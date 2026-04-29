Paulo Emílio A. Marques com a esposa Lívia e a filha Maria Clara estão na Coluna Social de hoje

Renovação

O Riopreto Shopping tem a primeira loja Renner da cidade com o novo conceito RE+, alinhado às tendências globais do varejo. A modernização reforça o protagonismo do centro de compras como polo de investimentos e inovação no interior paulista. Com a mudança, a experiência de compra ficou mais ágil, com soluções integradas entre o físico e o digital. O projeto também incorpora práticas sustentáveis e foco na economia circular. Ana Cristina Jalles Guimarães, diretora comercial do Riopreto Shopping, destaca que a iniciativa evidencia a confiança de grandes marcas e posiciona Rio Preto na vanguarda do setor.

Excelência

A equipe do Ultra-X, de Rio Preto, marca presença na 56ª Jornada Paulista de Radiologia (JPR 2026), o maior congresso de diagnóstico por imagem da América Latina, que começa hoje e segue até domingo, em São Paulo. O grupo acompanha de perto as principais discussões sobre inovação, inteligência artificial e segurança no setor. Lembrando que o Ultra-X segue em 2026 certificado pelo Programa de Acreditação em Diagnóstico por Imagem (PADI), do Colégio Brasileiro de Radiologia. O selo reconhece serviços que seguem padrões rigorosos de qualidade, com auditorias e controle contínuo nos processos.

Últimos dias

O Comida di Buteco 2026 está na reta final. O público tem até 3 de maio para explorar o circuito na região de Rio Preto. Ao todo, 21 bares de Rio Preto, Mirassol e Bady Bassit disputam o título com petiscos inéditos. Neste ano, o tema destaca o uso de verduras, ampliando a criatividade da cozinha de boteco. A votação considera petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida, com peso igual entre público e jurados. O campeão regional avança para a etapa nacional, com resultado final previsto para julho.

Fique sabendo

A Tarraf Incorporadora conquistou a certificação de Nível de Desempenho Técnico (NDT), concedida pela Caixa, reforçando sua posição entre as empresas de alta performance do setor. Com 97,13% de pontuação, bem acima do mínimo exigido, a companhia ainda recebeu o selo “#CONSTRUIR”, voltado à excelência construtiva. A avaliação reconhece padrões rigorosos em qualidade de obras, gestão e conformidade técnica. O resultado fortalece a credibilidade da marca junto ao mercado e aos clientes.

Especial

O Quinta Racing ganha edição em clima de pré-feriado do Dia do Trabalhador, hoje, a partir das 19h, na Praça Dom José Marcondes, em Rio Preto. Com entrada gratuita, o evento oferece passeio na Carreta Evolution para os primeiros participantes, além de brinquedos infláveis para crianças. A programação inclui ainda apresentação do Canil da GCM, com demonstrações de adestramento. Além de exposição de veículos clássicos e esportivos.

Na agenda

O 22º Barretos Motorcycles começa hoje, no Parque do Peão, com mais de 20 shows e atrações radicais. Entre os destaques, o Cachorrão Moto Show apresenta acrobacias com motos de alta cilindrada, além de bike e kart adaptado. O evento também traz o freestyle de Jorge Negretti, com manobras aéreas e saltos em rampas. Na programação musical, nomes como Di Ferrero, Paulo Miklos e Plebe Rude garantem o clima de rock. A estrutura inclui ainda feira temática, praça de alimentação, camping e atrações ao longo de todo o dia.