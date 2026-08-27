Márcia e Edmundo Paiva estão na Coluna Social de hoje
Exclusivo
A Costantini Incorporadora e a Stuttgart Porsche Center Ribeirão Preto promovem, hoje, a partir das 19h, um encontro exclusivo no Espaço Costantini Experience, em Rio Preto. O evento ocorre durante a mostra “Casa Paulistano: um olhar sobre a arquitetura e o design brasileiros”. Além do novo lançamento da incorporadora, o Casa Paulistano, os convidados poderão conferir de perto dois modelos Porsche.
Recorde
A 63ª EXPO Rio Preto encerrou sua edição de 2026 com marcas históricas e clima de celebração. O evento movimentou R$ 70,3 milhões em negócios, um crescimento expressivo de 82,6%. Além disso, atraiu mais de 202 mil visitantes e aprovação de 72% do público. Ao longo dos 16 dias de programação, a feira reuniu mais de 3,1 mil animais e 104 empresas expositoras.
Fique sabendo
Jorge Cury, de Rio Preto, conquistou o título da categoria Aberta no Team Roping da 71ª Festa do Peão de Barretos. Formando dupla com Adriano Augusto Rodrigues, ele cravou o tempo campeão de 4,75 segundos na lendária arena de rodeio. Com a vitória, a dupla garantiu vaga para representar o Brasil na prestigiada competição The American 2027, nos Estados Unidos. Parabéns.
Conexões
O Senac Rio Preto realiza amanhã, das 10h às 21h, a edição 2026 do evento gratuito Casa Aberta. A programação reúne oficinas práticas, feira de livros e vivências nas áreas de tecnologia, gastronomia, saúde, moda, beleza e gestão. O grande destaque da noite fica por conta de um bate-papo exclusivo com a atriz Guta Stresser e de uma aula show de Paella Caipira ao vivo. Aberto a toda a comunidade.
Agenda
A Sociedade de Medicina de Rio Preto recebe, neste sábado, às 8h30, a palestra gratuita “Insônia: quando dormir mal afeta a saúde”. Ministrada pelo Neuro-psicologo Rafael Pierini, a apresentação abordará os impactos físicos, mentais e cognitivos das noites mal dormidas. O encontro vai ensinar a identificar os sintomas e diferenciar uma noite ruim de um transtorno crônico, apresentando estratégias científicas de tratamento. Aberto a toda a população, o evento gratuito acontece na sede da associação.
Em alta
A FEX Engenharia reuniu esta semana mais de 250 convidados, no Auditório da Acirp, para apresentar o Áuri Wellness Living, novo empreendimento em Rio Preto. Comandada pelos diretores Felipe Benfati e Eduardo Cury, a construtora leva ao Jardim Maracanã um conceito inovador focado em saúde, recuperação e qualidade de vida. O projeto conta com torre única, academia assinada pela Reebok, espaço recovery e diversas conveniências.
Umas e Outras
A médica Selma De Pace Bauab e a filha Gabriela se preparam para embarcar no próximo mês para Buenos Aires onde participarão do Congresso Argentino de Radiologia .
A APAS Experience Rio Preto 2026 arrecadou, em parceria com o Sesc Mesa Brasil, mais de 1,7 tonelada de alimentos e produtos, que serão destinados a entidades assistenciais da região.
O Damas de Copo, projeto que reúne Cris Assunção, Elaine Cristtina e Luma Danttas fazem uma gravação ao vivo, no dia 7 de setembro, às 20h, no Resenha Bar, em Rio Preto.
A famosa assadora Helô Palácio estará em Votuporanga no sábado, onde comandará a estação de “Cupim Defumado” durante a terceira edição do Bar da Boa BBQ, festival de churrasco que será realizado na Ilha do Pescador, a partir das 16h.
Neste sábado, das 14h às 16h, tem No Muro: De 2 em 2, com Orlandeli, ilustrador e quadrinista e juny kp!, artista visual e idealizador, no Sesc Rio Preto. A proposta une reflexão e pintura coletiva no muro externo da unidade.´É gratuito.
Idealizado pelo produtor Vitor Lima com apoio do ProAC, o projeto Arte em Movimento leva 24 ações culturais gratuitas para Nova Aliança até o próximo ano, terminando com uma Feira de Economia Criativa.