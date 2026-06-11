Laura e Bráulio Arroyo Ferraz estão na Coluna Social de hoje

Grande chance

Novos talentos da música sertaneja podem se inscrever na Batalha Sertaneja, competição promovida pelo TH+ SBT Interior. Os participantes disputarão vagas nas regiões de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, com etapas no rádio, na televisão e em apresentações ao vivo. O grande vencedor abrirá um dos shows do Rio Preto Country Bulls, se apresentará na tradicional Queima do Alho, participará do Programa do Ratinho e receberá apoio do Grupo Thathi para impulsionar a carreira. As inscrições gratuitas seguem abertas até hoje.

Talento

A arquiteta Bárbara Jalles Guimarães Maia assina o projeto da nova loja da La Touche de l’Art, inaugurada no fim de maio, no Boa Vista Village, em Porto Feliz. O espaço reflete a proposta sofisticada da marca, especializada em Coffee Table Books de edições especiais. Inserida em um cenário que une natureza e requinte da Fazenda Boa Vista, a boutique oferece uma experiência elegante e inspiradora. O projeto valoriza a harmonia entre arte, design e exclusividade. Parabéns.

Arraiá

O clima junino segue em alta neste fim de semana com as tradicionais festas do Anglo Redentora e do Anglo Kids, promovidas pelo Grupo Zeta no Villa Conte. O mantenedor do grupo, Tarcísio Basso Barbosa, ao lado da esposa, Giovana Flor, receberá alunos, familiares e convidados no sábado, durante o Arraiá do Anglo Redentora, e no domingo, no Anglo Kids. Além das comidas típicas, apresentações culturais e atrações para todas as idades, a festa contará com uma estrutura especialmente preparada para proporcionar momentos de convivência e fortalecer os laços entre famílias, alunos e educadores.

Conexão

A equipe do Ultra-X marca presença no Web Summit Rio 2026, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, que termina hoje, no Rio de Janeiro. Representam a empresa o CEO Fernando Paiva, a gerente de Marketing, Lícia Nagao, a coordenadora de Marketing e Comercial, Edna Gervasoni, e o analista de Marketing e Comercial, Alexsander Alves. O grupo acompanha debates sobre inteligência artificial, transformação digital e novas tecnologias que devem impactar setores como saúde, diagnóstico e negócios nos próximos anos.

Sem medo

Os jornalistas Melissa Cerozzi, Allexandre Silva e Patrick Goss recebem, no próximo dia 17, empresários da cidade e da região para o workshop Fale Sem Medo. A capacitação, oferecida pelo Ciesp Noroeste Paulista, mostrará como uma comunicação eficiente pode fortalecer a imagem pessoal e contribuir para o crescimento dos negócios.

Cidades inteligentes

O prefeito de Olímpia, Geninho Zuliani, será um dos painelistas do Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, que acontece hoje, das 8h às 16h, no Parque Tecnológico de Rio Preto. O evento reúne prefeitos, gestores públicos, especialistas e empresas de tecnologia para discutir soluções inovadoras voltadas ao desenvolvimento dos municípios. Na ocasião, Geninho participará do painel sobre o futuro das cidades e apresentará experiências de Olímpia nas áreas de gestão pública, turismo, inovação e desenvolvimento sustentável, incluindo iniciativas como o programa Cidade Inteligente, o futuro Aeroporto Internacional do Norte Paulista e estratégias de expansão econômica do município.