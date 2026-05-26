Aldina Clarete D´Amico e José Luiz Franzotti estão na Coluna Social de hoje

Celebração 1

O UniToledo Wyden concedeu o título de Doutor Honoris Causa ao empresário Chaim Zaher, em Araçatuba, na última sexta, durante cerimônia que integra o calendário de celebrações dos 60 anos da instituição. Natural do Líbano, Zaher iniciou a trajetória profissional na cidade da nossa região, tornando-se um dos principais nomes da educação brasileira. A homenagem reuniu autoridades, empresários e comunidade acadêmica.

Celebração 2

Graduado em Direito pelo próprio UniToledo Wyden, Chaim Zaher trilhou um caminho marcado pela inovação no ensino e pela expansão de grandes projetos educacionais. Fundador e presidente do Grupo SEB, atualmente o empresário lidera um conglomerado que atua em 40 países e impacta mais de 400 mil alunos. Além da educação, Zaher também preside o Grupo Thathi, com atuação em televisão, rádio e mídia digital.

Fique sabendo

As inscrições para a 2ª Corrida Vida e Movimento estão abertas em Rio Preto. Realizado pela Farmácia Grindélia e pela fourlab, o evento beneficente será em 20 de setembro, com percursos de 5 km e 10 km, caminhada, categoria PcD e corrida kids. Toda a renda será destinada à Oncologia Pediátrica do Hospital da Criança e Maternidade (HCM). A concentração será na Praça do Vivendas. A primeira edição arrecadou R$ 35 mil.

Na agenda

O AMAÊ Festival confirmou a edição de 2026 para o dia 7 de novembro, em Rio Preto. O evento, um dos principais festivais musicais do interior paulista, terá cerca de 20 atrações em mais de 12 horas ininterruptas de shows simultâneos em dois mega palcos. Entre os destaques já anunciados estão Veigh, Kayblack e Marina Sena. A pré-venda de ingressos vai começar no dia de 10 de junho, no site do AMAÊ Festival.

APAS SHOW

O diretor de marketing do Iquegami Supermercados, Juliano Iquegami, participou da APAS SHOW 2026. A maior feira supermercadista do mundo reuniu, em São Paulo, lideranças do varejo, indústrias e empresas do setor para apresentar tendências, tecnologias, inovação e novas soluções. A participação reforça o compromisso do Iquegami Supermercados com a busca constante por evolução, inovação e melhorias na experiência dos clientes.

Ação

O Instituto Alarme promove uma Ação entre Amigos para arrecadar recursos. O prêmio é uma camiseta oficial do Mirassol FC, autografada pelos jogadores. A instituição, que atende a 430 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em Rio Preto, também vende massas artesanais para ajudar a custear as despesas. Atualmente, cerca de 80% da manutenção da entidade depende de doações, parcerias e apoio da comunidade.