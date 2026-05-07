Maria Elza Araújo e Lena Bassitt estão na Coluna Social de hoje

Expansão

O Grupo Zeta Educacional, que completa 30 anos em 2026 sob a liderança do educador e empresário Tarcísio Basso Barbosa, acaba de escrever mais um capítulo de sua história: a chegada a Araçatuba, cidade que sempre foi referência de peso na região. A expansão, que começou em Buritama e conquistou toda a Alta Noroeste Paulista, soma agora mais uma unidade ao grupo, que já conta com 12 endereços dedicados à educação de qualidade. Fundado por Tarcísio ao lado de sua mãe, Dona Zenaide, o Zeta é hoje o maior representante Anglo do interior de São Paulo, atuando da Educação Infantil ao Pré-Vestibular.

Retorno

Rio Preto recebe, hoje e amanhã, no Ipê Park Hotel, um dos nomes mais expressivos do desenvolvimento humano no Brasil. José Roberto Marques, cientista, mentor e autor de mais de 110 livros, volta à sua terra natal para uma nova edição do DSP — Despertar do Poder, evento que já reuniu mais de 1 milhão de participantes em três anos. O cientista chega com a Psicologia Marquesiana, metodologia que une neurociência, psicologia clássica e dinâmicas sistêmicas, recém-apresentada em Boston e Orlando, nos Estados Unidos.

Jornalismo

Os estudantes de comunicação Aline Contente Floriano e Diego Viana de Almeida, dos cursos de Jornalismo do Centro Universitário UNIRP, representam Rio Preto no Prêmio Expocom Sudeste 2026, promovido pela Intercom, uma das principais premiações acadêmicas da área no país. Eles concorrem nas categorias Jornal Laboratório, Produção em Fotojornalismo e Roteiro de Filme de Ficção, com trabalhos desenvolvidos ao longo de 2025 na coordenação do professor Djalma Cola. Os projetos já figuram entre os cinco melhores da região Sudeste e a etapa final acontece entre os dias 14 e 16 de maio, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Rainha

Hoje, às 19h30, o Riopreto Shopping recebe um talk show especial com Marcello Camargo, filho de Hebe Camargo, que promete emocionar com relatos pessoais, bastidores e memórias afetivas do maior ícone da televisão brasileira. O encontro integra a programação especial de Dia das Mães do shopping, que tem como destaque a exposição gratuita “Para Sempre, Hebe”, em cartaz até o dia 12 de maio. A mostra convida o público a revisitar momentos marcantes de uma carreira que atravessou gerações com carisma, autenticidade e bom humor. Tanto a exposição quanto o talk show têm produção assinada por Frederico Tebar.

Encerramento

A exposição “A Arte de Curar”, do Movimento SerTão – Grupo de Artistas, chega ao seu último dia hoje, no Riopreto Shopping. A mostra, organizada por Patrícia Buzzini e Luciane D’Alessandro, teve expografia assinada pela arquiteta Josiane Sabino e integrou as comemorações dos 100 anos da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Rio Preto. Para marcar o encerramento, o Movimento SerTão promove uma noite especial às 19h com a palestra “A Arte e suas Expressões”, apresentada por Nídia Puig, um mergulho nas formas, sentidos e possibilidades do fazer artístico.

Em alta

A corretora de seguros Rosi Dellatorre, de Rio Preto, recebeu esta semana a visita de Priscila McKenzie, superintendente comercial da Pottencial Seguradora. O encontro reforçou o protagonismo do interior paulista no mercado de fiança locatícia, que segue em expansão. Durante a reunião, Priscila destacou o potencial de crescimento da região e a importância da atuação de corretores especializados no produto, principalmente diante do avanço da locação de imóveis sem fiador tradicional.