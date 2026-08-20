Cleverson Dávila, com Karina e Lilian Bonamim Franco estão na Coluna Social de hoje

Agosto lilás

O presidente da Unimed Rio Preto, Dr. Marcelo Lucio de Lima, lidera mais uma ação de impacto social da cooperativa durante o Agosto Lilás. A campanha amplia o trabalho iniciado em 2025 e reúne iniciativas de capacitação, conscientização e mobilização para fortalecer a rede de proteção às mulheres. Entre as ações está uma palestra da delegada da Mulher de Rio Preto, Dra. Margarete Franco, voltada a profissionais de Recursos Humanos de empresas parceiras, que atuarão como multiplicadores na identificação, no acolhimento e na orientação de mulheres em situação de violência.

Festa linda

O casal Sebastião e Adriane Cirelli estará posando de anfitriões no dia 28 próximo, quando a filha, a Adulta Adrieli, comemora 32 anos. Como acontece anualmente, este evento é muito aguardado pela família e pelos convidados. Ele terá lugar no Buffet Daniela Raduan. Lá estaremos.

Homenagem

A Promotora de Justiça Heloísa Gaspar Martins Tavares será homenageada pela Câmara Municipal de Rio Preto no dia 28 de agosto, às 19h. Por iniciativa do vereador Alex de Carvalho, ela receberá a Medalha 19 de Julho e o Diploma de Gratidão da Cidade, em reconhecimento aos serviços prestados à comunidade. A solenidade deve reunir amigos, familiares e convidados. Após a cerimônia, haverá um coquetel para celebrar a homenagem.

Do futebol aos negócios

Rafaela Esteves, executiva responsável pelo futebol feminino do Mirassol, foi a convidada do encontro “Elas em Campo”, promovido pela Hugo Fabbri Incorporadora, para um grupo de corretoras de imóveis. Com passagens por clubes como Corinthians e Ferroviária, Rafaela compartilhou experiências de sua trajetória no esporte e falou sobre liderança, preparação, tomada de decisão, trabalho em equipe e alta performance. A Hugo Fabbri é patrocinadora do time feminino do Mirassol.

Barretão

A 71ª Festa do Peão de Barretos começa hoje e segue até 30 de agosto. Considerada a maior da América Latina, reúne 3,5 mil competidores e R$ 1,5 milhão em prêmios. A programação tem 120 atrações musicais, além de rodeio e manifestações culturais. Gusttavo Lima retorna como Embaixador e fará dois shows no Palco Estádio.O evento ocupa mais de 2 milhões de metros quadrados no Parque do Peão.

Novo marco

A Tarraf acaba de entregar o Monreal by Tarraf, na Avenida JK, em Rio Preto. Esta é a segunda entrega da incorporadora na avenida somente neste mês. Recentemente, a empresa também concluiu o Platz by Tarraf. Com projeto contemporâneo, paisagismo assinado pelo escritório Burle Marx e espaços pensados para valorizar a convivência e a relação com a paisagem urbana, o Monreal chega para marcar mais um capítulo na nova dinâmica da Zona Sul.