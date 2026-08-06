Euriquinho Tavares e a mulher Jack Martin Tavares estão na Coluna Social de hoje

Homenagem

Em homenagem ao Dia dos Pais, neste domingo, o Jardim da Paz, em Rio Preto, realiza uma missa especial, às 9h30, na Capela. Aberta à comunidade, a celebração será um momento de oração, acolhimento e homenagem aos pais, reunindo famílias para celebrar o amor, a gratidão e as lembranças que atravessam gerações. A missa será presidida pelo Padre Alexandre Santos, acompanhado da Pastoral Litúrgica da Paróquia São Francisco de Assis.

Solidariedade

A Funfarme iniciou a venda antecipada dos tíquetes do McDia Feliz 2026, que será realizado em 22 de agosto. Toda a arrecadação dos restaurantes de Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis e Votuporanga será destinada ao serviço de oncologia pediátrica do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), fortalecendo o atendimento e o acolhimento às famílias.

Encerramento

O Rio Preto Tech Summit chega ao último dia hoje, reunindo milhares de participantes no Complexo Swift. O destaque da programação é a palestra de encerramento de Marcos Piangers, que apresenta “O Futuro é Humano”, propondo uma reflexão sobre tecnologia, inovação e as relações humanas. A maior edição do evento também reúne mais de 70 empresas expositoras e uma ampla programação de conteúdo e negócios.

Pais no Cedro

O Salão Social do Clube Monte Líbano recebe, neste sábado, às 21h30, um show especial do Ultraje a Rigor em comemoração ao Dia dos Pais. A apresentação promete reunir sucessos da icônica banda do rock brasileiro em uma noite de muita música e nostalgia para celebrar a data em família.

Origens

O Sebrae-SP participa da 63ª Expo Rio Preto com o Espaço Origens, dedicado à valorização da agricultura familiar e de cerca de 20 micro e pequenos empreendedores da região. Localizado logo na entrada do recinto, o espaço reúne produtos artesanais como queijos, cachaças, geleias, compotas, biscoitos e chocolates, reforçando as tradições e a identidade regional.

Axé

Criador do Axé Music, Luiz Caldas sobe ao palco do Sesc Rio Preto nos dias 12 e 13 de agosto com o espetáculo “Voz e Violão”. Em formato intimista, o artista celebra os 40 anos do movimento musical revisitando sucessos como Magia, Haja Amor e Tieta, em apresentações marcadas por histórias, emoção e muita música.