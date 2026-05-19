Carlos Carvalho, Katia Persio e Caio Carvalho estão na Coluna Social de hoje

Arraial

O Quinta do Golfe Residencial prepara uma grande festa para 19 e 20 de junho, para moradores e seus convidados. O evento junino terá assinatura da Ed Produção, com estrutura especial, gastronomia e música. As principais atrações do primeiro dia são o músico Ivo Meirelles e o jogo do Brasil na Copa do Mundo, que será exibido em telão de LED. No dia seguinte tem a dupla Heitor & Henrique. As entidades Madre Teresa de Calcutá e Anjos da Guarda serão beneficiadas.

Agenda

Em 25 de junho, Rio Preto vai receber o simpósio “Cacau Paulista”, iniciativa inédita sobre a cacauicultura no interior de São Paulo. O evento, da Acirp, vai reunir especialistas, pesquisadores e representantes de empresas, entre elas a Barry Callebaut e Syngenta. A expectativa é receber cerca de 300 participantes no Auditório Acirp. A programação abrange toda a cadeia produtiva. As inscrições estão abertas até 31 de maio, na plataforma Sympla.

Celebração

A sofisticação da Artefacto e a assinatura inconfundível da Hayasaki Arquitetura vão se encontrar na Mostra Artefacto 2026, hoje, no D&D Shopping, em São Paulo, a partir das 17h. O evento vai celebrar os 50 anos da Artefacto e os 22 anos da Hayasaki e tem como tema a “Maturidade”, com destaque para o loft “Essência do Tempo”, trabalho conjunto de Fabiano, Tânia e Isabela Hayasaki.

Turismo

Na quinta-feira, Rio Preto entra em uma nova fase de estruturação do turismo de eventos com o lançamento do Visite Rio Preto Convention & Visitors Bureau, às 18h30, no novo auditório do Senac. A entidade nasce com a proposta de unificar o setor e fortalecer a cidade como destino de negócios. O projeto, que vem sendo estruturado desde 2023, reúne entidades empresariais, poder público e representantes diretos da cadeia do turismo.

Encontro

No dia 9 de junho o Secovi-SP promove, em Rio Preto, o encontro “Mercado Imobiliário em Transformação: Estratégia, Valor e Tendências”. Será no auditório da OAB, a partir das 9h, com palestras de Guilherme Werner e Claudio Carvalho, apresentando dados regionais e análises estratégicas sobre os movimentos que vêm transformando o mercado imobiliário. As inscrições são gratuitas no site da entidade.

Fé e devoção

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, de Belém do Pará, chega a Rio Preto hoje, às 15h35, no aeroporto, e ficará em peregrinação na arquidiocese até o próximo domingo. A programação de atividades é extensa, com missas, orações e outras oportunidades de manifestar fé e devoção, como a Procissão do Círio de Nazaré, que sairá da Comunidade Mar a Dentro com destino à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no sábado, dia 23 de maio, às 18h.

Corrida

Abrindo a programação comemorativa dos 55 anos da Unimed Rio Preto, o Circuito de Inclusão está com inscrições abertas para suas quatro etapas. O projeto, promovido pelo Instituto Unimed Rio Preto, passará por Fernandópolis, Votuporanga, Olímpia e Rio Preto, reunindo atletas, famílias e participantes em uma experiência que une esporte, inclusão e qualidade de vida. As inscrições estão abertas pelo site www.circuitodeinclusao.com