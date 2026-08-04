Luiz Gustavo e Camila Polezi e José Luiz e Angélica Polezi estão na Coluna Social de hoje

Fique sabendo

Há um ti-ti-ti nos meios sociais da cidade de que a banda ribeirão-pretana Hod Hanna, considerada uma das mais requisitadas do País, deverá aterrissar em breve em Rio Preto para um show. Para quem não se lembra, quando comemorei 40 anos de colunismo social, no Villa Conte, a banda foi uma das atrações do evento, que reuniu cerca de 750 convidados. Todos os presentes se encantaram com o show.

Evolução

O Rio Preto Tech Summit realiza, amanhã e quinta-feira, a maior edição de sua história no Complexo Swift. Considerado o maior evento de tecnologia do interior paulista, a feira triplicou de tamanho, terá mais de 70 expositores e expectativa de receber cerca de 5 mil participantes, além de palestras com nomes como Marcos Piangers, Martha Gabriel e Tony Ventura. Haverá, ainda, quatro ambientes de conteúdo e uma programação voltada a temas como inteligência artificial, empreendedorismo, liderança, carreira e inovação.

Bikers

Reunir motociclistas de Rio Preto e região, além de apreciadores de rock and roll, duas rodas e cerveja artesanal. Este será um dos momentos especiais mais aguardados pelo público da EXPO Rio Preto, que recebe, em seu restaurante central, o Chico Barrigudo, no espaço Caboclão, duas edições das Quartas Bikers, nos dias 5 e 12 de agosto. O evento recebe a banda Steryka nesta semana e, na próxima, a Meduzza Overdrive.

Fefol Online

O 62º Festival do Folclore de Olímpia tem transmissão ao vivo de toda a programação noturna até o dia 9 de agosto, permitindo que o público acompanhe a festa de qualquer lugar. Em 2025, as lives somaram mais de 170 mil visualizações e os conteúdos do festival ultrapassaram 2 milhões de pessoas alcançadas nas redes sociais.

Memória

A programação da Jornada do Patrimônio 2026 chega a Rio Preto nesta sexta e sábado, com atividades gratuitas no Museu Municipal e no Museu Ferroviário. A agenda inclui roteiro histórico, mostra audiovisual, palestra, oficina e apresentação musical. Entre os destaques estão uma palestra sobre a expansão da Estrada de Ferro Araraquarense e um tour guiado pelo Centro Histórico inspirado nas obras do artista Cláudio Malagoli.