Doda Vettorasso Assis, Juliana Vettorasso e Célia Vettorasso estão na Coluna Social de hoje

Na agenda

A escritora, coordenadora de conteúdo na Revista Bem-Estar do Diário da Região e multiartista Patrícia Buzzini sobe ao palco neste sábado com o show Mansão, em uma noite que promete sofisticação e repertório diversificado. Com banda ao vivo, o espetáculo passeia por estilos como internacional, country e sertanejo. No setlist, sucessos de nomes como Shania Twain, Adele e Ivete Sangalo. A produção é da Alô Brasil Eventos e acontece na Mansão Outlet, na Redentora.

Acolhimento

Em prol do mês de conscientização sobre o Parkinson, a Sociedade de Medicina e Cirurgia (SMC), o Hospital de Base e a Famerp promovem neste sábado, das 8h às 12h, na sede da SMC, um simpósio especial, totalmente gratuito e aberto à população. O objetivo do evento é discutir os cuidados do dia a dia, o impacto do estilo de vida no tratamento e apresentar as perspectivas futuras para a doença.

Expectativa

Rio Preto já vive a expectativa para o show de Henrique & Juliano, que acontece neste sábado. O evento deve atrair público de diversas cidades da região e reforça o protagonismo da cidade na rota de grandes espetáculos. Além da dupla, o show conta com Nattan, Kamisa 10 e Make U Sweat. Ainda restam ingressos disponíveis no site Guichê Web.

Contagem regressiva

Aconteceu na última segunda-feira o esquenta para a Feijoada do Mané, com entrega de camisetas, chope, amigos reunidos e parabéns para o anfitrião. Agora é contar os dias para o evento principal, marcado para o dia 30 de maio, no Villa Conte, a partir das 13h. A Feijoada do Mané chega à edição histórica de 20 anos com seu propósito intacto: 100% beneficente, toda a arrecadação vai para o Centro Social Estoril e os projetos que atendem mais de 800 famílias por mês.

Essência

A collab entre a influenciadora Silvia Braz e a Riachuelo chega ao Riopreto Shopping como aposta para o Dia das Mães. A coleção de outono traduz elegância e versatilidade em peças de estilo atemporal. Com inspiração boho chic e proposta de armário cápsula, valoriza combinações práticas e sofisticadas. A linha ainda aposta em looks coordenados entre mães e filhas, reforçando o apelo afetivo da campanha.

Fique sabendo

O Lar de Betânia lançou duas ações em que é possível contribuir com a instituição, que presta serviço de acolhimento a pessoas idosas em Rio Preto. Uma delas é o Brechó do Lar, com peças de roupas e acessórios a partir de R$ 1 e funcionamento de segunda a sábado, das 8h às 17h. A outra é a Feijoada Beneficente, com retirada no local no dia 16 de maio, das 10h às 14h. Os vouchers já estão à venda e cada feijoada serve duas pessoas.