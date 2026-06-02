Gabriela Lopez e Matheus Accorsi estão na Coluna Social de hoje

Celebrando

A arquiteta Cláudia Togni prepara uma noite especial para celebrar os 30 anos de seu escritório, referência em projetos que unem sofisticação, funcionalidade e personalidade. O encontro acontecerá no dia 10 de junho, às 18h30, na sede da empresa, em Rio Preto, reunindo clientes, parceiros e amigos. A comemoração marcará três décadas de trajetória profissional e muitas histórias construídas ao lado de quem confiou em seu trabalho.

Rumores

Felipe Benfati e Eduardo Cury têm mantido discrição sobre o novo projeto da FEX Engenharia no Jardim Maracanã, mas o empreendimento já começa a circular entre empresários e investidores da cidade. Inspirado no conceito de wellness living, o projeto aposta em uma experiência de moradia mais conectada ao tempo, ao bem-estar e à leveza da rotina.

Italiano

A partir de amanhã, o Centro Cultural Sesi Rio Preto apresenta a Mostra de Cinema Italiano Contemporâneo, que trará ao público uma seleção de quatro filmes que representam a expressão artística europeia. Os filmes serão exibidos no Foyer do Sesi Rio Preto, sempre às 19h. Os ingressos são gratuitos e para reservar, basta acessar o site Meu Sesi. O filme dessa semana será o aclamado “A Ordem do Tempo”.

Festival

As inscrições para o 9º Barretos Kids – Festival Sertanejo Infantojuvenil começam nesta semana e seguem até 26 de junho. O concurso, que integra a programação do Rancho do Peãozinho na 71ª Festa do Peão de Barretos, é voltado a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Os finalistas serão anunciados em 30 de junho. A grande final acontece em 29 de agosto, durante o evento.

Lançamento

Foi lançada oficialmente ontem a 62ª edição do Festival do Folclore de Olímpia (Fefol), na ECO (Estação Cultural de Olímpia). O evento será de 1º a 9 de agosto e terá como tema “Aquele Abraço”, homenageando o estado do Rio de Janeiro. A programação contará com mais de 130 apresentações gratuitas, seminários, ações educativas e intervenções culturais. Serão cerca de 2,8 mil participantes de 21 estados brasileiros. Na abertura oficial, em 1º de agosto, terá o tradicional desfile dos grupos folclóricos no Recinto do Folclore.

Solidariedade

A 6ª Feijoada Pela Vida já tem data marcada: será em 21 de junho, ao meio-dia, no Buffet Felix Petrolli. Além de um cardápio especial, o evento contará com shows de Maestria do Samba, Romualdo Simas e Ruan. Toda a renda arrecadada será destinada à compra de equipamentos hospitalares para o Hospital de Base, beneficiando milhares de pacientes atendidos pelo SUS.