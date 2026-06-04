Maria Leocadia Assad e o filho Ricardo estão na Coluna Social de hoje

Beleza e Animação

Sempre que tenho a feliz oportunidade de participar de um evento tão lindo como foi a comemoração dos 50 anos de meu sobrinho, Frederico Vaz de Figueiredo Assad, confirmo minha paixão pelo colunismo social, atividade à qual me dedico há quase 50 anos. A festa aconteceu no último fim de semana, no Espaço Bella Città, em Ribeirão Preto, e reuniu cerca de 300 convidados de várias partes do país. Durante toda a noite, os presentes aplaudiram a impecável gastronomia, a sofisticada decoração, as bebidas de rótulos consagrados servidas do início ao fim da celebração e a programação musical de alto nível. A animação começou com um DJ, seguida pela apresentação de uma banda e encerrada em grande estilo com o show da cantora baiana Gilmelândia, que integrou a Banda Beijo, entre outros grupos de sucesso conhecidos do público brasileiro. Por uma noite tão perfeita como essa, resta-me também aplaudir e agradecer ao querido Frederico pelo carinho do convite.

Celebrando

A médica Pauliana Zuim Rovina comemora aniversário amanhã em grande estilo e do jeito que ela mais ama. Apaixonada por viagens, ela escolheu a Romênia para celebrar a nova idade, em um roteiro de 15 dias repleto de história, cultura e paisagens encantadoras. Entre castelos medievais e os mistérios da lendária Transilvânia, Pauliana vive momentos especiais brindando mais um ciclo de vida.

Tricampeão

O Empório do Caboclo, de Mirassol, fez história ao conquistar o título do Comida di Buteco 2026 pela terceira vez consecutiva. A premiação aconteceu na terça-feira, durante cerimônia realizada no Made in Brazil, em Rio Preto. Com o petisco Partiu de Matula, o estabelecimento garantiu o primeiro lugar do circuito regional e agora representará a região na final nacional do concurso, marcada para o dia 8 de julho, no 033 Rooftop, em São Paulo. O Bar do Cidinho ficou em segundo lugar e o Fino Sabor completou o pódio.

Boa causa

A empresária Mara Cristovam reuniu convidados no último dia 30 de maio para um almoço exclusivo durante a Copa Rio Preto de Hipismo, realizada no Recinto de Exposições. O encontro, promovido em parceria com a Lupema, foi marcado por elegância e boa gastronomia, além de cumprir um importante papel social. Toda a verba arrecadada por meio das parcerias foi destinada ao Projeto Resgate. Mara Cristovam celebrou o sucesso da iniciativa, que combinou solidariedade e sofisticação em uma tarde memorável.

Gente nova

A família de Ariel e Matheus Jalles Guimarães acaba de ganhar mais um filho. Nasceu, na última terça-feira, pelas mãos das médicas Priscilla Yamamoto e Roberta Herrera, no Hospital da Criança, o pequeno Gabriel Jalles Guimarães, que fará companhia para seus irmãozinhos Alice, Matheus e Pedro. Parabéns da coluna.