Rose Thomé e Maria Helena Nunes estão na Coluna Social de hoje

Rodeio

O Rio Preto Country Bulls segue movimentando o Recinto de Exposições até domingo, reunindo grandes nomes da música sertaneja, rodeios profissionais e atrações para toda a família, como o grande parque de diversões. Hoje, a programação inclui shows de Edson & Hudson e de Wesley Safadão. Amanhã tem Zezé Di Camargo, Gustavo Mioto e Natanzinho Lima. No sábado é dia de Gusttavo Lima e João Bosco & Vinícius. E para fechar a festa, no domingo, tem Leonardo e Panda.

Reconhecimento

A Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto (Acirp) abriu as inscrições para o 68º Prêmio Acirp, uma das mais tradicionais homenagens ao empreendedorismo do Noroeste Paulista. Empresas associadas podem participar gratuitamente até 24 de julho, pelo site da entidade. A premiação reconhece negócios que se destacam pela excelência em gestão, inovação e contribuição para o desenvolvimento econômico da região. A cerimônia de entrega dos troféus está prevista para a segunda quinzena de outubro.

Ciência

A Associação Paulista de Medicina (APM) – Regional de Rio Preto e a Funfarme promovem, de 23 a 26 de setembro, o 25º Congresso Médico do Oeste Paulista – CardioStroke, na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Rio Preto (SMC). O encontro, no ano do centenário da SMC, terá como tema “Integração Neurocardiovascular: do coração ao cérebro”, com foco no acidente vascular cerebral (AVC). A programação reunirá especialistas para discutir avanços no diagnóstico, tratamento e reabilitação da doença.

Investimento

Será oficialmente lançado na próxima terça-feira, o Cambuí Reserva da Mata, novo empreendimento da Hugo Fabbri Incorporadora em Rio Preto. Com VGV estimado em R$ 138 milhões, o residencial reforça os investimentos da empresa na região do Plaza Avenida Shopping e amplia o masterplan do bairro planejado Reserva da Mata.

Inédito

Na próxima terça-feira, às 19h, tem vernissage da exposição inédita “Tapicuru”, do artista plástico Maurício Adinolfido, no Centro Cultural Sesi Rio Preto. A instalação, criada especialmente para a cidade, integra uma série de obras apresentadas em centros culturais do Sesi-SP. A mostra será aberta ao público a partir de 15 de julho, com visitação gratuita, de quarta a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos e feriados, das 10h às 19h.

Fique sabendo

O Complexo Funfarme celebra mais um importante reconhecimento nacional. As UTIs do Hospital de Base (HB) e do Hospital da Criança e Maternidade (HCM) conquistaram novas certificações da Epimed Solutions, referência em avaliação de desempenho em terapia intensiva. O destaque deste ano é a ampliação do número de UTIs certificadas entre as melhores do país e a consolidação da excelência assistencial da instituição.