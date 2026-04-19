Ana Paula Sales e a amiga Monique Grandini estão na Coluna Social de hoje

Mansão Outlet

Teve início na sexta-feira a 1ª Mansão Outlet, evento voltado ao mercado de alto padrão, porém, com preços mais acessíveis. O evento ocupa até o dia 30 uma das mais icônicas residências de Rio Preto, a mansão da família Estrella, na Vila Redentora. O conceito é inovador: um Outlet Multissetorial Premium, reunindo decoração, mobiliário, autos, náutica, setor imobiliário e turismo de negócios. A realização é do trio de arquitetos Bárbara Estrella, Heloisa Maltarolo e Alan Chaves e a organização é da dupla de empresários Dil Grande e Patrícia Buzzini. A entrada é franca e o funcionamento é das 10h às 22h.

Celebração

A empresária Ana Cristina Jalles Guimarães, a filha Bárbara, o genro Rafael, a consogra Cristina Maia e os netos Garon, Rafael e Antônio estão curtindo, desde o início da última semana, a cidade de Comporta, destino exclusivo e charmoso no litoral do Alentejo, em Portugal. O motivo da viagem foi mais do que especial: comemorar os aniversários de Rafael e de Antônio.

Novo visual

A Igreja Menino Jesus de Praga deverá passar, em breve, por uma total remodelação na parte externa. O arquiteto responsável pela reforma é de Limeira e especialista em projetos de igrejas e santuários.

Em torno de Maria Inês

Se existe uma representante feminina em Rio Preto das mais queridas pelas amigas é mesmo Maria Inês Peres. No início da semana ela foi presenteada com um jantar no salão de festas do Condomínio Débora Cristina para brindar o aniversário. Um grande número de amigas marcou presença e a festa foi das mais alegres e fartas.

Del tango

O Cabaña Argentina, no Iguatemi Rio Preto, realiza mais uma edição da “Noche del Tango”, na próxima quinta-feira, às 20h. A união de gastronomia típica argentina a apresentação de tango ao vivo cria uma experiência cultural imperdível. O cardápio especial traz cortes na parrilla e pratos tradicionais, enquanto dançarinos e dançarinas se apresentam ao som de piano, bandoneon e violão. As reservas são limitadas.

Referência

À frente do Grupo Impper, o empresário Bruno Malvezi integrou o time de palestrantes do 5º INC Interior Paulista, principal encontro do mercado imobiliário no interior de São Paulo. No evento, promovido pela Abrainc, ele abordou temas atuais para o setor, como as diferentes tipologias de produto e o cenário cada vez mais competitivo.

No Pantanal

Rosi Dellatorre, empresária que comanda a corretora que leva seu nome, foi reconhecida nacionalmente ao vencer a campanha “Aventura dos Campeões 2025”, da Too Seguros. A premiação é voltada a corretores do Brasil que se destacam pelo desempenho comercial e cumprimento de metas ao longo do ano. Com o resultado, Rosi conquistou uma viagem ao Pantanal.

Destaque

O vice-presidente da Tarraf Incorporadora, Olavo Tarraf Filho, marcou presença no INC Interior Paulista, da Associação Brasileira de Incorporadoras (Abrainc), em Campinas. Ele integrou o painel sobre mercado imobiliário de alto padrão, mediado pela especialista Sophia Martins. O bate-papo abordou tendências, comportamento do consumidor e os rumos do segmento. A participação reforça o espaço conquistado pela Tarraf entre as incorporadoras de destaque no mercado de luxo.