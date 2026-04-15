Alexandra Angeloni e Maysa Bonilha estão na Coluna Social de hoje
Na agenda
A família Fernandes Garcia da Costa, uma das mais tradicionais de Rio Preto, que inclui Clotilde, Rogério e Lígia Maura, se movimenta para o lançamento da Pedra Fundamental da avenida Dr. Delcides Garcia da Costa, no Las Haciendas Esmeralda, no dia 25 de abril. Agradeço a gentileza do convite.
Na passarela
Célia Vettorasso e a filha Rafaela cumpriram, dias atrás, em São Paulo, uma agenda bem bacana voltada para o mundo da moda infantil de luxo. A pequena Maria Clara, neta de Célia e filha de Rafaela, apresentou na passarela o lançamento do segmento de moda infantil da famosa grife Cris Barros. Como não é a primeira vez que ela desfila para essa marca, parece cada vez mais certo que, em breve, ela será contratada.
Indústria
Mostrar a evolução da cidade e da região através do desenvolvimento da atividade industrial desenvolvida aqui. Este é o objetivo de uma exposição do Ciesp Noroeste Paulista que entrará em cartaz no Rio Preto Shopping Center no mês de maio. A ação marca mais um grande momento da atual diretoria da instituição, novamente regida pela empresária Aldina Clarete D’amico.
Protagonismo
No próximo dia 23, o Riopreto Shopping recebe um encontro voltado ao protagonismo e à alta performance. Promovido pela Revista Nova Versão, o evento reunirá empresários e empreendedores em uma manhã de conteúdo e conexão. O paratleta Samuel Bortolin, que compartilha sua trajetória e reflexões sobre atitude e mentalidade, é um dos destaques da programação, que inclui ainda um talk show com Ana Carolina Verdi Braga, Helen Girotto, Laísa Costa e Flaviana Ribeiro. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.
Leilão
As jornalistas Melissa Cerozzi e Larissa Toledo foram as responsáveis pela cobertura e produção de conteúdo de um dos principais leilões de novilhos precoces de Mato Grosso do Sul. O evento aconteceu nesta semana, na cidade de Bataguassu, e reuniu referências em pecuária de todo o país.
Feijão beneficente
Com cerca de um mês para a 12ª edição, a Feijoada Beneficente do Instituto dos Cegos e Centro de Reabilitação Visual Rio-pretense já causa correria na busca por convites. Este ano o evento será realizado no dia 16 de maio, com drive thru das 11h às 14h.
Umas e outras
A estimada dama rio-pretense Clotilde Garcia da Costa recebe, no próximo dia 25, para um almoço, alguns poucos amigos para festejar seu aniversário.
Guilherme Baffi e Marcela Castelini posam de anfitriões no próximo sábado, quando comemoram o 3º aniversário da filha, Catarina.
Júlio César e Fabricia Roweder Antônio promoveram, no último final de semana, uma festa de confraternização com os funcionários.
Os amigos de Clóvis Oger estão cobrando uma festa em comemoração ao seu aniversário, que ocorreu no início da semana.
Elaine Camargo brindou mais um aniversário como queria: foi celebrar a data ao lado do marido, Caubi, na Tailândia.
A joalheira Ana Sales promove hoje, das 15h às 20h, um evento especial de lançamento da coleção Unique.
Paulo e Cláudia Togni, com um grupo de amigos, estão curtindo, mais uma vez, uma viagem internacional.
Ontem, a Prospecta Digital promoveu um encontro com clientes, em Rio Preto, com a presença de Cecília Amorim, executiva da Totvs, líder em softwares de gestão na América Latina. A ação integra a agenda de comemoração dos 15 anos da empresa.