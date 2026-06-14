Os irmãos José Victor, Maria Clara e Antônio José Costantini Marques estão na Coluna Social de hoje

Café Cultural

História e protagonismo feminino estarão em pauta na próxima edição do Café Cultural Arlec - Academia Rio-pretense de Letras e Cultura. O acadêmico e historiador Lelé Arantes conduzirá a palestra “Algumas mulheres da nossa história: da choça ao salão chique”, propondo uma reflexão sobre a trajetória e as transformações vividas pelas mulheres ao longo da história brasileira. O encontro será realizado no próximo dia 25, às 19h30, no auditório da Faceres, com entrada gratuita.

Celebrando

A famosa grife Raizz celebra seus 17 anos de história com o lançamento da coleção ESSENCE, inspirada na autenticidade, na trajetória e nos valores que marcaram sua trajetória desde 2009. À frente da grife, a diretora criativa Meiri Morais convida clientes e parceiros para um momento especial de celebração e conexão. O evento acontece na terça-feira, a partir das 10h, nos showrooms de Rio Preto e São Paulo, reunindo moda, elegância e propósito em mais um capítulo da história da marca.

Lançamento

A empresa audiovisual Trimovie, de Rio Preto, foi a responsável pela captação do novo clipe do Sami Rico, o filho da lenda José Rico. A captação aconteceu durante seu show na Festa do Peão de Americana, onde ele dividiu o palco com Gusttavo Lima e João Bosco e Vinicius. A música “Último Romântico” é a primeira inédita e autoral do artista que ainda grava um DVD com 10 faixas esse ano.

Fique sabendo

O Amaê Festival, marcado para 7 de novembro, no Recinto de Exposições de Rio Preto, anunciou novas atrações para sua programação. Entre os nomes confirmados estão Matuê convida Brandão e Baco Exu do Blues. Eles se juntam a artistas já anunciados, como Marina Sena, Veigh, Kayblack, BK’ convida Luccas Carlos, Illusionize e outros, totalizando 21 shows. A pré-venda já começou pelo site, com condições especiais e sorteios exclusivos.

Clima de Copa

O Riopreto Shopping recebe até 2 de agosto a Arena Kids Experience, espaço temático inspirado na Copa do Mundo com diversas atrações para crianças. A estrutura conta com campo de futebol, circuito ninja, piscina de bolinhas e outras atividades recreativas. O empreendimento também promove encontros gratuitos de troca de figurinhas da Copa do Mundo no Empório Cultural, aos sábados e domingos, das 13h às 19h. Os jogos da Seleção Brasileira também serão exibidos em telão na Praça 2 de Alimentação.

Estreia

A Cia. Vivarte estreia no dia 25 de junho o espetáculo de dança contemporânea O coração de plástico, inspirado no livro do escritor mineiro Lido Loschi. A temporada terá apresentações gratuitas em escolas e para o público nos dias 2 de julho, no Complexo Educacional Maria Campos Pires Albuquerque, e 4 de julho, no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto. Com direção de Mariana Borges, a montagem aborda temas como memória, afeto, perda e resiliência por meio da linguagem da dança.