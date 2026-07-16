Leonardo e Isabela Milan Caran e Alexandra e Pedro Marquetti estão na Coluna Social de hoje

Abertura

O FIT Rio Preto 2026 começa hoje, às 20h, com o espetáculo {FÉ}STA, do Coletivo Prot{agô}nistas (SP), no Anfiteatro da Represa. A montagem reúne circo, dança, música ao vivo e performance para celebrar a ancestralidade, a fé e a cultura afro-brasileira. A apresentação dá início a dez dias de programação gratuita que reúne 33 espetáculos de oito estados brasileiros e companhias da Palestina, Chile e México. A programação contará com audiodescrição e interpretação em Libras.

Conexões

E por falar em FIT, a exposição coletiva “Além do FIT... Outras Histórias de Teatro” integra a programação paralela do Festival Internacional de Teatro Rio Preto. Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com o movimento SerTão, a mostra reúne obras de 26 artistas de Rio Preto e região, propondo um diálogo entre artes visuais, criatividade e imaginação por meio de diferentes linguagens e técnicas.

Solidariedade

A Festa das Nações apresentou a prestação de contas da 30ª edição e anunciou resultado líquido de R$ 603.039,22, valor 34,33% superior ao do ano passado. Os recursos arrecadados serão destinados a reformas, ampliação dos cursos e melhorias na estrutura do Serviço Social São Judas Tadeu. O montante garante cerca de três meses de funcionamento das atividades da entidade.

Recorde

A Tereos alcançou um novo marco nas exportações ao embarcar 75 mil toneladas de açúcar VHP em um único navio com destino à China. A operação, realizada no terminal TIPLAM, da VLI, na Baixada Santista, supera o recorde de 2025 e reforça a capacidade logística e comercial da companhia. A parceria entre as empresas tem ampliado a eficiência das exportações e a competitividade da Tereos no mercado internacional.

Legado

A Associação Os Independentes celebrou ontem 71 anos de fundação, mantendo viva a tradição que deu origem à Festa do Peão de Barretos. Criada em 1955 por um grupo de jovens da cidade, a entidade transformou o evento em uma das maiores celebrações da cultura sertaneja do mundo. Neste ano, a Festa do Peão será realizada de 20 a 30 de agosto.

Fique sabendo

Estão abertas as inscrições para o tradicional Torneio Leiteiro promovido pela Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro (ABCGIL) durante a 63ª Expo Rio Preto. Os criadores têm até as 14h do dia 7 de agosto para garantir a participação das fêmeas diretamente pelo site da associação. O campeonato, reconhecido por atrair a elite do gado leiteiro, acontece de 9 a 12 de agosto no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, dentro da 63ª Expo.