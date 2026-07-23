O Desembargador Diniz Cruz e Carina Araújo estão na Coluna Social de hoje

Mérito

A Acirp está com inscrições abertas para a 68ª edição do Prêmio Acirp 2026, que reconhece empresas de destaque do Noroeste Paulista. Os associados podem se inscrever gratuitamente até amanhã, pelo site da entidade. A premiação contempla oito categorias e valoriza inovação, gestão e empreendedorismo. A cerimônia de entrega dos troféus será realizada na segunda quinzena de outubro.

Encontros

O CIENP 2026 segue hoje, em Votuporanga, com uma programação voltada à educação e ao desenvolvimento humano. Às 14h30, acontece o Painel de Conexões “Infância, Vínculos e Aprendizagem”, com Silvia Letícia de Faria, Dra. Cláudia Boutros e Dra. Maria Regina Passos. Às 16h30, o cantor e palestrante Leo Chaves encerra a programação, que começou ontem com Monja Coen e André Curvello.

Inovação

A Tereos ampliou para 10 o número de colhedoras de duas linhas em operação, reforçando sua estratégia de eficiência e sustentabilidade no campo. A tecnologia proporciona economia média de 20% no consumo de diesel por tonelada de cana colhida e reduz os custos operacionais. A empresa pretende dobrar a frota até 2030, chegando a 20 equipamentos nas unidades do noroeste paulista.

Palcos

O teatro paulistano é um dos destaques do FIT Rio Preto 2026, com seis espetáculos na programação do festival. Entre eles estão {FÉ}STA, que abriu o evento, e montagens da Cia. Mungunzá, Coletivo Negro, Grupo Sobrevento e Coletivo (se)cura humana. As produções abordam temas como racismo, imigração, ancestralidade e mudanças climáticas. O festival segue até sábado, com atrações nacionais e internacionais, como espetáculo palestino Khalil.

Propósito

A empresária Ana Sales lançou ontem, em Rio Preto, o livro Virando Páginas, obra da qual é co-autora e que reúne histórias de coragem, ressignificação e novos começos. O evento aconteceu no Georgina Business. Com caráter solidário, 100% da renda arrecadada com a venda dos exemplares será destinada à doação de livros para outras mulheres, ampliando o alcance de histórias que inspiram e transformam vidas.

Empreendedorismo

Flaviana Ribeiro participa de uma edição especial do Day One, promovido pela Acirp, no dia 31 de julho. A especialista em marketing e comunicação vai compartilhar sua trajetória, da carreira executiva na Rodobens e Mercedes-Benz ao empreendedorismo com a Prospecta Digital. O encontro será às 8h30, no Salão Nobre da Acirp.