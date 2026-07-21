Guilherme Baffi e a mulher Marcela Castelini estão na Coluna Social de hoje

Referência

São 76 anos contando a história de Rio Preto e região, mas também construindo memórias com quem faz parte dessa caminhada. Na próxima quinta-feira, às 9h, em seu lounge, o Diário da Região reúne colaboradores, parceiros e amigos para celebrar uma trajetória feita de dedicação, credibilidade e muitas pessoas que ajudaram a escrever cada capítulo. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história e de acompanhar de perto a missão de um jornal que, há décadas, informa e conecta a nossa comunidade. Um brinde ao passado, ao presente e às novas histórias que ainda estão por vir.

Futuro

A agenda empresarial da região ganha destaque na próxima quinta-feira, quando o Ciesp Noroeste Paulista recebe o empresário e ex-ministro da Agricultura Antônio Cabrera Mano Filho para a palestra “O Brasil que Queremos”. O encontro, às 18h30, deve reunir empresários, industriais e lideranças regionais para discutir inovação, competitividade, produtividade e os rumos da economia brasileira. A presidente do Ciesp Noroeste Paulista, Aldina Clarete D’Amico, destaca que promover debates com nomes de expressão nacional faz parte da missão da entidade. As inscrições já estão abertas.

Contagem regressiva

Faltam 15 dias para o início da 62ª edição do Festival do Folclore de Olímpia (FEFOL), que será realizada de 1º a 9 de agosto. Com recorde de 147 grupos inscritos, o evento homenageia o Rio de Janeiro e espera receber cerca de 180 mil visitantes. A programação gratuita reunirá mais de 2.800 artistas, além de novidades na estrutura do Recinto do Folclore, como a revitalização da Vila Brasil e uma exposição dedicada à cultura fluminense.

Encontros

O Boteco Crítico do Rolê estreou no último sábado, no FIT Rio Preto, transformando o tradicional pós-espetáculo em um espaço de conversa e reflexão sobre a programação do festival. Mediados por críticos convidados, os encontros aproximam público e artistas para compartilhar impressões e discutir temas presentes nas obras. A programação continua na quinta-feira e no sábado, na área externa do Complexo Swift de Educação e Cultura, com entrada gratuita.

Devoção

A Capela da Fazenda Amazonas/Ecivitas recebe, no próximo sábado, um momento especial de oração e devoção com a exposição do fac-símile da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. A celebração, às 17h, contará ainda com a oração do Santo Terço e apresentação do maestro Paulo Tarso, proporcionando uma experiência de fé e espiritualidade às famílias convidadas.

Ciência e diversão

O Polo Catavento Olímpia já está aberto ao público no Espaço Ruy Ohtake, reunindo atrações interativas inspiradas no Museu Catavento de São Paulo. O espaço oferece experiências sobre ciência, tecnologia e meio ambiente, como realidade virtual, experimentos científicos e oficinas para todas as idades. O funcionamento é de quarta a segunda-feira, das 12h às 21h.