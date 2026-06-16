Luciana Ribeiro Soubhia, Selma Bauab e Gisele Xavier estão na Coluna Social de hoje
Boa gastronomia
Sylvia Nogueira Cury, colunista da Revista Bem Estar, pretende repetir o sucesso da primeira edição do evento gastronômico que promoveu no Cook’s House. Com a parceria de Patrícia Reis Buzzini, a noitada promete, mais uma vez, ser das mais concorridas. Na programação, além de um delicioso cardápio, terá sorteio de uma obra de arte assinada por Patrícia. O aguardado evento será amanhã, também no Cook’s House.
Triste despedida
É uma dor que nunca irá passar. Foi bastante triste a despedida da minha querida amiga Sandra Chaves, que nos deixou no último final de semana. É doloroso não poder mais compartilhar de sua companhia. Deus agora te quer ao Seu lado e que Ele te receba com uma linda festa.
Cinema italiano
Um dos mais belos e intrigantes filmes do cinema italiano atual. “Irmãos à Italiana”, do diretor Claudio Noce, é a atração desta quarta-feira da Mostra de Cinema Italiano Contemporâneo, no Sesi Rio Preto. Na mostra, que acontece durante este mês, os filmes são exibidos no Foyer do Centro Cultural, sempre às 19h. Os ingressos são gratuitos.
Vernissage
O grupo de artistas que integram o Movimento SerTão, faz a vernissage hoje, às 19 horas, da Exposição a Arte de Curar, desenvolvida especialmente para a celebração dos 100 anos da Sociedade de Medicina de Rio Preto. Será no Clube dos Médicos.
Presidenciável
O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pré-candidato à presidência da república, estará em Rio Preto no próximo dia 23, às 19h, na Ajoresp, para participar do próximo jantar-debate promovido pelo Lide Noroeste Paulista. E hoje, também às 19h, no Totvs Oeste, o grupo de empresários recebe Leandro Narloch, jornalista e escritor, criador da série de Guias Politicamente Incorretos, com passagens pela revista Superinteressante, Veja, Crusoé, Folha de São Paulo e Gazeta do Povo.
Inclusão
O presidente da Unimed Rio Preto, Marcelo Lucio de Lima, está satisfeito com o engajamento da comunidade no Circuito de Inclusão Unimed 2026. Neste domingo, Votuporanga recebe a segunda etapa do projeto regional do Instituto Unimed Rio Preto, que une esporte, saúde e inclusão para toda a comunidade. As inscrições seguem abertas para quem quer participar da corrida de 5 km, da caminhada de 3 km e da Corrida Kids. As próximas etapas serão em Olímpia e Rio Preto.
Umas e Outras
O desembargador Diniz Ferreira da Cruz e a mulher, Carina Araújo, passaram o Dia dos Namorados em Mendoza.
Raphael Canovas e Ângela Ribeiro promoveram um chá revelação, onde descobriram que serão abençoados com um menino, o Joaquim Neto, que receberá o nome em homenagem ao avô materno.
Roberto e Aline Peres Fuscaldo estão festejando o nascimento da segunda filha, chamada Valentina. Os avós Tânia e Ademir Peres também estão em festa com a chegada de mais uma neta.
Secretário estadual da Saúde, Dr. Eleuses Paiva foi muito cumprimentado no último final de semana, quando comemorou mais um aniversário.
Fui convidada por Rui Lucato, que comanda o CCF Educational Group para conhecer, no dia 22 de junho, às 19h30, a CCF Neuro School, novo projeto educacional voltado ao desenvolvimento e à aprendizagem.
O médico José Ricardo Miguel Scandiuzzi uniu-se em casamento no civil com a também médica Daniella S. Domokos.
A marca Renata Jorge promove, no dia 18 de junho, no Hotel Hilton Garden Inn, em Rio Preto, um encontro para apresentar suas novas coleções de moda. Será das 10h às 19h.
A posse da nova diretoria do Clube Monte Líbano, que terá como presidente Everaldo Alves Nazareth Jr e como vice Dany Mateus, será no dia 28 próximo.
A dupla Rafa & Nando e banda confirmaram presença no B-Day Andréa Ferreira, no dia 17 de outubro, na Chácara Viva 5. Em breve trarei mais detalhes.