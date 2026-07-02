Os noivos, Maria Fernanda Ribeiro Cury e Augusto Laranja estão na Coluna Social de hoje
Linda manhã
Após anos de namoro, Maria Fernanda Ribeiro Cury e Augusto Laranja oficializaram a união no último sábado, pela manhã, na Paróquia Imaculada Coração de Maria, diante de pais, padrinhos, familiares e amigos. Em seguida, os convidados participaram da recepção no Espaço Daniela Raduan, em ambiente esplendoroso, com decoração floral branca assinada pela própria Daniela Raduan, proprietária do buffet. A celebração, marcada por um delicioso almoço, foi repleta de emoção e alegria.
Contagem regressiva
Faltam poucos dias para o Rio Preto Country Bulls 2026, que acontece entre 8 e 12 de julho, no Recinto de Exposições, em Rio Preto. A programação reúne grandes nomes da música sertaneja, como Gusttavo Lima, Leonardo, Wesley Safadão, Zezé Di Camargo, Edson & Hudson e João Bosco & Vinícius, além das tradicionais montarias e estrutura renovada.
Lançamento
O Sesc Rio Preto recebe amanhã, às 10h, o lançamento do FIT 2026, que marca a retomada da parceria entre a Prefeitura de Rio Preto e o SESC São Paulo. A correalização reforça a união histórica que consolidou o festival como referência das artes cênicas no país. A edição de 2026 destaca planejamento conjunto, diversidade artística e ampliação do alcance cultural, antecipando as diretrizes da nova fase do evento.
Férias
O Termas dos Laranjais, em Olímpia, espera receber cerca de 170 mil visitantes nas férias de julho. Além das atrações para todas as idades e das águas naturalmente quentes, o parque terá transmissão dos jogos da Copa do Mundo em telão para os turistas acompanharem as partidas durante o lazer.
Internacional
A companhia Cênica, de Rio Preto, retorna à Escócia para o Edinburgh Festival Fringe, entre 5 e 31 de agosto, com o espetáculo inédito “Dribble”, que une teatro, música e futebol para contar a história de Charles Miller e a conexão entre Brasil e Escócia. A montagem integra o São Paulo Showcase e será apresentada no espaço Buttercup, na Underbelly George Square.
umas e outras
Chega o “save the date” da festa da adulta Adrieli Cirelli, que comemora 32 anos em 28 de agosto, no Buffet Daniela Raduan, ao lado dos pais, Sebastião e Adriane Cirelli.
O pré-candidato à Presidência da República Romeu Zema será o convidado do LIDE Talks Especial, no dia 24 de julho, das 8h30 às 11h.
Luiz Eduardo Ravelli Bagdasaryan comemora a aprovação em Administração de Empresas na GV. Parabéns.
O programa SESI Esporte oferece vagas gratuitas de natação no Sesi Rio Preto. A avaliação acontece hoje, às 17h, para crianças de 6 a 9 anos que já saibam nadar crawl e/ou costas.
O amigo Luiz Antônio Mardegan, o Totonho, faleceu na última segunda-feira, deixando saudade entre familiares e amigos.
O agropecuarista Manoel Lemos realiza no dia 5 o 15º Leilão da Fazenda Eldorado – Genética de Origem.
O Automóvel Clube promove amanhã mais uma edição da Sexta com Amigos, com show de Ricardo Moisés e participação especial de Rose.
O Riopreto Shopping transmite os jogos da Seleção Brasileira em telão na Praça de Alimentação, com espaço para torcedores e opções gastronômicas.