Liliane Assaf Faria, Romeu Patriani e Fernanda Nasser estão na Coluna Social de hoje

O saudoso médico otorrinolaringologista Dr. Delcides Garcia da Costa foi homenageado pela esposa Clotilde Garcia da Costa e pelos filhos Lígia Maura e Rogério no último sábado, quando inauguraram a avenida “Dr. Delcides Garcia da Costa”, no condomínio Las Haciendas, que atravessa um território que integra a história de Rio Preto. Este acontecimento, projetado pelo expert Wander Ferreira Jr., foi um verdadeiro show que contou com a presença de muitos nomes famosos de nossa elite social, que aproveitaram a manhã para participar e aplaudir o concorrido evento.

Celebração em alta 2

Para completar esse circuito chique, a querida dama rio-pretense Clotilde Garcia da Costa convidou familiares de Rio Preto, Barretos, São Paulo e Bebedouro, além de amigos próximos, para um almoço em seu apartamento no edifício Mano Sanches, a fim de festejar mais um aniversário. Tudo esteve impecável e merece nossos aplausos.

Conecta 2026

O CEO da TVH+SBT, Chaim Zaher, e o diretor executivo da emissora, Tanielson Campos, movimentaram a cidade de Pereira Barreto no último final de semana para o Conecta 2026, que nada mais é do que um encontro de empresários. Todas as dependências onde foram realizados o evento e as palestras estiveram lotadas. Para encerrar, foi servido aos convidados um cardápio japonês, já que a colônia oriental é a mais populosa da cidade. Durante o ano, teremos o Conecta em outras cidades. Vamos aguardar.

No campo

O empresário Vadão Gomes, que sempre foi uma liderança no setor da pecuária, promoveu junto com sua equipe a 3ª edição do Dia de Campo do Confinamento, que foi um grande sucesso. Segundo ele, as portas foram abertas para apresentar toda a estrutura, organização e tecnologia que fazem desse projeto uma referência na pecuária.

Atualização

No último fim de semana, nos dias 24 e 25 de abril, o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), em parceria com a SOGESP Regional de São José do Rio Preto, promoveu a 2ª Jornada de Ginecologia e Obstetrícia do HCM e a 24ª Jornada da SOGESP, reunindo médicos, residentes e estudantes para discutir temas relevantes da prática clínica. Entre os destaques, estiveram a pré-eclâmpsia e a prematuridade.

Ponto de encontro

O Quinta do Golfe Clube se prepara para mais uma edição do seu Aberto, que movimenta o calendário e o ambiente esportivo da cidade nos dias 14, 15 e 16 de maio. A Newe Urbanismo Integrativo patrocina o torneio em 2026, alinhando sua marca a experiências exclusivas e de alto padrão.