do Riopreto Shopping ganha, na próxima semana, uma reinauguração após passar por uma ampla reforma.
No dia 23 de maio tem Pagode na Piscina do Clube Monte Líbano, para a gravação do DVD do Seu Moço e para marcar a inauguração da piscina da cascata, que foi reformada.
A Exposição de Miniaturas continua hoje, das 14h às 20h, no Shopping Cidade Norte. Com cerca de três mil itens, é realizada pelo tradicional Clube Rio-pretense de Colecionadores de Miniaturas (CRCM) e tem entrada gratuita.
O Instituto Alarme amplia sua atuação e lança uma oficina de artesanato voltada a mulheres 60+ em Rio Preto. Com encontros semanais às quartas-feiras, o projeto reúne participantes em atividades como crochê, tricô e bordado.