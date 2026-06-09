Ludmila Sanches, Pedrinho Acquaroni, Marcelo Costa e Natália Oliveira estão na Coluna Social de hoje

Continuidade

Os associados do Clube Monte Líbano foram às urnas e escolheram o cirurgião-dentista Everaldo Alves Nazareth Júnior para presidir uma das mais tradicionais e representativas entidades do Noroeste Paulista. Candidato único, recebeu expressivos 844 votos. Atual vice-presidente da gestão de Hugues Rezende, Everaldo comandará o clube ao lado do vice-presidente eleito, Dani Mateus, dando sequência ao trabalho desenvolvido nos últimos quatro anos. A nova diretoria também contará com Marco Marchiori e Fabrízio Masciarelli. Com mais de 17 mil associados, o Monte Líbano segue fortalecendo sua história de integração, lazer e convivência, mantendo-se como uma das principais referências da região.

Arraiá

A Start Anglo Bilingual School abre a programação de festas juninas com o tradicional Arraiá Girassol, na próxima sexta-feira, no Villa Conte. O fundador da escola, Tarcísio Basso Barbosa, ao lado da esposa, Giovana Flor, receberá alunos, famílias e convidados para uma noite especial de celebração, integração e muita alegria. Com decoração temática, comidas típicas, apresentações e atrações para todas as idades, o evento promete reunir a comunidade escolar em um ambiente acolhedor e repleto de tradição.

Novidade

A avenida Alberto Andaló ganha amanhã um novo espaço voltado a trabalho colaborativo, convivência e serviços financeiros. O Santander inaugura, às 10h, o primeiro Work Café da região, conceito que propõe um modelo diferente do tradicional e reúne agência bancária, coworking e cafeteria em um ambiente aberto ao público. O ambiente contará com áreas de coworking, salas privativas para reuniões com agendamento gratuito, espaço para eventos e Wi-Fi aberto. O banco conta com 220 unidades Work Café nas Américas e na Europa e 17 no Brasil.

Solidária

A final da Copa do Mundo de 2026 será marcada pela solidariedade em Rio Preto. No dia 19 de julho, o Projeto Ninho do Bebê promove uma feijoada beneficente, com retirada no Jardim Anielli. A renda será toda destinada à manutenção das atividades da entidade, que atende crianças de até 3 anos e famílias em situação de vulnerabilidade.

Pontes culturais

Em ano de homenagem ao Rio de Janeiro, o Festival do Folclore de Olímpia amplia sua conexão com importantes instituições culturais do país. A Fundação Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro (F.MIS) firmou acordo de cooperação com a Secretaria de Cultura e Defesa do Folclore, prevendo ações conjuntas durante a programação do 62º FEFOL. A parceria inclui iniciativas educativas, intercâmbio de conhecimento e atividades voltadas à valorização da cultura popular brasileira.

Lançamento

O empresário Paulo Emílio recebe, hoje à noite, na Elago Eventos, convidados, patrocinadores e profissionais da imprensa para o lançamento oficial do 28º Rio Preto Rodeo Country Bulls. Durante o encontro, serão apresentadas as novidades e atrações da festa, que movimentará o Recinto de Exposições de 8 a 12 de julho.