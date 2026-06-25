Priscila Zago e Marcos Alberto Niza estão na Coluna Social de hoje

Dia do “Sim”

No próximo sábado, às 10h30, na Paróquia Imaculado Coração de Maria, estarão se unindo em casamento a médica Maria Fernanda Ribeiro Cury e Augusto Laranja. A noiva é filha de Antônio José Cury e de Regina Goulart Ribeiro e o noivo de Mauro Antônio Laranja e de Nilza Maria Alberguini Laranja. Após a cerimônia religiosa, os convidados serão recepcionados no Espaço Daniela Raduan.

Participando

Com foco nas tendências e nas transformações do varejo, a diretora comercial do Riopreto Shopping, Ana Cristina Jalles Guimarães, e a gerente comercial, Rosana Polachini, participaram, em São Paulo, do Congresso Brasileiro de Shopping Centers, promovido pela Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers). A edição de 2026 foi especialmente simbólica ao celebrar os 50 anos da entidade e os 60 anos dos shopping centers no Brasil. O encontro reuniu executivos, especialistas e lideranças do setor para debater inovação, comportamento do consumidor, tendências e os desafios que impactam o futuro dos empreendimentos.

Em pauta

Rio Preto recebe hoje o Cacau Paulista, primeiro simpósio voltado exclusivamente ao desenvolvimento da cultura do cacau no Estado de São Paulo. Promovido pela Acirp, com apoio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado e a CATI, o encontro reúne mais de 250 participantes entre produtores, pesquisadores, empresas e especialistas de diferentes regiões do Brasil. Um dos destaques da programação é a presença do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, além de representantes de algumas das principais instituições e empresas da cadeia produtiva do cacau. O evento acontece durante todo o dia, no Auditório da Acirp.

Solidária

No dia 1º de agosto, o Instituto Alarme abre suas portas para mais uma edição da Feijoada Solidária a Três Mãos. A partir das 12h30, os participantes poderão desfrutar de um almoço especial, com versões tradicional, light e vegetariana da feijoada, além de open bar e apresentações de Max Belcari e Cleber Alves. Toda a renda arrecadada será destinada à continuidade dos projetos e atendimentos desenvolvidos pela instituição.

Cultura

Guaíra recebe neste sábado, o Festival Itinerante de Arte e Cultura, evento gratuito patrocinado pela Tereos que promete movimentar o Recinto de Exposições com atrações para toda a família. A programação inclui teatro, oficinas, contação de histórias, recreação infantil e doação de mudas. O público também poderá conhecer oportunidades de trabalho na empresa. O encerramento terá shows do grupo Kombinados e da dupla Zé Henrique & Gabriel.

Tradição

O clima das festas juninas toma conta do Riopreto Shopping com apresentações de dança realizadas por escolas do Núcleo de Escolas Particulares da Acirp. Após a participação da Exata, as próximas atrações serão a Baby Nove Luas, hoje, e o Colégio Rio Preto, amanhã. Além das quadrilhas, o público infantil pode participar de oficinas temáticas aos sábados e domingos, com atividades criativas inspiradas nas tradições juninas, como artes, brincadeiras e experiências lúdicas. As ações acontecem das 14h às 17h30.