Daniela Zancaner, Simone Soubhia e Kátia Silva estão na Coluna Social de hoje

Em oração

Os amigos de Paulo e Aline Cruz Girardi sabem que o casal, além de católico fervoroso, é também reconhecido pelo espírito benemérito. No último sábado, eles abriram as portas da capela localizada na Fazenda Amazonas para a realização de um terço em homenagem à Nossa Senhora de Guadalupe. Como era de se esperar, tudo estava impecável, emocionando os presentes. O maestro Paulo de Tarso abriu a celebração e se apresentou durante a oração ao lado de seu quinteto. Em seguida, os convidados foram brindados com delícias gastronômicas preparadas pela chef da família, incluindo saborosos caldos e sobremesas. A tarde, que teve início por volta das 17 horas, recebeu muitos aplausos pela acolhida e por tudo o que o casal anfitrião ofereceu.

Tarde chique

A sempre elegante Maura Attab não deixou seu aniversário passar em branco. Reuniu familiares e amigos mais próximos para celebrar a nova idade com um delicioso almoço, cujo prato principal foi uma saborosa feijoada. A mansão onde reside, no condomínio Green Palm, ganhou uma caprichada decoração assinada por Iza Urbinati e, ao longo da tarde, foi palco de muito glamour e beleza.

Blues e Jazz

Promovido por Lais Accorsi, o 9º Festival Internacional de Blues e Jazz de Rio Preto acontece nos dias 1º e 2 de agosto, na Praça José Gerosa, com entrada solidária. A edição de 2026 terá como destaque o cantor norte-americano Lorenzo Thompson, de Chicago, além de sete atrações nacionais e regionais. A expectativa é reunir cerca de 10 mil pessoas em uma programação gratuita que também inclui gastronomia e ações sociais. Os convites serão disponibilizados pela plataforma Sympla mediante doação solidária.

Lançamento

Felipe Benfati e Eduardo Cury apresentam ao mercado o Áuri Wellness Living, novo empreendimento da Fex Engenharia em São José do Rio Preto. Localizado no Jardim Maracanã, o residencial reúne o conceito Wellness Living e terá como diferencial uma academia assinada pela Reebok, além de espaços de lazer, coworking e infraestrutura voltada ao bem-estar.

Literatura

O programa Viagem Literária 2026 chega a Rio Preto com programação gratuita na Biblioteca Pública Dr. Fernando Costa, dentro do eixo temático Mulheres da Literatura. A cidade recebe a contação de histórias da Cia. Passarinho Contou no dia 13 de agosto, às 9h e às 14h, e o encontro com a escritora Geni Núñez em 24 de setembro, às 14h. A iniciativa também passa por Catanduva, Fernandópolis, Ubarana e Votuporanga, promovendo o acesso à leitura e à literatura em bibliotecas públicas paulistas.

Na agenda

O candidato à Presidência da República pelo Partido Novo, Romeu Zema, e o candidato ao Senado por São Paulo, Ricardo Salles, cumprem agenda em Rio Preto hoje e amanhã. A programação inclui encontros com empresários, produtores rurais, lideranças regionais e entrevistas à imprensa, além da participação no LIDE Talks. A visita também contará com candidatos do partido à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa de São Paulo.