Doda Vettorasso Assis, Juliana Vettorasso e Célia Vettorasso estão na Coluna Social de hoje
Na agenda
A escritora, coordenadora de conteúdo na Revista Bem-Estar do Diário da Região e multiartista Patrícia Buzzini sobe ao palco neste sábado com o show Mansão, em uma noite que promete sofisticação e repertório diversificado. Com banda ao vivo, o espetáculo passeia por estilos como internacional, country e sertanejo. No setlist, sucessos de nomes como Shania Twain, Adele e Ivete Sangalo. A produção é da Alô Brasil Eventos e acontece na Mansão Outlet, na Redentora.
Acolhimento
Em prol do mês de conscientização sobre o Parkinson, a Sociedade de Medicina e Cirurgia (SMC), o Hospital de Base e a Famerp promovem neste sábado, das 8h às 12h, na sede da SMC, um simpósio especial, totalmente gratuito e aberto à população. O objetivo do evento é discutir os cuidados do dia a dia, o impacto do estilo de vida no tratamento e apresentar as perspectivas futuras para a doença.
Expectativa
Rio Preto já vive a expectativa para o show de Henrique & Juliano, que acontece neste sábado. O evento deve atrair público de diversas cidades da região e reforça o protagonismo da cidade na rota de grandes espetáculos. Além da dupla, o show conta com Nattan, Kamisa 10 e Make U Sweat. Ainda restam ingressos disponíveis no site Guichê Web.
Contagem regressiva
Aconteceu na última segunda-feira o esquenta para a Feijoada do Mané, com entrega de camisetas, chope, amigos reunidos e parabéns para o anfitrião. Agora é contar os dias para o evento principal, marcado para o dia 30 de maio, no Villa Conte, a partir das 13h. A Feijoada do Mané chega à edição histórica de 20 anos com seu propósito intacto: 100% beneficente, toda a arrecadação vai para o Centro Social Estoril e os projetos que atendem mais de 800 famílias por mês.
Essência
A collab entre a influenciadora Silvia Braz e a Riachuelo chega ao Riopreto Shopping como aposta para o Dia das Mães. A coleção de outono traduz elegância e versatilidade em peças de estilo atemporal. Com inspiração boho chic e proposta de armário cápsula, valoriza combinações práticas e sofisticadas. A linha ainda aposta em looks coordenados entre mães e filhas, reforçando o apelo afetivo da campanha.
Fique sabendo
O Lar de Betânia lançou duas ações em que é possível contribuir com a instituição, que presta serviço de acolhimento a pessoas idosas em Rio Preto. Uma delas é o Brechó do Lar, com peças de roupas e acessórios a partir de R$ 1 e funcionamento de segunda a sábado, das 8h às 17h. A outra é a Feijoada Beneficente, com retirada no local no dia 16 de maio, das 10h às 14h. Os vouchers já estão à venda e cada feijoada serve duas pessoas.
Umas e outras
A querida Clotilde Garcia da Costa, ao lado dos filhos Rogério e Lígia Maura, estará recepcionando a família e poucos amigos para um almoço em comemoração ao seu aniversário. Antes, inauguram a avenida Dr. Delcides Garcia da Costa, no Hacienda Esmeralda.
O Clube Monte Líbano anunciou as datas e atrações de sua tradicional festa junina. Acontece nos dias 12 e 13 de junho, com shows de Diego & Vitor Hugo e Cezar & Paulinho.
O presidente do Grupo Thathi de Comunicação, Chaim Zaher, estará no TH+ SBT Conecta 2026, evento que reúne lideranças para debater turismo, inovação e inteligência artificial na prática. O encontro será neste sábado, às 9h, em Pereira Barreto.
O Sesi Rio Preto abre as portas para toda a população neste sábado com o SESI em Movimento 2026, um dia de práticas esportivas gratuitas para toda a família. Para garantir uma vaga, basta acessar riopreto.sesisp.org.br.
A Zappa’s Pães e Tentações celebrou 30 anos de história com um evento, na última semana, no Centro de Convenções da Acirp. Parabéns da coluna.
O Asilo de Schmidt precisa de doações de café, leite em pó, biscoito maizena e macarrão. A instituição não tem fins lucrativos e necessita das doações para manter os 84 moradores.
O Thermas dos Laranjais, parque aquático localizado em Olímpia (SP), disputa hoje a final do prêmio “O Melhor do Turismo Brasileiro”, promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo, como um dos três melhores parques aquáticos do país.
O Plaza Shopping promoveu esta semana a cerimônia de premiação do projeto Bathroom Design, que transformou banheiros em experiências sensoriais assinadas por estudantes de Arquitetura da Unirp.
Desde que abriu as portas no Riopreto Shopping, na última semana, a loja Além da Make vive lotada.