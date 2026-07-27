Daniela Zancaner, Simone Soubhia e Kátia Silva estão na Coluna Social de hoje
Em oração
Os amigos de Paulo e Aline Cruz Girardi sabem que o casal, além de católico fervoroso, é também reconhecido pelo espírito benemérito. No último sábado, eles abriram as portas da capela localizada na Fazenda Amazonas para a realização de um terço em homenagem à Nossa Senhora de Guadalupe. Como era de se esperar, tudo estava impecável, emocionando os presentes. O maestro Paulo de Tarso abriu a celebração e se apresentou durante a oração ao lado de seu quinteto. Em seguida, os convidados foram brindados com delícias gastronômicas preparadas pela chef da família, incluindo saborosos caldos e sobremesas. A tarde, que teve início por volta das 17 horas, recebeu muitos aplausos pela acolhida e por tudo o que o casal anfitrião ofereceu.
Tarde chique
A sempre elegante Maura Attab não deixou seu aniversário passar em branco. Reuniu familiares e amigos mais próximos para celebrar a nova idade com um delicioso almoço, cujo prato principal foi uma saborosa feijoada. A mansão onde reside, no condomínio Green Palm, ganhou uma caprichada decoração assinada por Iza Urbinati e, ao longo da tarde, foi palco de muito glamour e beleza.
Blues e Jazz
Promovido por Lais Accorsi, o 9º Festival Internacional de Blues e Jazz de Rio Preto acontece nos dias 1º e 2 de agosto, na Praça José Gerosa, com entrada solidária. A edição de 2026 terá como destaque o cantor norte-americano Lorenzo Thompson, de Chicago, além de sete atrações nacionais e regionais. A expectativa é reunir cerca de 10 mil pessoas em uma programação gratuita que também inclui gastronomia e ações sociais. Os convites serão disponibilizados pela plataforma Sympla mediante doação solidária.
Lançamento
Felipe Benfati e Eduardo Cury apresentam ao mercado o Áuri Wellness Living, novo empreendimento da Fex Engenharia em São José do Rio Preto. Localizado no Jardim Maracanã, o residencial reúne o conceito Wellness Living e terá como diferencial uma academia assinada pela Reebok, além de espaços de lazer, coworking e infraestrutura voltada ao bem-estar.
Literatura
O programa Viagem Literária 2026 chega a Rio Preto com programação gratuita na Biblioteca Pública Dr. Fernando Costa, dentro do eixo temático Mulheres da Literatura. A cidade recebe a contação de histórias da Cia. Passarinho Contou no dia 13 de agosto, às 9h e às 14h, e o encontro com a escritora Geni Núñez em 24 de setembro, às 14h. A iniciativa também passa por Catanduva, Fernandópolis, Ubarana e Votuporanga, promovendo o acesso à leitura e à literatura em bibliotecas públicas paulistas.
Na agenda
O candidato à Presidência da República pelo Partido Novo, Romeu Zema, e o candidato ao Senado por São Paulo, Ricardo Salles, cumprem agenda em Rio Preto hoje e amanhã. A programação inclui encontros com empresários, produtores rurais, lideranças regionais e entrevistas à imprensa, além da participação no LIDE Talks. A visita também contará com candidatos do partido à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa de São Paulo.
Umas e Outras
Gabriela Chaves e Octávio Haddad Nahs estão de casamento marcado para o dia 3 de outubro, na Catedral Metropolitana Ortodoxa, em São Paulo.
Os médicos Rodrigo e Camila Motta já decidiram. As próximas férias serão nas Ilhas Maldivas.
Iza Urbinati vai assinar a decoração da festa de 40 anos de Laura Arroyo, que acontecerá no dia 11 próximo, na fazenda Santa Célia, nos arredores de Bady Bassitt.
A médica Pauliana Zuim Rovina está em uma viagem de 15 dias pela África do Sul e Ilhas Maurício. O roteiro inclui passagens por Cape Town, Langebaan, um safári no Kruger National Park e a participação no casamento de uma amiga australiana e no aniversário do filho de uma amiga sul-africana.
A tradicional Queima do Alho é destaque na 71ª Festa do Peão de Barretos, com concursos nos dias 23 e 30 de agosto. Reconhecida como patrimônio cultural imaterial, a atração reúne representantes de seis estados brasileiros.
Nos dias 5 e 6 de agosto de 2026, o Teatro Paulo Moura e o Complexo Swift recebem mais uma edição do Rio Preto Tech Summit.