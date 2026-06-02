Gabriela Lopez e Matheus Accorsi estão na Coluna Social de hoje
Celebrando
A arquiteta Cláudia Togni prepara uma noite especial para celebrar os 30 anos de seu escritório, referência em projetos que unem sofisticação, funcionalidade e personalidade. O encontro acontecerá no dia 10 de junho, às 18h30, na sede da empresa, em Rio Preto, reunindo clientes, parceiros e amigos. A comemoração marcará três décadas de trajetória profissional e muitas histórias construídas ao lado de quem confiou em seu trabalho.
Rumores
Felipe Benfati e Eduardo Cury têm mantido discrição sobre o novo projeto da FEX Engenharia no Jardim Maracanã, mas o empreendimento já começa a circular entre empresários e investidores da cidade. Inspirado no conceito de wellness living, o projeto aposta em uma experiência de moradia mais conectada ao tempo, ao bem-estar e à leveza da rotina.
Italiano
A partir de amanhã, o Centro Cultural Sesi Rio Preto apresenta a Mostra de Cinema Italiano Contemporâneo, que trará ao público uma seleção de quatro filmes que representam a expressão artística europeia. Os filmes serão exibidos no Foyer do Sesi Rio Preto, sempre às 19h. Os ingressos são gratuitos e para reservar, basta acessar o site Meu Sesi. O filme dessa semana será o aclamado “A Ordem do Tempo”.
Festival
As inscrições para o 9º Barretos Kids – Festival Sertanejo Infantojuvenil começam nesta semana e seguem até 26 de junho. O concurso, que integra a programação do Rancho do Peãozinho na 71ª Festa do Peão de Barretos, é voltado a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Os finalistas serão anunciados em 30 de junho. A grande final acontece em 29 de agosto, durante o evento.
Lançamento
Foi lançada oficialmente ontem a 62ª edição do Festival do Folclore de Olímpia (Fefol), na ECO (Estação Cultural de Olímpia). O evento será de 1º a 9 de agosto e terá como tema “Aquele Abraço”, homenageando o estado do Rio de Janeiro. A programação contará com mais de 130 apresentações gratuitas, seminários, ações educativas e intervenções culturais. Serão cerca de 2,8 mil participantes de 21 estados brasileiros. Na abertura oficial, em 1º de agosto, terá o tradicional desfile dos grupos folclóricos no Recinto do Folclore.
Solidariedade
A 6ª Feijoada Pela Vida já tem data marcada: será em 21 de junho, ao meio-dia, no Buffet Felix Petrolli. Além de um cardápio especial, o evento contará com shows de Maestria do Samba, Romualdo Simas e Ruan. Toda a renda arrecadada será destinada à compra de equipamentos hospitalares para o Hospital de Base, beneficiando milhares de pacientes atendidos pelo SUS.
Umas e outras
Heloísa Cury vai reunir as amigas, hoje, na Pizzaria Arnoni, para festejar seus 60 anos.
O ex-prefeito Edinho Araújo foi recebido com todas as honras e muita alegria pelo amigo Du Venturini, em Jales, na última semana.
O médico Valdecir Tadei embarcou na semana passada para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde permaneceu por pouco tempo. Em seguida, seguiu para o Japão.
O Dia dos Namorados no Automóvel Clube será celebrado em grande estilo, no dia 12 de junho, a partir das 20h, com um jantar dançante animado pela Banda Maestria.
A banda Roupa Nova vai se apresentar em Rio Preto no dia 12 de junho, no Centro Regional de Eventos. Soube que o convite inclui um jantar.
Tabata Atique reuniu amigos, no último sábado, para festejar seu aniversário. O Buffet Félix Petrolli assinou o cardápio e a sogra, Andracy Veltroni Atique, posou como co-anfitriã.
João Victor Petrolli de Oliveira e Sophia Tarraf agendaram o casamento para 15 de janeiro de 2027. A cerimônia civil será no próximo dia 3 de julho.
A família Muanis está em clima de comemoração. Uma das integrantes, Maria Clara, foi aprovada na defesa de dissertação do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Unesp de Araraquara. Parabéns!
O Clube Monte Líbano firmou parceria com a Alves Oliveira Tênis, dos profissionais Thiago Alves e Edivaldo Oliveira, para formar e desenvolver atletas da modalidade.