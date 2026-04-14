Regina Maniglia e Fátima Grisi Kuymjian estão na Coluna Social de hoje

Solidariedade

A presidente de honra da AACD, Adriane Cirelli, é sempre merecidamente aclamada pelas amigas em seu tradicional “Aniversário Solidário”. Na última semana não foi diferente. Com a maioria das convidadas trajadas em tons de azul, a festa foi bonita e alegre. O buffet de Luiz Renato Bueno, do Residencial Quinta do Golfe, deu um show gastronômico muito elogiado. Também foram sorteados vários brindes, muito celebrados por cada uma das vencedoras. A celebração arrecadou R$ 36 mil, valor que será destinado à AACD. Agora é só aguardar o próximo ano.

Criatividade

A Açúcar Guarani, marca da Tereos, está entre as patrocinadoras do World Creativity Day, que acontece de 21 a 23 de abril, em Rio Preto. O evento, que celebra o Dia Mundial da Criatividade, reúne mais de 60 atividades gratuitas em diferentes pontos da cidade. No dia 21, a marca participa com sua tradicional bike de algodão doce, na Praça do Vivendas.

Diversão

A campanha “Compre e Ganhe Diversão”, do Shopping Cidade Norte, segue até 30 de abril. A cada R$ 200 em compras com CPF na nota fiscal, o cliente ganha um Passaporte Dreams para curtir as atrações turísticas do Grupo Dreams em Olímpia. O passaporte garante uma entrada em cada uma das três opções: Dreams Ice Bar (Bar de Gelo), Dreamland Museu de Cera e Vale dos Dinossauros. A participação é limitada a um passaporte por CPF.

Exposição

A exposição “Caminhos e Instantes”, do fotoclubista Emerson Trevisoli, entra em cartaz amanhã à noite na Praça 2 de Eventos do Riopreto Shopping. Trevisoli traz um sensível diálogo visual entre Portugal e Brasil por meio de fotografias de locais emblemáticos, como a Estação de São Bento, a Quinta da Regaleira, o Castelo de Óbidos e as paisagens do Rio Douro. A visitação segue aberta ao público até 23 de abril.

Internacional

Na quinta-feira, às 19h30, o Teatro Municipal recebe a companhia artística Three Tours, da Universidade de Hubei, na China, com o espetáculo “Língua Chinesa, Unindo Amizades entre a China e a América Latina”. A atração, que integra as comemorações dos 50 anos da Unesp, leva ao palco dança, kung fu e música com instrumentos típicos do país. A entrada é gratuita, com ingressos distribuídos por ordem de chegada.

Estreia

A Cia. Cênica apresenta em Araçatuba o espetáculo “Boi Material”, resultado da parceria artística com o encenador e dramaturgo convidado Pedro Kosovski, fundador d’Aquela Cia de Teatro (Rio de Janeiro). Ele assina a direção e a dramaturgia, esta em coautoria com Fagner Rodrigues. Serão duas sessões gratuitas no Centro de Tradições Afro de Araçatuba (CTAA): no sábado, às 19h, e no domingo, às 18h, com acessibilidade em Libras.