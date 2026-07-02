Os noivos, Maria Fernanda Ribeiro Cury e Augusto Laranja estão na Coluna Social de hoje

Linda manhã

Após anos de namoro, Maria Fernanda Ribeiro Cury e Augusto Laranja oficializaram a união no último sábado, pela manhã, na Paróquia Imaculada Coração de Maria, diante de pais, padrinhos, familiares e amigos. Em seguida, os convidados participaram da recepção no Espaço Daniela Raduan, em ambiente esplendoroso, com decoração floral branca assinada pela própria Daniela Raduan, proprietária do buffet. A celebração, marcada por um delicioso almoço, foi repleta de emoção e alegria.

Contagem regressiva

Faltam poucos dias para o Rio Preto Country Bulls 2026, que acontece entre 8 e 12 de julho, no Recinto de Exposições, em Rio Preto. A programação reúne grandes nomes da música sertaneja, como Gusttavo Lima, Leonardo, Wesley Safadão, Zezé Di Camargo, Edson & Hudson e João Bosco & Vinícius, além das tradicionais montarias e estrutura renovada.

Lançamento

O Sesc Rio Preto recebe amanhã, às 10h, o lançamento do FIT 2026, que marca a retomada da parceria entre a Prefeitura de Rio Preto e o SESC São Paulo. A correalização reforça a união histórica que consolidou o festival como referência das artes cênicas no país. A edição de 2026 destaca planejamento conjunto, diversidade artística e ampliação do alcance cultural, antecipando as diretrizes da nova fase do evento.

Férias

O Termas dos Laranjais, em Olímpia, espera receber cerca de 170 mil visitantes nas férias de julho. Além das atrações para todas as idades e das águas naturalmente quentes, o parque terá transmissão dos jogos da Copa do Mundo em telão para os turistas acompanharem as partidas durante o lazer.

Internacional

A companhia Cênica, de Rio Preto, retorna à Escócia para o Edinburgh Festival Fringe, entre 5 e 31 de agosto, com o espetáculo inédito “Dribble”, que une teatro, música e futebol para contar a história de Charles Miller e a conexão entre Brasil e Escócia. A montagem integra o São Paulo Showcase e será apresentada no espaço Buttercup, na Underbelly George Square.