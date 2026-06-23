Juliano Guerta, Giuliane Midorikawa, Fabricia e Júlio César Antônio estão na Coluna Social de hoje

Festão

Se a proposta da nova diretoria do condomínio Residencial Quinta do Golfe, comandada pelo empresário Júlio César Antônio, era fazer uma grandiosa festa junina, conseguiu. Foram instaladas várias barracas, com grande variedade de delícias, que com certeza, agradaram em cheio as centenas de convidados. As duas belíssimas noites contaram também com shows de Joan Neto, Ivo Meireles e Heitor & Henrique. Outro ponto alto foi a alegria de todos com a vitória do Brasil sobre o Haiti, com telões transmitindo os principais lances. Parabéns.

Bem guardado

Felipe Benfati e Eduardo Cury seguem mantendo discrição sobre o Auri, novo empreendimento da FEX Engenharia no Jardim Maracanã. Nos bastidores, porém, uma informação já desperta atenção do mercado: o residencial contará com academia assinada por uma marca de grande relevância nacional. O nome, no entanto, ainda não foi revelado. O Auri tem projeto inspirado no conceito de wellness living e promete trazer um diferencial para o segmento em Rio Preto.

Clima de Copa

Em clima de Copa do Mundo, o Riopreto Shopping apresenta a Arena Kids Experience, com campo de futebol, chute ao alvo, circuito ninja, piscina de bolinhas e outras atrações para crianças de até 1,40 metro. O espaço temático segue na praça 3 até 2 de agosto. Aos finais de semana também tem encontros gratuitos de troca de figurinhas no Empório Cultural. Já os jogos do Brasil estão sendo transmitidos em um telão na praça de alimentação.

Na agenda

A Sociedade de Medicina e Cirurgia de Rio Preto (SMC) promove sua tradicional Festa Junina nesta sexta-feira, a partir das 19h, no Clube dos Médicos. A entrada é 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações solidárias. Como em todos os anos, a festa terá barracas de comidas típicas e diversão de entidades filantrópicas, como Proepad, Sancav, Projeto Ioiô, Lions Clube, Loja Maçônica, Associação dos Amigos dos Autistas e Rotary Novo Cinquentenário. Outra atração é o sanfoneiro Caio Marques e companhia.

Fique sabendo

A jornalista e consultora Bianca Moura, da Identité Comunicação, que também é Diretora de Comunicação e Marketing da Apeti Rio Preto, participou ontem do Aberje Trends 2026, um dos principais eventos do país sobre tendências e desafios da comunicação corporativa. Bianca também integra há dez anos o corpo de jurados do Prêmio Aberje, que completa 50 anos.

Estratégia

A assessoria de comunicação da 63ª Expo Rio Preto estará sob responsabilidade da Porta 9 Comunicação, liderada pelos jornalistas Allexandre Silva e Melissa Cerozzi. Com 20 anos de experiência em comunicação do agronegócio, Melissa acumula passagens por agências, multinacionais, Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e assinou a comunicação de três edições da feira. O lançamento da Expo será no próximo dia 30, em evento para convidados organizado por Carina Ayres, secretária de Agricultura e Abastecimento de Rio Preto.