Carol e Hélio Garcia da Costa estão na Coluna Social de hoje
Comemorando
Na próxima quinta-feira, às 19h, será realizada uma comemoração especial em homenagem aos 26 anos de atividade da Comunidade do Sol, uma instituição dedicada à recuperação e reintegração social de dependentes químicos e de álcool, por meio de equipes especializadas e comprometidas com essa causa. O Consórcio do Bem e o Rotary apoiam e colaboram ativamente com este importante projeto social.
Na agenda
A chef e expert em gastronomia Silvinha Nogueira Cury, em parceria com Patrícia Reis Buzzini e a Revista Bem Estar do Diário da Região, acaba de confirmar um jantar especial para o dia 17 de junho. A proposta é uma verdadeira viagem gastronômica, com paradas em destinos que encantam pelo sabor e pela cultura: Tailândia, Índia e Itália, com um delicioso retorno ao Brasil, aterrissando nas delícias da Bahia. Com a 1ª edição já consagrada como um grande sucesso, as expectativas para esta noite são ainda maiores. E os números confirmam: a maioria dos convites já foi reservada. Quem ainda não garantiu o seu, é melhor correr.
Surpresa especial
O empresário Nivaldo Peres, que sempre teve uma vida de trabalho e discrição, com certeza está muito feliz com a festa surpresa que ganhou ontem na Chácara Viva Águas Claras, para celebrar seus 70 anos. O evento teve início às 12h, sem horário para encerrar. Tudo estava perfeito, graças à organização que ficou por conta do filho Luciano e da mulher Maria Helena.
Rock para as mães
O Clube Monte Líbano preparou um presente à altura das mães associadas: uma noite de rock inesquecível no Salão Social Nelson Silva, com o Capital Inicial, um dos maiores nomes do rock brasileiro, e a energia contagiante do Legião Urbana Cover, na voz de Sérgio Ramos. Uma noite de clássicos que promete sacudir o salão e ficar na memória. Mais informações no Clube de Campo ou na na sede.
Acontece
O restaurante Don León promove a elegante Noite Flamenca no dia 22 de maio, às 20h. A experiência inclui jantar completo, bebidas selecionadas, sangria e apresentação de dança flamenca. O clima espanhol ganha ainda mais força com a cerveja Estrella Galicia e performance ao vivo. Os convites estão nas últimas unidades e as reservas podem ser feitas diretamente no local.
Destaque
O 1º Fórum Assescrip chega como o novo ponto de encontro entre empresários, executivos e lideranças que movimentam a economia de Rio Preto e região, com debates estratégicos e conexões qualificadas. O evento terá palestrantes de peso: Antônio Cabrera Mano Filho, ex-Ministro da Agricultura, e Caio Coppolla, comentarista da CNN Brasil. O Fórum será no dia 10 de junho, às 18h, no Complexo Swift. Os ingressos estão disponíveis pelo Blueticket.
Umas e outras
O Consórcio do Bem realiza seu encontro mensal no dia 14 de maio, a partir das 18h30. Desta vez, será na residência de Renata Cipriano, que receberá os convidados ao lado da Dra. Regina Aurora, no Recanto Real.
O Damha I promove sua 26ª Festa Junina no dia 26 de junho, a partir das 19h, com shows de Amaury Ferreira, Paula Bertoni, Zé Vitor & Matheus e Gustavo Lima Cover. O evento, 100% beneficente para a Paróquia Maria Mãe de Deus, é um dos mais aguardados do calendário.
Asteria Quintana e Claudia Mussi comandam um almoço especial pelo Dia das Mães no Buffet Astéria, com porco à paraguaia como prato principal, som especial e sorteio de brindes.
No dia 5 de maio, às 20h, a joalheira Vilma Vidal promove um encontro especial para celebrar o Dia das Mães em clima elegante e acolhedor, no Village Santa Helena.
Um grupo de amigos, entre eles Antonella Teixeira, Vanessa Melo, família Lucato, Aldo e Carlota Menezes, está em Portugal, onde comemoram mais um aniversário de Regina Lucatto.
A parceria entre LIDE e ESPM reúne um século de história na formação de lideranças, com turmas exclusivas e networking de alto nível. Com vagas limitadas, o programa conecta executivos de grandes empresas a uma das instituições mais respeitadas do ensino e da gestão no país.
O empresário Gabriel Massura, diretor da Coxinhas Bady, foi um dos convidados do LIDE Rio Preto para uma palestra realizada na última terça-feira, em Rio Preto, reunindo empresários e lideranças da cidade.
O jornalista, escritor e pastor Jair Viana acaba de lançar o livro “O Menino da Ponte”, pela Editora Texto, com editoração do jornalista Nelson Gonçalves. Uma obra entre drama e autoajuda, que já promete continuação com “O Menino da Ponte 2”.