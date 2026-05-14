Frederico Oliveira e Katllyn Caran estão na Coluna Social de hoje
Tacada
Rio Preto recebe, entre amanhã e sábado, a 17ª edição do Aberto Quinta do Golfe, torneio integrante do Ranking Paulista que reunirá 135 competidores de seis estados brasileiros no Quinta do Golfe Clube. Patrocinado pela Newe Urbanismo Integrativo, o evento terá como atração especial um prêmio de carro avaliado em R$ 120 mil para quem fizer hole-in-one. Entre os destaques confirmados está Herik Machado, um dos principais nomes do golfe amador da América do Sul. O torneio reúne atletas de 8 a 80 anos.
Fique sabendo
O Brasil recebe, neste final de semana, o 6º Congresso Internacional de Hipermobilidade Articular e Síndromes de Ehlers-Danlos, considerado o maior encontro mundial sobre o tema. Realizado de forma online, o evento contará com especialistas da Espanha, Inglaterra e Itália, referências globais na área, além da participação dos rio-pretenses Neuseli e Mateus Lamari, da Famerp, na organização científica. As inscrições seguem abertas pelo site oficial.
Conexões
O Grupo de Estudos de Psicanálise de Rio Preto e Região promove, no dia 16 de maio, a Jornada “Psicanálise e Cultura: Vicissitudes do Corpo”, a partir das 8h30, no Hotel Nacional, em Rio Preto. Entre as participantes estão Maria Aparecida Sidericoudes Polacchini, Nídia Puig Vacare Tezine, Cândida Sé Holovko e Josefa Maria Dias da Silva Fernandes. A programação também reúne Luciana Saddi, Elaine Tilelli Abbes, Norma Vilar e Gislaine A. Bazela Desidério. O encontro é voltado a profissionais e estudantes interessados em psicanálise, saúde e cultura.
No topo
Bruno Malvezi e Paulo Malvezi estiveram em São Paulo nesta semana para receber um dos reconhecimentos mais relevantes da construção civil brasileira. Pela primeira vez, o Grupo Impper passou a integrar o ranking das 100 maiores construtoras do país, elaborado pela INTEC Brasil. A conquista, que colocou a empresa rio-pretense entre as 35 maiores do estado, consolida um movimento consistente de expansão e fortalecimento da marca.
Campeões
Recentemente, Rio Preto brilhou no pódio da Copa Sul-Sudeste de Basquete Master, em Caraguatatuba. O Monte Líbano/ARBA conquistou a categoria 40+ de forma invicta e teve entre seus atletas Gustavo Segantini, diretor comercial da Tereos, na quadra ao lado de Leandrinho Barbosa, campeão da NBA e um dos maiores nomes do basquete nacional.
Artesanato
A Vila Criativa, organizada pelo Núcleo de Economia Criativa da Acirp, retorna ao Shopping Cidade Norte entre hoje e domingo com uma edição que reforça a visibilidade do artesanato local. Ao todo, 16 expositores apresentam ao público uma seleção diversificada de produtos autorais, feitos à mão, que representam a força e a sensibilidade da economia criativa de Rio Preto. O evento tem entrada gratuita.
Umas e outras
Everaldo Nazareth é o nome mais cotado para ser o novo presidente do Clube Monte Líbano.
Isabella Celico, filha do ex-jogador Kaká e de Carol Celico, comemorou com muito luxo, em São Paulo, os seus 15 anos. Todo o mobiliário que fez parte do evento, que reuniu 700 convidados, era da empresa rio-pretense Festah, de Dime e Maysa Prado de C. Medeiros.
A Lupema Engenharia celebra hoje, às 19h, a entrega do Persona Residence, no Ouro Verde, marcando a concretização de mais um empreendimento em Rio Preto.
A Dra. Érika Sunahara inaugura, no dia 16 de maio, a clínica Porque Plástica, novo espaço voltado à cirurgia plástica e recuperação avançada em Rio Preto. O evento terá coquetel exclusivo e apresentação de tecnologias inéditas na região.
A Famerp realizou esta semana a reinauguração do Anfiteatro Fleury.
O evento contou com a presença da filha do ex-governador, Dra. Kika Fleury, que é médica do HCM.
O Blue Jasmim Georgina Boulevard entrou no clima do inverno com um Festival de Caldos e Massas, servido de segunda a quinta no jantar.
O Plaza Shopping realiza no sábado o primeiro sorteio da campanha “Minha torcida é pra você”, que vai premiar clientes com seis Smart TVs 65” 4K. A promoção, que une o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, segue até 12 de junho.
Rio Preto recebe hoje, às 8h, a etapa paulista do evento “FNAS pelo Brasil”, iniciativa voltada ao fortalecimento da gestão da assistência social nos municípios. O encontro será no Teatro Paulo Moura.
O bar cultural da Mostra Cênica Resistências revive o espírito do lendário Bar Contramão. Com entrada gratuita, funciona até o dia 16, a partir das 21h, no Clube do Lago.