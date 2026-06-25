Priscila Zago e Marcos Alberto Niza estão na Coluna Social de hoje
Dia do “Sim”
No próximo sábado, às 10h30, na Paróquia Imaculado Coração de Maria, estarão se unindo em casamento a médica Maria Fernanda Ribeiro Cury e Augusto Laranja. A noiva é filha de Antônio José Cury e de Regina Goulart Ribeiro e o noivo de Mauro Antônio Laranja e de Nilza Maria Alberguini Laranja. Após a cerimônia religiosa, os convidados serão recepcionados no Espaço Daniela Raduan.
Participando
Com foco nas tendências e nas transformações do varejo, a diretora comercial do Riopreto Shopping, Ana Cristina Jalles Guimarães, e a gerente comercial, Rosana Polachini, participaram, em São Paulo, do Congresso Brasileiro de Shopping Centers, promovido pela Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers). A edição de 2026 foi especialmente simbólica ao celebrar os 50 anos da entidade e os 60 anos dos shopping centers no Brasil. O encontro reuniu executivos, especialistas e lideranças do setor para debater inovação, comportamento do consumidor, tendências e os desafios que impactam o futuro dos empreendimentos.
Em pauta
Rio Preto recebe hoje o Cacau Paulista, primeiro simpósio voltado exclusivamente ao desenvolvimento da cultura do cacau no Estado de São Paulo. Promovido pela Acirp, com apoio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado e a CATI, o encontro reúne mais de 250 participantes entre produtores, pesquisadores, empresas e especialistas de diferentes regiões do Brasil. Um dos destaques da programação é a presença do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, além de representantes de algumas das principais instituições e empresas da cadeia produtiva do cacau. O evento acontece durante todo o dia, no Auditório da Acirp.
Solidária
No dia 1º de agosto, o Instituto Alarme abre suas portas para mais uma edição da Feijoada Solidária a Três Mãos. A partir das 12h30, os participantes poderão desfrutar de um almoço especial, com versões tradicional, light e vegetariana da feijoada, além de open bar e apresentações de Max Belcari e Cleber Alves. Toda a renda arrecadada será destinada à continuidade dos projetos e atendimentos desenvolvidos pela instituição.
Cultura
Guaíra recebe neste sábado, o Festival Itinerante de Arte e Cultura, evento gratuito patrocinado pela Tereos que promete movimentar o Recinto de Exposições com atrações para toda a família. A programação inclui teatro, oficinas, contação de histórias, recreação infantil e doação de mudas. O público também poderá conhecer oportunidades de trabalho na empresa. O encerramento terá shows do grupo Kombinados e da dupla Zé Henrique & Gabriel.
Tradição
O clima das festas juninas toma conta do Riopreto Shopping com apresentações de dança realizadas por escolas do Núcleo de Escolas Particulares da Acirp. Após a participação da Exata, as próximas atrações serão a Baby Nove Luas, hoje, e o Colégio Rio Preto, amanhã. Além das quadrilhas, o público infantil pode participar de oficinas temáticas aos sábados e domingos, com atividades criativas inspiradas nas tradições juninas, como artes, brincadeiras e experiências lúdicas. As ações acontecem das 14h às 17h30.
umas e outras
Aniversariou ontem o médico e professor Dr. João Roberto Antônio, profissional admirado em Rio Preto pela dedicação à medicina, à formação de novos profissionais e à sua relevante contribuição para a área da saúde. Receba os cumprimentos e os votos de felicidade da coluna.
A encantadora Maria Clara Jalles Guimarães comemorou seus 12 anos como gosta, rodeada pelas amigas. Ela brindou a data no Aeropark, com o tema Beauty Day.
A família de Luciana e Renato Freitas, da clínica Ateliê da Imagem, está em clima de festa. O filho Otávio está concluindo o curso de Medicina. Parabéns da coluna e sucesso na carreira.
Hoje tem Festival de Caldos e Fondue no restaurante Blue Jasmim.
No próximo dia 30, a Secretária de Agricultura e Abastecimento, Carina Ayres, recebe convidados para o lançamento oficial da 63ª EXPO Rio Preto, no Recinto de Exposições. Lá estaremos.
Amanhã e sábado acontece a Festa Junina do Automóvel Clube, a partir das 20h. Além de comidas típicas e atrações infantis, terá show de Edy Carlos, na sexta, e Ney & Grazy, no sábado.
A Comunidade Eclesial Missionária do Golfe Residencial (CEM) realiza hoje um encontro de oração na residência de Patrícia e Sérgio Borges.
O Museu Ferroviário de Rio Preto realiza hoje, às 19h, a primeira sessão do projeto Cinema no Museu, com a exibição gratuita de documentários sobre a história das ferrovias no interior paulista. Antes, às 14h, tem oficina de fotografia digital, com Ruy Barbosa Jr.