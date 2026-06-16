Luciana Ribeiro Soubhia, Selma Bauab e Gisele Xavier estão na Coluna Social de hoje

Boa gastronomia

Sylvia Nogueira Cury, colunista da Revista Bem Estar, pretende repetir o sucesso da primeira edição do evento gastronômico que promoveu no Cook’s House. Com a parceria de Patrícia Reis Buzzini, a noitada promete, mais uma vez, ser das mais concorridas. Na programação, além de um delicioso cardápio, terá sorteio de uma obra de arte assinada por Patrícia. O aguardado evento será amanhã, também no Cook’s House.

Triste despedida

É uma dor que nunca irá passar. Foi bastante triste a despedida da minha querida amiga Sandra Chaves, que nos deixou no último final de semana. É doloroso não poder mais compartilhar de sua companhia. Deus agora te quer ao Seu lado e que Ele te receba com uma linda festa.

Cinema italiano

Um dos mais belos e intrigantes filmes do cinema italiano atual. “Irmãos à Italiana”, do diretor Claudio Noce, é a atração desta quarta-feira da Mostra de Cinema Italiano Contemporâneo, no Sesi Rio Preto. Na mostra, que acontece durante este mês, os filmes são exibidos no Foyer do Centro Cultural, sempre às 19h. Os ingressos são gratuitos.

Vernissage

O grupo de artistas que integram o Movimento SerTão, faz a vernissage hoje, às 19 horas, da Exposição a Arte de Curar, desenvolvida especialmente para a celebração dos 100 anos da Sociedade de Medicina de Rio Preto. Será no Clube dos Médicos.

Presidenciável

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pré-candidato à presidência da república, estará em Rio Preto no próximo dia 23, às 19h, na Ajoresp, para participar do próximo jantar-debate promovido pelo Lide Noroeste Paulista. E hoje, também às 19h, no Totvs Oeste, o grupo de empresários recebe Leandro Narloch, jornalista e escritor, criador da série de Guias Politicamente Incorretos, com passagens pela revista Superinteressante, Veja, Crusoé, Folha de São Paulo e Gazeta do Povo.

Inclusão

O presidente da Unimed Rio Preto, Marcelo Lucio de Lima, está satisfeito com o engajamento da comunidade no Circuito de Inclusão Unimed 2026. Neste domingo, Votuporanga recebe a segunda etapa do projeto regional do Instituto Unimed Rio Preto, que une esporte, saúde e inclusão para toda a comunidade. As inscrições seguem abertas para quem quer participar da corrida de 5 km, da caminhada de 3 km e da Corrida Kids. As próximas etapas serão em Olímpia e Rio Preto.