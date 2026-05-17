Lucas Simões Lima, Marcos Simões Lima (Caxambu) e Juliano Guerta estão na Coluna Social de hoje

Mérito

Chaim Zaher, empresário da educação e dono do grupo TH+ SBT, foi eleito presidente do conselho de administração do Yduqs. Chaim, que é o maior acionista individual do grupo de ensino superior, substitui Juan Pablo Zucchini, sócio da gestora Advent, que passa a ocupar a vice-presidência do colegiado. Thamila Cefali Zaher, filha de Chaim e diretora executiva do Grupo SEB, também integra o conselho do Yduqs.

Central

A Tarraf abriu uma Central de Vendas em Rio Preto, na avenida José Carlos Brambatti. O espaço reúne todos os empreendimentos da incorporadora na cidade. Com ambiente pensado para negócios, o modelo segue estratégia já aplicada com sucesso em Ribeirão Preto e Araçatuba. A inauguração reuniu corretores e imobiliárias parceiras e foi marcada pela apresentação da nova campanha comercial da empresa.

Fique sabendo

A APAS Show, feira reconhecida como a maior da América Latina no setor supermercadista, começa amanhã, em São Paulo, e contará com a presença de importantes empresas da região, como a Mar&Rio, Kodilar e Poty, esta que, neste ano, completa 75 anos. A Poty apresentará no evento novidades que serão lançadas neste ano, como água com proteínas, água saborizada e uma collab com a Turma da Mônica para produção de suco de frutas integral.

Capacitação

O canteiro de obras do Bliss Oasis, empreendimento da CITZ Desenvolvimento Imobiliário em Rio Preto, receberá amanhã palestras sobre enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. A atividade faz parte do programa “Mãos Constroem, Protegem”, do SindusCon-SP em parceria com o Instituto Liberta. A ação acontece simultaneamente em 10 locais do Estado e deve impactar mais de 30 mil profissionais até o final do ano.

Em alta

Antonio Marques da Silva Pereira e Mario Checchia, da Tugão Imóveis, participaram, ao lado da incorporadora MG Romero, de um encontro no Georgina Business em que foram apresentados dados imobiliários de Rio Preto. Enquanto a população da cidade cresce acima da média nacional, o déficit estimado é de 14 mil moradias. Outros dados destacados foram a maior procura por apartamentos compactos e empreendimentos recentes que já superam valores por metro quadrado acima de R$ 10 mil em regiões valorizadas.

Na Acirp

A empresária rio-pretense Jordana Castilho encerrou sua gestão à frente do Conselho da Mulher Empresária e Empreendedora da Acirp e passou o bastão para Larissa Lopes. Nos últimos dois anos, o conselho promoveu encontros, capacitações, conexões e ações de fortalecimento do empreendedorismo feminino em Rio Preto. O conselho tem o propósito de incentivar e desenvolver mulheres empreendedoras. Jordana sucedeu Regiane Martins.

Exposição

A Ciesp Noroeste Paulista apresenta a partir de amanhã até o dia 31 próximo “A Indústria Além do Tempo” exposição imersiva sobre o processo de industrialização do Brasil e da região, conectando passado, presente e futuro. A mostra, em comemoração ao Dia da Indústria, celebrado em 25 de maio, trará 20 totens temáticos desde a origem agrícola da região até a consolidação de um parque industrial diversificado e integrado. Para a diretora-titular do Ciesp Noroeste Paulista, Aldina Clarete D’Amico, a exposição vai além de um resgate histórico e cumpre um papel estratégico de valorização da indústria.

Business

O presidente da Unimed Rio Preto, Marcelo Lucio de Lima, recebeu empresários, gestores e convidados especiais há alguns dias, no espaço ED & HOME Móveis e Decor, para apresentar, em primeira mão, a programação de eventos que marca as comemorações pelos 55 anos da cooperativa. A agenda reúne grandes experiências do calendário da Unimed e promete movimentar o cenário médico, empresarial e social de toda a região ao longo do ano.