Clotilde Garcia da Costa e a filha Lígia Maura estão na Coluna Social de hoje

Inspiração

O deslumbrante pôr do sol que contempla o novo bairro planejado Reserva do Sul, em Rio Preto, é um dos atrativos do Sunset Unveiling Experience, evento da Concretiza Urbanismo, assinado pelo party planner Wander Ferreira, nesta terça-feira, para oficializar a entrega da avenida Dr. José Carlos Brambatti, que homenageia o querido e respeitado cardiologista, que deixou importante legado para a medicina rio-pretense e também apresentar a escultura monumental Númina, obra concebida pelo arquiteto Fabiano Hayasaki.

Fique sabendo

A Rodobens e o Mirassol FC firmaram uma nova parceria. O acordo contempla patrocínio oficial ao clube e um consórcio exclusivo em co-branding, com foco em ampliar o acesso a soluções financeiras por meio de planejamento e educação financeira. As novidades foram anunciadas em um coquetel na sexta-feira, na concessionária Rodobens Mercedes-Benz Automóveis, em Rio Preto.

Nas alturas

Entre algumas rodas de amigos que se exercitam bem cedinho, uma novidade do mercado imobiliário tem chamado a atenção. A academia do Apoema Residence, da Perplan Incorporação, ficará em um ponto elevado da torre, com visão privilegiada e inspiradora da região do Reservas do Sul. Isso mostra que os empreendimentos estão cada vez mais atentos aos detalhes para oferecer melhor qualidade de vida.

Encontro

Representantes da Americanflex estiveram no 1º Encontro de Atualização Técnica do Instituto Nacional de Estado do Repouso (Iner), responsável pelo Selo Pró-Espuma. A atividade, na Falcão Bauer, em São Paulo, reuniu nomes importantes em debates sobre inovação, qualidade e avanços técnicos para o setor colchoeiro.

Gigantes

Olímpia e Parintins estão protagonizando neste fim de semana um encontro histórico para a cultura popular brasileira. Em visita oficial ao Amazonas, a comitiva liderada pelo prefeito Geninho Zuliani oficializa uma parceria que aproxima os dois gigantes do folclore nacional, fortalecendo o intercâmbio cultural entre as cidades neste ano em que o Festival do Folclore de Olímpia chega à 62ª edição.

Mercado em movimento

O Auri já começou a circular entre os principais nomes do mercado imobiliário de Rio Preto. Felipe Benfati e Eduardo Cury mantêm uma agenda de encontros com representantes de imobiliárias da cidade para apresentar o novo empreendimento da FEX Engenharia. Há bastante expectativa em torno deste projeto, que vem tendo diferenciais revelados aos poucos antes do lançamento oficial.

Excelência

O Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braile acaba de conquistar a certificação ONA Nível 2 – Acreditado Pleno, reconhecimento nacional que atesta a qualidade, a segurança e a gestão integrada dos serviços prestados. Administrado pela Funfarme e com atendimento 100% SUS, o HM é referência em excelência assistencial, humanização do atendimento e melhoria contínua dos processos.