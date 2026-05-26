Aldina Clarete D´Amico e José Luiz Franzotti estão na Coluna Social de hoje
Celebração 1
O UniToledo Wyden concedeu o título de Doutor Honoris Causa ao empresário Chaim Zaher, em Araçatuba, na última sexta, durante cerimônia que integra o calendário de celebrações dos 60 anos da instituição. Natural do Líbano, Zaher iniciou a trajetória profissional na cidade da nossa região, tornando-se um dos principais nomes da educação brasileira. A homenagem reuniu autoridades, empresários e comunidade acadêmica.
Celebração 2
Graduado em Direito pelo próprio UniToledo Wyden, Chaim Zaher trilhou um caminho marcado pela inovação no ensino e pela expansão de grandes projetos educacionais. Fundador e presidente do Grupo SEB, atualmente o empresário lidera um conglomerado que atua em 40 países e impacta mais de 400 mil alunos. Além da educação, Zaher também preside o Grupo Thathi, com atuação em televisão, rádio e mídia digital.
Fique sabendo
As inscrições para a 2ª Corrida Vida e Movimento estão abertas em Rio Preto. Realizado pela Farmácia Grindélia e pela fourlab, o evento beneficente será em 20 de setembro, com percursos de 5 km e 10 km, caminhada, categoria PcD e corrida kids. Toda a renda será destinada à Oncologia Pediátrica do Hospital da Criança e Maternidade (HCM). A concentração será na Praça do Vivendas. A primeira edição arrecadou R$ 35 mil.
Na agenda
O AMAÊ Festival confirmou a edição de 2026 para o dia 7 de novembro, em Rio Preto. O evento, um dos principais festivais musicais do interior paulista, terá cerca de 20 atrações em mais de 12 horas ininterruptas de shows simultâneos em dois mega palcos. Entre os destaques já anunciados estão Veigh, Kayblack e Marina Sena. A pré-venda de ingressos vai começar no dia de 10 de junho, no site do AMAÊ Festival.
APAS SHOW
O diretor de marketing do Iquegami Supermercados, Juliano Iquegami, participou da APAS SHOW 2026. A maior feira supermercadista do mundo reuniu, em São Paulo, lideranças do varejo, indústrias e empresas do setor para apresentar tendências, tecnologias, inovação e novas soluções. A participação reforça o compromisso do Iquegami Supermercados com a busca constante por evolução, inovação e melhorias na experiência dos clientes.
Ação
O Instituto Alarme promove uma Ação entre Amigos para arrecadar recursos. O prêmio é uma camiseta oficial do Mirassol FC, autografada pelos jogadores. A instituição, que atende a 430 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em Rio Preto, também vende massas artesanais para ajudar a custear as despesas. Atualmente, cerca de 80% da manutenção da entidade depende de doações, parcerias e apoio da comunidade.
Umas e outras
Fabricia Roweder Antônio preparou uma festa surpresa, na última semana, para comemorar mais um aniversário do marido Júlio César.
A amiga Célia Estrela Gattaz reuniu a família, no final de semana, para brindar seus 98 anos.
Sucesso de público, o espetáculo “A Última Sessão de Freud” ganhou sessão extra em Rio Preto após alta procura por ingressos. A nova apresentação acontece no sábado, às 17h, no Teatro Municipal.
O restaurante Blue Jasmim lançou seu Festival de Fondue, com opções de queijo, carne e chocolate, entre maio e julho. A experiência gastronômica já está com reservas abertas.
Estratégias de e-commerce, marketplaces e oportunidades no ambiente digital serão o tema do encontro do Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE) do Ciesp Noroeste Paulista, hoje, às 18h30, na sede da entidade, em Rio Preto.
Ao contrário do que foi publicado no último domingo, o Instituto Accorsi Medicina da Mulher inaugura amanhã, às 20h, sua expansão em Catanduva, que transforma a unidade em um moderno complexo de Hospital Dia.
O Hospital de Base de Rio Preto foi habilitado pelo Ministério da Saúde como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), consolidando o complexo hospitalar como referência regional no tratamento do câncer pelo SUS.