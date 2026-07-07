Amelinha e Daniel de Freitas

Excelência

A Rodobens teve a nota AA+(bra) reafirmada pela Fitch Ratings, consolidando, pelo quarto ano consecutivo, a avaliação de alto nível concedida pela agência de classificação de risco. O reconhecimento reforça a solidez financeira da companhia e a consistência do modelo de negócios integrado, evidenciando a capacidade de crescimento sustentável e de geração de valor ao mercado.

Novidades

A 63ª Expo Rio Preto está oficialmente lançada. Será de 1 a 16 de agosto, no Recinto de Exposições, com entrada e estacionamento gratuitos. A edição 2026 terá o inédito rodeio em carneiro, restaurante kids, atrações infantis e uma programação técnica de agronegócio. Os shows aos finais de semana serão de Lourenço & Lourival, Jads & Jadson e Matogrosso & Mathias. Também haverá uma grade de atrações para o Dia dos Pais, com a Orquestra de Viola. A expectativa é que o evento movimente R$ 50 milhões em negócios.

Compromisso

O 28º Rio Preto Country Bulls começa amanhã. Na abertura, o evento oficializa a adesão ao Pacto “Ninguém se Cala”, do Ministério Público de São Paulo, tornando-se o primeiro rodeio do Brasil a integrar o programa de enfrentamento à violência contra a mulher. A noite será marcada também pela tradicional Quarta Solidária, em que parte da renda é destinada ao Hospital de Base. A noite inaugural vai contar ainda com os shows de Traia Véia e Paulo & Nathan. Já no encerramento, no domingo, destaque para a ação “Desafio do Bem” e para as apresentações de Leonardo e Panda. A programação completa do rodeio está disponível no site oficial do evento.

Férias

O Riopreto Shopping está no clima das férias de julho com um passaporte especial que dá acesso a cinco atrações da World Games: World Games, Arena Kids, Carrossel, Aeropark e Zoo. A promoção é válida até 30 de julho, de segunda a quinta-feira. É garantia de diversão para a família toda com um único ingresso com valor promocional.

Reta final

A campanha Bella Ajuda, da Pizzaria Bella Capri, que entrou na reta final, segue mobilizando clientes e entidades assistenciais em 37 cidades de quatro estados. Até sexta-feira, Dia Mundial da Pizza, é possível adquirir os vouchers da ação, cuja renda é 100% destinada às instituições participantes. Em 12 edições, a iniciativa já arrecadou mais de R$ 2,6 milhões para projetos sociais.

Autores

Os advogados rio-pretenses Rafael Roveri Molina e Mayara Martins da Silva Molina vão participar do lançamento de duas importantes obras jurídicas nacionais no próximo dia 11, em Curitiba (PR). O casal assina capítulos nos livros “Lei Geral de Proteção de Dados Comentada” e “Código de Defesa do Consumidor Comentado – 2ª edição”, publicados pela Editora Juruá. As publicações reúnem especialistas de todo o país e reforçam o destaque dos profissionais de Rio Preto no cenário jurídico brasileiro.