Bráulio Arroyo, a esposa Laura e Romeu Patriani estão na Coluna Social de hoje

Consagrada

A edição 2026 da EXPO Rio Preto, um dos maiores eventos do agronegócio do Estado de São Paulo, começa neste sábado, com cerimônia oficial de abertura às 10 horas e uma programação voltada para toda a família. Ao longo de 16 dias, a feira reunirá os principais produtores, empresários, especialistas e lideranças do setor, consolidando-se como um espaço de negócios, inovação e troca de conhecimento. Neste ano, a exposição também marca a retomada dos grandes shows, com a dupla Clayton & Romário se apresentando na noite de sábado e o cantor Sérgio Reis, que sobe ao palco na tarde de domingo.

Prestígio

Henrique e Juliano também marcarão presença na 63ª EXPO Rio Preto, ainda que de forma indireta. A dupla leva à exposição cerca de 20 animais da Fazenda Terra Prometida para disputar o Ranking Nelore Ouro, um dos mais importantes do país. O grande destaque é a estreia da vaca Beatrice FIV do HEJ, que ganhou notoriedade após ter 50% de sua participação negociada por R$ 1,5 milhão, tornando-se um dos animais mais valorizados da genética Nelore brasileira.

Sucesso

O FIT Rio Preto encerrou a edição de 2026 em clima de celebração. Mais de 31 mil pessoas ocuparam teatros, praças e parques da cidade ao longo de dez dias de programação gratuita para todas as idades. A retomada da parceria entre a Prefeitura e o Sesc São Paulo devolveu ao festival o prestígio das grandes edições, reunindo atrações nacionais e internacionais diante de um público apaixonado. O resultado foi uma cidade mobilizada pela cultura, reafirmando Rio Preto como um dos principais polos das artes cênicas no Brasil.

Reconhecimento

A TOTVS Oeste acaba de conquistar mais um importante reconhecimento no mercado. A empresa foi eleita Destaque em Serviços na 54ª edição do Prêmio Destaques do Ano da Acib, uma das mais tradicionais homenagens ao empreendedorismo do interior paulista. O prêmio reforça a força da atuação da empresa em Bauru e região e celebra uma trajetória construída com inovação, proximidade e soluções que impulsionam o crescimento de centenas de negócios.

Fique sabendo

A Tereos acaba de concluir um dos mais amplos mapeamentos de solo do setor sucroenergético, com análises em 162 mil hectares de áreas próprias. O estudo identificou 501 tipos de solo, organizados em 15 grupos de manejo, criando uma base técnica para tornar mais eficientes as operações de preparo, plantio e colheita. A iniciativa reforça a estratégia da companhia de investir em agricultura regenerativa, produtividade e sustentabilidade por meio do uso de tecnologia e dados.

Cultura popular

Olímpia já respira o Festival do Folclore. A partir deste sábado, a cidade recebe milhares de artistas e visitantes para a 62ª edição do FEFOL, que promete transformar novamente o Recinto do Folclore no maior palco da cultura popular brasileira. Neste ano, o Rio de Janeiro é o estado homenageado, a abertura terá show de Neguinho da Beija-Flor. Até o dia 9 de agosto, música, dança, tradição e muita cultura vão tomar conta da cidade.