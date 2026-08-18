Os médicos Camila Motta e Rodrigo Motta estão na Coluna Social de hoje
Está chegando
É com muita alegria que compartilho com vocês a confirmação da data de lançamento do meu livro “Cida Caran: Antes e Depois de 1978”, em que conto minha trajetória de vida, minha história repleta de fé, coragem e recomeços. Será no dia 24 de setembro, às 19h30, na praça 5 do Riopreto Shopping.
Aconteceu
A edição 2026 do “Atualização em Dermatologia Clínica”, coordenada pelo médico Dr. João Roberto Antonio, no último final de semana, foi um sucesso. O encontro reuniu palestrantes e dermatologistas de norte a sul do Brasil e foi exclusivamente centrado nas doenças da pele. Realizado 100% on-line, o evento promoveu a atualização e a troca de conhecimentos entre profissionais da área. Já tradicional no calendário da especialidade, a iniciativa reforça a importância da formação continuada em Dermatologia.
Oportunidade
A UFSCar abriu concurso público com 89 vagas para professores com doutorado, sendo 18 delas para o campus de Rio Preto. Têm oportunidades em Artes Plásticas, Audiovisual, Bioquímica, Design, Engenharia Civil, Física, Geografia, Comunicação Social e Ciência da Computação. E também em Inovação e Empreendedorismo, Produção Cultural, Serviço Social e Inteligência Artificial. As inscrições começam nesta sexta-feira e seguem até 11 de setembro, exclusivamente pela internet. Mais detalhes sobre requisitos e etapas da seleção estão disponíveis no edital do concurso.
Fique sabendo
A 71ª Festa do Peão de Barretos começa nesta quinta-feira, reunindo atrações e grandes marcas. Entre as inúmeras ações no maior rodeio do Brasil, a Levity lançará a campanha “Vozes de Barretos”, com 400 mil latas comemorativas. São sete rótulos estampados com frases e expressões que marcaram gerações de visitantes da festa. A edição especial de latas vai transformar memórias e símbolos de Barretos em itens colecionáveis.
Capacitação
A Tereos já capacitou 330 pessoas em 29 cursos voltados à agroindústria desde 2021, ampliando oportunidades de formação na região. Destaque para as capacitações em Máquinas Agrícolas e Manutenção Automotiva, alinhadas às demandas do setor. As mulheres representam 57% dos participantes. A iniciativa também contempla turmas mistas e pessoas com deficiência. Novas formações estão previstas para os próximos meses em áreas como Tratorista, Logística e Auxiliar Agrícola.
Inédito
A Arena Olímpia, na Estância Turística de Olímpia, recebe, de 4 a 6 de setembro, o Matsuri, primeira edição do festival que celebra a gastronomia e a cultura japonesa. A programação inclui apresentações de taikô, shows musicais, oficinas gratuitas e experiências culturais para toda a família. A praça gastronômica vai reunir pratos típicos e outros inspirados no Japão, desde os clássicos até as receitas mais criativas.
Umas e Outras
Sandra Mussi é Milena Maluf foram as anfitriãs da reunião do Consórcio Do Bem, na semana passada, na residência de Milena, no Condomínio Village Sta Helena.
A advogada Veronilda Elias recebeu as amigas e familiares para celebrar o aniversário, na última quinta feira, no belo espaço externo do Quintessa by Tarraf
Olavinho e Camila Figueiredo Tarraf são só comemoração. Ficaram sabendo que serão papais de um menino que receberá o nome de Olavo Tarraf Neto.
A empresa rio-pretense Kodilar/Natural Life, comandada pelos irmãos Wellington e Wagner Zacharias, anunciou a contratação de Fábio Bemi para o cargo de diretor nacional de vendas.
O Desembargador Diniz Cruz e a esposa Carina desfrutam de merecido descanso no Chile.
A última semana foi de festa para o colunista Beck, que assumiu nova idade. Parabéns.
Guilherme Neilly foi comemorar em Bariloche a premiação que recebeu como corretor de imóveis revelação.
Léo Antônio, filho de Fabricia e Júlio César Antônio, deve comemorar os 18 anos reunindo os amigos no dia 5 de setembro.
O Pobre Juan celebra 22 anos com a noite “Tango de los 22”, neste sábado, às 19h, no Cabaña Argentina, no Iguatemi Rio Preto. A programação inclui tango ao vivo, parrilla e menu especial com harmonização de vinhos.
Vai de vento em popa a construção do Start Anglo da zona Sul. Tarcísio Barbosa está conferindo de perto.
Os médicos Rodrigo e Camila Motta, e um grupo de amigos, embarcaram no final de semana para as Maldivas.