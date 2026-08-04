Luiz Gustavo e Camila Polezi e José Luiz e Angélica Polezi estão na Coluna Social de hoje
Fique sabendo
Há um ti-ti-ti nos meios sociais da cidade de que a banda ribeirão-pretana Hod Hanna, considerada uma das mais requisitadas do País, deverá aterrissar em breve em Rio Preto para um show. Para quem não se lembra, quando comemorei 40 anos de colunismo social, no Villa Conte, a banda foi uma das atrações do evento, que reuniu cerca de 750 convidados. Todos os presentes se encantaram com o show.
Evolução
O Rio Preto Tech Summit realiza, amanhã e quinta-feira, a maior edição de sua história no Complexo Swift. Considerado o maior evento de tecnologia do interior paulista, a feira triplicou de tamanho, terá mais de 70 expositores e expectativa de receber cerca de 5 mil participantes, além de palestras com nomes como Marcos Piangers, Martha Gabriel e Tony Ventura. Haverá, ainda, quatro ambientes de conteúdo e uma programação voltada a temas como inteligência artificial, empreendedorismo, liderança, carreira e inovação.
Bikers
Reunir motociclistas de Rio Preto e região, além de apreciadores de rock and roll, duas rodas e cerveja artesanal. Este será um dos momentos especiais mais aguardados pelo público da EXPO Rio Preto, que recebe, em seu restaurante central, o Chico Barrigudo, no espaço Caboclão, duas edições das Quartas Bikers, nos dias 5 e 12 de agosto. O evento recebe a banda Steryka nesta semana e, na próxima, a Meduzza Overdrive.
Fefol Online
O 62º Festival do Folclore de Olímpia tem transmissão ao vivo de toda a programação noturna até o dia 9 de agosto, permitindo que o público acompanhe a festa de qualquer lugar. Em 2025, as lives somaram mais de 170 mil visualizações e os conteúdos do festival ultrapassaram 2 milhões de pessoas alcançadas nas redes sociais.
Memória
A programação da Jornada do Patrimônio 2026 chega a Rio Preto nesta sexta e sábado, com atividades gratuitas no Museu Municipal e no Museu Ferroviário. A agenda inclui roteiro histórico, mostra audiovisual, palestra, oficina e apresentação musical. Entre os destaques estão uma palestra sobre a expansão da Estrada de Ferro Araraquarense e um tour guiado pelo Centro Histórico inspirado nas obras do artista Cláudio Malagoli.
Umas e Outras
O fotógrafo da coluna, Arnaldo Mussi, vai ganhar hoje um jantar que as amigas oferecerão na residência de Jeanete Tavares, no condomínio Débora Cristina.
Fiquei muito triste com a notícia do falecimento da querida Mariângela de Abreu Costantini. Acompanhei o sofrimento dela antes de partir e, agora, ela está ao lado de Deus. Aos seus familiares, nossas sentidas condolências.
O chef Luiz Renato Bueno promove, no dia 8 de agosto, das 12h às 17h, uma feijoada open food e open bar na Quinta do Golfe, com música ao vivo e vagas limitadas.
O arquiteto Rodrigo Hatano vem dando um show com as decorações de festas que assina. A do último fim de semana, de 15 anos, no Buffet Almeida Pires, foi linda demais.
O empresário Wellington Zacharias já decidiu. No próximo ano, no dia 8 de março, data de seu aniversário, ele vai levar um grupo de amigos para brindar a ocasião em sua casa, em Portugal.
O jovem Heitor Viçoso está comemorando. Acaba de ser aprovado no INSPER, em Engenharia da Computação.
O Rio Preto Automóvel Clube promove, no sábado, um jantar especial em comemoração ao Dia dos Pais. A noite contará com buffet de massas e animação da Banda Maestria.
O médico urologista Miguel Zerati será avô, em dezembro, de gêmeos. Os pimpolhos receberão os nomes de Eduardo e Miguel.
Ivanice Freitas Pereira Lima inaugura, no próximo dia 22, às 9h, o Caffé e Bolo. Pelos deliciosos bolos que confecciona, a confeitaria certamente será um sucesso.
O Clube Monte Líbano vem reforçando seu prestígio e continua trazendo grandes atrações. Para o aniversário do clube, no dia 27 de novembro, haverá um grande show com Alexandre Pires.
Meus amigos Alessandra Cesário e o marido, Edu Mariano, encontram-se esta semana em Roma e, no sábado, seguem para um cruzeiro pela Grécia.