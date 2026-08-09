Cristina Mussi, Cláudia Araújo, Márcia Paiva e Adriana Ferrarini estão na Coluna Social de hoje

Justa homenagem

A empresária Mara Cristovam será homenageada, em setembro, com o título de Cidadã Honorária Rio-pretense, em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para o desenvolvimento da cidade. A proposta foi apresentada pelo vereador Alexandre Montenegro. Natural de Rinópolis (SP), Mara iniciou sua carreira profissional em Rio Preto como psicóloga. Anos depois, protagonizou uma bem-sucedida transição para o empreendedorismo ao lado do marido, Valdir Cristovam, tornando-se uma das principais referências do setor joalheiro no Brasil. À frente da Cristovam Joalheria, consolidou uma história marcada pela inovação, pelo empreendedorismo e pela atuação social, trajetória que agora será reconhecida com uma das mais importantes honrarias concedidas pelo município.

Festejando

A empresária Aldina Clarete D’Amico, diretora titular do CIESP Noroeste Paulista, recebe empresários, autoridades e convidados na quarta-feira, em Rio Preto, para a celebração dos 59 anos da entidade. A noite terá como destaque a palestra “O Desafio Econômico e Geopolítico no Agro Brasileiro”, com Jacyr Costa Filho, e contará ainda com uma experiência gastronômica assinada pelo Paulinho Massa BBQ e pela Tadau Pastelaria.

Conexões

O Rio Preto Shopping recebe, na quarta-feira, o coquetel de lançamento do IV Congresso Internacional Ninho do Bebê, uma iniciativa da Dra. Cláudia Janette Boutros Carvalho. O encontro apresenta a programação do evento, que acontece de 20 a 22 de agosto, no Teatro Paulo Moura. Com o tema “Conexões e Interações”, o congresso reunirá especialistas nacionais e internacionais para debater ciência, educação e direitos na primeira infância.

Reconhecimento

A advogada Dra. Cidinha Pascoalon será uma das homenageadas pela OAB Rio Preto e pelo Rotary Club Rio Preto Alvorada em celebração ao Dia do Advogado, na terça-feira, às 18h30, na sede da OAB Rio Preto. Formada pela Fadir (atual Unirp) em 1973, foi procuradora do Estado de São Paulo e do Ministério Público do Trabalho. Também participou do lançamento da pedra fundamental da Casa do Advogado e integrou a diretoria da OAB Rio Preto na gestão do Dr. Paulo Nimer, como secretária. Uma trajetória marcada pela dedicação ao Direito e à comunidade.

Avanço

A Unilago conquistou a aprovação da Capes e do MEC para oferecer o Mestrado Acadêmico em Ciências da Saúde, um marco para Rio Preto. O programa será um dos poucos do interior paulista na Área 1 da Medicina em instituição privada. A primeira turma começa em 2027, com 15 vagas. A conquista é resultado de anos de investimentos em pesquisa, docentes e estrutura acadêmica.

Agosto lilás

O presidente da Unimed Rio Preto, Dr. Marcelo Lucio de Lima, lidera mais uma ação de impacto social da cooperativa durante o Agosto Lilás. A campanha amplia o trabalho iniciado em 2025 e reúne iniciativas de capacitação, conscientização e mobilização para fortalecer a rede de proteção às mulheres. Entre as ações está uma palestra da delegada da Mulher de Rio Preto, Dra. Margarete Franco, voltada a profissionais de Recursos Humanos de empresas parceiras, que atuarão como multiplicadores na identificação, no acolhimento e na orientação de mulheres em situação de violência.

Mergulho nacional

Rio Preto reunirá líderes da natação no 40º Encontro Nacional da UNEN, que começa quarta-feira e vai até sábado, no hotel do complexo Georgina Business. As palestras abordam o uso de IA nas escolas, metodologia Disney e tendências na natação no mundo. Hélio Rollemberg Trefiglio e Walter Luiz Helena, presidentes da Unen e organizadores do encontro, mostram em números a relevância do evento.