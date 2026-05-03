Carol e Hélio Garcia da Costa estão na Coluna Social de hoje

Comemorando

Na próxima quinta-feira, às 19h, será realizada uma comemoração especial em homenagem aos 26 anos de atividade da Comunidade do Sol, uma instituição dedicada à recuperação e reintegração social de dependentes químicos e de álcool, por meio de equipes especializadas e comprometidas com essa causa. O Consórcio do Bem e o Rotary apoiam e colaboram ativamente com este importante projeto social.

Na agenda

A chef e expert em gastronomia Silvinha Nogueira Cury, em parceria com Patrícia Reis Buzzini e a Revista Bem Estar do Diário da Região, acaba de confirmar um jantar especial para o dia 17 de junho. A proposta é uma verdadeira viagem gastronômica, com paradas em destinos que encantam pelo sabor e pela cultura: Tailândia, Índia e Itália, com um delicioso retorno ao Brasil, aterrissando nas delícias da Bahia. Com a 1ª edição já consagrada como um grande sucesso, as expectativas para esta noite são ainda maiores. E os números confirmam: a maioria dos convites já foi reservada. Quem ainda não garantiu o seu, é melhor correr.

Surpresa especial

O empresário Nivaldo Peres, que sempre teve uma vida de trabalho e discrição, com certeza está muito feliz com a festa surpresa que ganhou ontem na Chácara Viva Águas Claras, para celebrar seus 70 anos. O evento teve início às 12h, sem horário para encerrar. Tudo estava perfeito, graças à organização que ficou por conta do filho Luciano e da mulher Maria Helena.

Rock para as mães

O Clube Monte Líbano preparou um presente à altura das mães associadas: uma noite de rock inesquecível no Salão Social Nelson Silva, com o Capital Inicial, um dos maiores nomes do rock brasileiro, e a energia contagiante do Legião Urbana Cover, na voz de Sérgio Ramos. Uma noite de clássicos que promete sacudir o salão e ficar na memória. Mais informações no Clube de Campo ou na na sede.

Acontece

O restaurante Don León promove a elegante Noite Flamenca no dia 22 de maio, às 20h. A experiência inclui jantar completo, bebidas selecionadas, sangria e apresentação de dança flamenca. O clima espanhol ganha ainda mais força com a cerveja Estrella Galicia e performance ao vivo. Os convites estão nas últimas unidades e as reservas podem ser feitas diretamente no local.

Destaque

O 1º Fórum Assescrip chega como o novo ponto de encontro entre empresários, executivos e lideranças que movimentam a economia de Rio Preto e região, com debates estratégicos e conexões qualificadas. O evento terá palestrantes de peso: Antônio Cabrera Mano Filho, ex-Ministro da Agricultura, e Caio Coppolla, comentarista da CNN Brasil. O Fórum será no dia 10 de junho, às 18h, no Complexo Swift. Os ingressos estão disponíveis pelo Blueticket.