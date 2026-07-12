A toda elegante Lidiani Botura, com os filhos Leonardo e Júlia estão na Coluna Social de hoje

Justa Homenagem

O advogado Stefano Cocenza Sternieri recebe, na próxima quinta-feira, às 19h30, a Medalha do Brasão do Município e o Diploma de Comendador da Ordem Municipal do Brasão, a mais alta honraria concedida pela Câmara Municipal de Rio Preto. A homenagem, de autoria do vereador Pedro Roberto Gomes, reconhece sua atuação em defesa dos profissionais da saúde. Cada vereador pode indicar apenas um homenageado por legislatura. Parabéns.

Reconhecimento

O professor emérito da Famerp, Dr. João Roberto Antonio, foi um dos palestrantes do Teraderm 2026, maior congresso brasileiro de terapêutica dermatológica, realizado recentemente no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, com a participação de cerca de 2 mil dermatologistas. Durante o evento, também participou do lançamento do livro Terapêuticas Tópicas, do qual é um dos autores, em uma concorrida sessão de autógrafos.

Fique sabendo

Felipe Benfati e Eduardo Cury começam a revelar os primeiros parceiros do Áuri Wellness Living, novo empreendimento da Fex Engenharia. Entre eles está a Reebok, marca mundialmente conhecida no universo esportivo, que assina a academia do residencial. A escolha reforça a proposta de reunir empresas alinhadas ao conceito de bem-estar que inspira o projeto. Novos diferenciais devem ser anunciados em breve.

Férias

O Espaço Fábrica de Sonhos preparou uma programação especial para as férias de julho. Entre os destaques está a atividade “Férias com o Baú de Histórias”, nos dias 15, 16 e 17, às 15h, com o tema “Mitos e Lendas do Folclore Brasileiro”. Até 15 de julho, o público também pode aproveitar o Bazar da Fábrica, na Vila Ercília.

Empreendedorismo

Filho dos empresários Hélio e Regina Yostsui, da Hoken, Renato Yostsui investe em um novo negócio com o lançamento da Mizu, garrafa purificadora que reduz o cloro da água da torneira e a torna alcalina. A proposta é oferecer mais praticidade e segurança para quem busca água de qualidade em qualquer lugar, reforçando a vocação empreendedora da família.

Saúde

O Complexo Funfarme reforça a importância do diagnóstico precoce da catarata, principal causa de cegueira reversível no mundo. Entre 2023 e 2025, o Hospital de Base ampliou em 20,5% o número de cirurgias da doença, enquanto o Hospital Municipal realizou 3.896 procedimentos oftalmológicos em 2025, fortalecendo o acesso da população ao tratamento pelo SUS e devolvendo qualidade de vida aos pacientes.