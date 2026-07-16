Leonardo e Isabela Milan Caran e Alexandra e Pedro Marquetti estão na Coluna Social de hoje
Abertura
O FIT Rio Preto 2026 começa hoje, às 20h, com o espetáculo {FÉ}STA, do Coletivo Prot{agô}nistas (SP), no Anfiteatro da Represa. A montagem reúne circo, dança, música ao vivo e performance para celebrar a ancestralidade, a fé e a cultura afro-brasileira. A apresentação dá início a dez dias de programação gratuita que reúne 33 espetáculos de oito estados brasileiros e companhias da Palestina, Chile e México. A programação contará com audiodescrição e interpretação em Libras.
Conexões
E por falar em FIT, a exposição coletiva “Além do FIT... Outras Histórias de Teatro” integra a programação paralela do Festival Internacional de Teatro Rio Preto. Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com o movimento SerTão, a mostra reúne obras de 26 artistas de Rio Preto e região, propondo um diálogo entre artes visuais, criatividade e imaginação por meio de diferentes linguagens e técnicas.
Solidariedade
A Festa das Nações apresentou a prestação de contas da 30ª edição e anunciou resultado líquido de R$ 603.039,22, valor 34,33% superior ao do ano passado. Os recursos arrecadados serão destinados a reformas, ampliação dos cursos e melhorias na estrutura do Serviço Social São Judas Tadeu. O montante garante cerca de três meses de funcionamento das atividades da entidade.
Recorde
A Tereos alcançou um novo marco nas exportações ao embarcar 75 mil toneladas de açúcar VHP em um único navio com destino à China. A operação, realizada no terminal TIPLAM, da VLI, na Baixada Santista, supera o recorde de 2025 e reforça a capacidade logística e comercial da companhia. A parceria entre as empresas tem ampliado a eficiência das exportações e a competitividade da Tereos no mercado internacional.
Legado
A Associação Os Independentes celebrou ontem 71 anos de fundação, mantendo viva a tradição que deu origem à Festa do Peão de Barretos. Criada em 1955 por um grupo de jovens da cidade, a entidade transformou o evento em uma das maiores celebrações da cultura sertaneja do mundo. Neste ano, a Festa do Peão será realizada de 20 a 30 de agosto.
Fique sabendo
Estão abertas as inscrições para o tradicional Torneio Leiteiro promovido pela Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro (ABCGIL) durante a 63ª Expo Rio Preto. Os criadores têm até as 14h do dia 7 de agosto para garantir a participação das fêmeas diretamente pelo site da associação. O campeonato, reconhecido por atrair a elite do gado leiteiro, acontece de 9 a 12 de agosto no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, dentro da 63ª Expo.
Umas e outras
Benício Prado de Carvalho Medeiros e os 10 amigos que ele trouxe de São Paulo retornaram na segunda-feira encantados com Rio Preto Country Bulls e prometem retornar em 2027.
A Porto Saúde promoveu ontem, no Coco Bambu, um almoço com parceiros para apresentar as estratégias do novo plano de saúde lançado na região de Rio Preto. Entre os convidados estava Leonardo Duarte, diretor da Sevisa Corretora de Seguros.
Estão à venda, pela Ticket Master, os ingressos para o show da banda Maroon 5, que se apresenta no dia 6 de setembro, no Recinto de Exposições, em Rio Preto.
O empresário Gabriel Massura inaugurou a terceira unidade da Coxinhas Bady, a segunda na Zona Norte de Rio Preto. Com investimento superior a R$ 500 mil, a marca espera ampliar em até 40% o volume de vendas.
No dia 25 de julho, às 20h, o restaurante panorâmico do Automóvel Clube recebe o Jantar Árabe, com buffet especial e apresentação de Ney & Grazy.
As férias de julho têm programação gratuita nos parques ecológicos de Rio Preto, com atividades recreativas, oficinas, jogos e atrações culturais.
O Ultraje a Rigor será a atração especial de Dia dos Pais no Salão Social Nelson Silva, no dia 8 de agosto, no Clube Monte Líbano. O show começa às 21h30 e promete reunir sucessos que marcaram gerações.