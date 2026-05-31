Aninha Braga está na Coluna Social de hoje

Modernas instalações

Foi bastante concorrida a inauguração do Instituto Accorsi, realizada no início da semana, em Catanduva. Os drs. Alfeu Accorsi e Guilherme Spagna Accorsi receberam os convidados como perfeitos anfitriões. Nas próximas edições do meu programa de tevê, exibido no canal TH+ SBT, mostrarei os principais momentos deste moderno empreendimento.

Marco urbanístico

Um seleto grupo de convidados começou a receber o save the date para a entrega de uma nova, moderna e importante avenida para a cidade, junto à inauguração de Numina, escultura monumental de Fabiano Hayasaki, novo marco da zona sul de Rio Preto, implantados no eixo central do novo Reservas do Sul. A avenida Dr. José Carlos Brambatti e a intervenção artística urbana serão reveladas em um sunset exclusivo, assinado pelo party planner Wander Ferreira.

Novidades

A 30ª edição da tradicional Festa das Nações do Serviço Social São Judas Tadeu, que acontece de 4 a 6 de junho, a partir das 19h, em Rio Preto, chega com novidades gastronômicas e estruturais para celebrar a data histórica. Entre os destaques está a inédita Barraca Chinesa, que promete atrair o público com pratos típicos preparados com ingredientes importados diretamente da China. Além disso, a festa terá novas ações, como espaço gamer, ativações especiais da Hugo e Sicredi e até espaço instagramável da Ana Castela.

Parceria

O Açúcar Guarani, marca da Tereos, ampliará sua presença no Rio Preto Country Bulls 2026, reforçando a parceria sustentável com o evento pelo quinto ano consecutivo. Além de ativações especiais e promoção para consumidores, a empresa também assinará a premiação do campeão do rodeio. A marca ainda compensará as emissões de CO² geradas pelo consumo de energia elétrica da festa por meio de créditos de energia renovável certificados pelo sistema I-REC. O Country Bulls acontece de 8 a 12 de julho, em Rio Preto.

Direito Chinês

O renomado jurista e escritor rio-pretense Durval de Noronha Goyos Jr. será o convidado especial da Faculdade Themis para ministrar o curso “Direito Chinês”, dentro da programação “O Direito pelo Mundo”. A aula aberta acontece na instituição no dia 1º de junho, das 10h às 12h, reunindo estudantes, convidados e imprensa em uma imersão sobre os aspectos jurídicos e culturais da China..

Torcida com glamour

Rio Preto já veste verde e amarelo em clima de Copa. O comentário que circula é de que o evento Bora Brasil vai transformar o Sítio São João em um camarote da torcida brasileira. A proposta mistura futebol, música e aquele clima descontraído que só a gente sabe criar em ano de Mundial. E o que promete virar o novo ponto de encontro da temporada de jogos da Seleção, terá open bar, telões e shows de Jeito Moleque e Inimigos da HP.