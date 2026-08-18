Os médicos Camila Motta e Rodrigo Motta estão na Coluna Social de hoje

Está chegando

É com muita alegria que compartilho com vocês a confirmação da data de lançamento do meu livro “Cida Caran: Antes e Depois de 1978”, em que conto minha trajetória de vida, minha história repleta de fé, coragem e recomeços. Será no dia 24 de setembro, às 19h30, na praça 5 do Riopreto Shopping.

Aconteceu

A edição 2026 do “Atualização em Dermatologia Clínica”, coordenada pelo médico Dr. João Roberto Antonio, no último final de semana, foi um sucesso. O encontro reuniu palestrantes e dermatologistas de norte a sul do Brasil e foi exclusivamente centrado nas doenças da pele. Realizado 100% on-line, o evento promoveu a atualização e a troca de conhecimentos entre profissionais da área. Já tradicional no calendário da especialidade, a iniciativa reforça a importância da formação continuada em Dermatologia.

Oportunidade

A UFSCar abriu concurso público com 89 vagas para professores com doutorado, sendo 18 delas para o campus de Rio Preto. Têm oportunidades em Artes Plásticas, Audiovisual, Bioquímica, Design, Engenharia Civil, Física, Geografia, Comunicação Social e Ciência da Computação. E também em Inovação e Empreendedorismo, Produção Cultural, Serviço Social e Inteligência Artificial. As inscrições começam nesta sexta-feira e seguem até 11 de setembro, exclusivamente pela internet. Mais detalhes sobre requisitos e etapas da seleção estão disponíveis no edital do concurso.

Fique sabendo

A 71ª Festa do Peão de Barretos começa nesta quinta-feira, reunindo atrações e grandes marcas. Entre as inúmeras ações no maior rodeio do Brasil, a Levity lançará a campanha “Vozes de Barretos”, com 400 mil latas comemorativas. São sete rótulos estampados com frases e expressões que marcaram gerações de visitantes da festa. A edição especial de latas vai transformar memórias e símbolos de Barretos em itens colecionáveis.

Capacitação

A Tereos já capacitou 330 pessoas em 29 cursos voltados à agroindústria desde 2021, ampliando oportunidades de formação na região. Destaque para as capacitações em Máquinas Agrícolas e Manutenção Automotiva, alinhadas às demandas do setor. As mulheres representam 57% dos participantes. A iniciativa também contempla turmas mistas e pessoas com deficiência. Novas formações estão previstas para os próximos meses em áreas como Tratorista, Logística e Auxiliar Agrícola.

Inédito

A Arena Olímpia, na Estância Turística de Olímpia, recebe, de 4 a 6 de setembro, o Matsuri, primeira edição do festival que celebra a gastronomia e a cultura japonesa. A programação inclui apresentações de taikô, shows musicais, oficinas gratuitas e experiências culturais para toda a família. A praça gastronômica vai reunir pratos típicos e outros inspirados no Japão, desde os clássicos até as receitas mais criativas.