Alexandra Angeloni e Maysa Bonilha estão na Coluna Social de hoje

Na agenda

A família Fernandes Garcia da Costa, uma das mais tradicionais de Rio Preto, que inclui Clotilde, Rogério e Lígia Maura, se movimenta para o lançamento da Pedra Fundamental da avenida Dr. Delcides Garcia da Costa, no Las Haciendas Esmeralda, no dia 25 de abril. Agradeço a gentileza do convite.

Na passarela

Célia Vettorasso e a filha Rafaela cumpriram, dias atrás, em São Paulo, uma agenda bem bacana voltada para o mundo da moda infantil de luxo. A pequena Maria Clara, neta de Célia e filha de Rafaela, apresentou na passarela o lançamento do segmento de moda infantil da famosa grife Cris Barros. Como não é a primeira vez que ela desfila para essa marca, parece cada vez mais certo que, em breve, ela será contratada.

Indústria

Mostrar a evolução da cidade e da região através do desenvolvimento da atividade industrial desenvolvida aqui. Este é o objetivo de uma exposição do Ciesp Noroeste Paulista que entrará em cartaz no Rio Preto Shopping Center no mês de maio. A ação marca mais um grande momento da atual diretoria da instituição, novamente regida pela empresária Aldina Clarete D’amico.

Protagonismo

No próximo dia 23, o Riopreto Shopping recebe um encontro voltado ao protagonismo e à alta performance. Promovido pela Revista Nova Versão, o evento reunirá empresários e empreendedores em uma manhã de conteúdo e conexão. O paratleta Samuel Bortolin, que compartilha sua trajetória e reflexões sobre atitude e mentalidade, é um dos destaques da programação, que inclui ainda um talk show com Ana Carolina Verdi Braga, Helen Girotto, Laísa Costa e Flaviana Ribeiro. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Leilão

As jornalistas Melissa Cerozzi e Larissa Toledo foram as responsáveis pela cobertura e produção de conteúdo de um dos principais leilões de novilhos precoces de Mato Grosso do Sul. O evento aconteceu nesta semana, na cidade de Bataguassu, e reuniu referências em pecuária de todo o país.

Feijão beneficente

Com cerca de um mês para a 12ª edição, a Feijoada Beneficente do Instituto dos Cegos e Centro de Reabilitação Visual Rio-pretense já causa correria na busca por convites. Este ano o evento será realizado no dia 16 de maio, com drive thru das 11h às 14h.